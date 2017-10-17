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Хеллоуин в Петербурге: родео на минотавре и монстр-шоу

А вы придумали, чем займетесь в самую страшную ночь года?

В канун Хеллоуина, когда тучи в небе начинают сгущаться, а злые силы готовятся к мистерии, под покровом ночи начинают происходить ужасные вещи…

28 октября в MazaPark оживут ваши самые страшные иллюзии и глубинные страхи: давно знакомые жителям города аттракционы заживут своей жизнью, изменяясь прямо на глазах гостей... Снаряды для боулинга обзаведутся зубами и будут хватать игроков за руки. Бильярдные шары обретут возможность видеть. Дартс захватят злобные микробы, а на автодроме за гостями будет охотится призрачный гонщик.

Всех, кто мечтает окунуться в мир демонических развлечений, ждут:

– Минотавр Родео

– Жуткий лазер

– Radiation Re-Active

– Зубастик-боулинг

– Ужасная караоке-битва

– Конкурс костюмов и боди-арта

– Адское монстр-шоу, неожиданные эксперименты, конкурсы, призы и подарки

Фото: Getty Images
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#Хэллоуин#Петербург#Санкт-Петербург#афиша#куда сходить
17 октября 2017Ольга Маслова
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