Городские каникулы «Без правил»

Ура! Каникулы! Школа позади, а впереди – целое лето! Лето батутов, танцев, аквапарков, гонок, войнушек, догонялок, игр, развлечений и веселья в городском лагере для детей и подростков «Каникулы без правил»! Уже третий сезон школа танцев «Без правил» устраивает школьникам Краснодара незабываемые каникулы!

Что такое «Каникулы Без Правил»?

Это летний городской лагерь — место, где школьники и студенты весело проводят лето!

Каникулы Без Правил – это антишкола!

Вместо физкультуры здесь танцы, вместо скучного русского – игровой английский, вместо музыки – диджеинг и битбоксинг, вместо рисования – аквагримм, а вместо литературы – уроки актерского мастерства. Вместо перемен – тусовки, кино, пицца, картинг-клубы, поездки в парк развлечений, водные битвы, пикники и куча других головокружительных радостей!

Когда?

Продолжительность смены – 2 недели (10 рабочих дней).

Время работы лагеря: понедельник – пятница с 7:30 до 18:30.

Первый поток 2017 года: 5 июня – 16 июня.

Второй поток: 19 июня – 30 июня.

Третий поток: 3 июля – 15 июля.

Для кого?

Планируется открытие 2 возрастных групп:

● 6−9 лет

● 10−14 лет

Программа

В программе лагеря совмещены отдых и обучение. В развлекательную часть входит:

● Картинг-клуб / Батутный центр / Дом вверх дном / Страна Великания

● Океанариум / Ленточный лабиринт / Зеркальный лабиринт

● Поход в кино / боулинг

● Поездка в парк развлечений

● Пикник в парке

● Танцевальные джемы и баттлы

● Водная битва

● Флешмоб

● Профессиональная фотосессия

● а также: настольные и командные игры, пицца, мороженное, мультики и другие атрибуты летних каникул!

Образовательная часть программы включает:

● Уроки актерского мастерства

● Уроки дефиле и фотопозирования

● Уроки диджеинга (сведение)

● Уроки граффити / аквагрима

● Арт-терапию

● Мастер-классы по различным танцевальным направлениям

Веселье, общение, танцы, развлечения – минимальный ежедневный набор каждого участника летнего городского лагеря «Каникулы без правил».

А если этого вам покажется мало, то школа танцев «Без правил» предлагает стать участником выездного танцевального лагеря на морском побережье. В этом году целых 2 смены со звездами танцевального мира из разных уголков планеты в комфортных и красивых пансионатах, расположенных на самом берегу моря в Тамани и Сочи!

Будет жарко уезжать!

Все подробности на сайте bezpravil.net