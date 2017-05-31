Городские каникулы «Без правил»
Ура! Каникулы! Школа позади, а впереди – целое лето! Лето батутов, танцев, аквапарков, гонок, войнушек, догонялок, игр, развлечений и веселья в городском лагере для детей и подростков «Каникулы без правил»! Уже третий сезон школа танцев «Без правил» устраивает школьникам Краснодара незабываемые каникулы!
Что такое «Каникулы Без Правил»?
Это летний городской лагерь — место, где школьники и студенты весело проводят лето!
Каникулы Без Правил – это антишкола!
Вместо физкультуры здесь танцы, вместо скучного русского – игровой английский, вместо музыки – диджеинг и битбоксинг, вместо рисования – аквагримм, а вместо литературы – уроки актерского мастерства. Вместо перемен – тусовки, кино, пицца, картинг-клубы, поездки в парк развлечений, водные битвы, пикники и куча других головокружительных радостей!
Когда?
Продолжительность смены – 2 недели (10 рабочих дней).
Время работы лагеря: понедельник – пятница с 7:30 до 18:30.
Первый поток 2017 года: 5 июня – 16 июня.
Второй поток: 19 июня – 30 июня.
Третий поток: 3 июля – 15 июля.
Для кого?
Планируется открытие 2 возрастных групп:
● 6−9 лет
● 10−14 лет
Программа
В программе лагеря совмещены отдых и обучение. В развлекательную часть входит:
● Картинг-клуб / Батутный центр / Дом вверх дном / Страна Великания
● Океанариум / Ленточный лабиринт / Зеркальный лабиринт
● Поход в кино / боулинг
● Поездка в парк развлечений
● Пикник в парке
● Танцевальные джемы и баттлы
● Водная битва
● Флешмоб
● Профессиональная фотосессия
● а также: настольные и командные игры, пицца, мороженное, мультики и другие атрибуты летних каникул!
Образовательная часть программы включает:
● Уроки актерского мастерства
● Уроки дефиле и фотопозирования
● Уроки диджеинга (сведение)
● Уроки граффити / аквагрима
● Арт-терапию
● Мастер-классы по различным танцевальным направлениям
Веселье, общение, танцы, развлечения – минимальный ежедневный набор каждого участника летнего городского лагеря «Каникулы без правил».
А если этого вам покажется мало, то школа танцев «Без правил» предлагает стать участником выездного танцевального лагеря на морском побережье. В этом году целых 2 смены со звездами танцевального мира из разных уголков планеты в комфортных и красивых пансионатах, расположенных на самом берегу моря в Тамани и Сочи!
Будет жарко уезжать!
Все подробности на сайте bezpravil.net
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