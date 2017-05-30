Ни слова о любви: 10 боевиков, которые понравятся девушкам

Если ты устала уговаривать своего парня посмотреть очередную плаксивую историю любви, если он старается заснуть на первых же минутах фильма, а просыпается на последних, удиви его! Предложи ему посмотреть вместе один из зубодробильных боевиков из нашего списка!

Героям этих фильмов любить некогда, им не до флирта и романтики – они сражаются, дерутся, мстят, проигрывают и побеждают. А если и влюбляются, то не тратят времени на пустые слова и нежные признания, они в буквальном смысле слова оторвут голову каждому злодею, осмелившемуся покуситься на честь любимой женщины!

Кстати, мы спросили у девушек, которые уже посмотрели эти фильмы, чем именно этот боевик их зацепил. Читайте отзывы – и… отличного вам просмотра!

«Рейд»

1 / 3 Во весь экран Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

Индонезия, 2011

Режиссер – Гарет Эванс

В ролях – Ико Ювайс, Джо Таслим

Сюжет: группа вооруженных полицейских должна взять штурмом 15-этажное здание. Здесь на самом последнем этаже находится офис самого опасного в стране наркоторговца. Все здание населяют матерые преступники, которые готовы отдать жизнь, защищая своего босса. Полицейские получают жестокий отпор, и теперь горстке выживших нужно убить кровожадного наркодельца и выбраться из здания. Но для этого нужно пройти 15 этажей ада!

Почему стоит смотреть: «О, это просто крутой фильм! Полтора часа невероятного драйва и просто сумасшедших драк! После просмотра фильма у меня болели все мышцы, вы не поверите! Потому что я была в таком напряжении во время просмотра. Как классно они дерутся! Не в обиду Джеки Чану, но он им в подметки не годится. Мне безумно захотелось научиться драться так же, как они! В общем, выключайте сопливые мелодрамы и включайте «Рейд»!»

Татьяна, 27 лет, администратор салона красоты

«Заложница»

1 / 3 Во весь экран Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

Франция, США, Великобритания, 2008

Режиссер – Пьер Морель

В ролях – Лиам Нисон, Мэгги Грейс, Фамке Янссен

Сюжет: у бывшего агента ЦРЦ Брайана Миллса пропадает дочь в Париже. Отец бросается на поиски, понимая, что времени совсем мало – через 96 часов его дочь будет невозможно найти. Он выходит на след торговцев девушками и шаг за шагом, труп за трупом становится все ближе к цели.

Почему стоит смотреть: «Сейчас, возможно, пойдут спойлеры, заранее извиняюсь! Фильм очень понравился по нескольким причинам. Во-первых, актера Лиама Нисона я всегда воспринимала как драматичного героя, но никак не экшн-парня. После „Заложницы“ я посмотрела все новые фильмы с ним! Рекомендую также „Прогулка среди могил“, „Воздушный маршал“ и „Ночной беглец“. Невероятно расчетлив и жесток, его спокойствие заставляет поверить в то, что зло будет обязательно наказано. Во-вторых, фильм вообще-то о силе отцовской любви, для которой нет никаких преград! Да, и бывшая жена главного героя – просто дура, бесила весь фильм. Сначала обманом дочь в Европу отправила, а потом ныла полфильма – найди ее, найди! И, кстати, вторая часть „Заложницы“ тоже неплоха, правда, лишена драматичной нотки. А вот третья – фу! Сюжет из пальца высосан и портит впечатление от просмотра первой. Так что не портьте!»

Ольга, 22 года, фотограф

«Джон Уик»

1 / 3 Во весь экран Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

США, 2014

Режиссеры – Чад Стахелски и Дэвид Лейтч

В ролях – Киану Ривз, Уилем Дефо, Михаэль Нюквист

Сюжет: бывший наемный убийца недавно похоронил жену. Единственным напоминанием о ней стал щенок, которого супруга подарила Джону перед смертью. Она надеялась, что четвероногий друг поможет мужу справиться с утратой. Однажды в дом к Уику вламываются грабители, которые жестоко избивают его, угоняют машину и убивают собаку. Оправившись от побоев, Джон решает отомстить обидчикам, и надо ли говорить, что арсенал наемного убийцы заставит пожалеть грабителей (да и половину преступного мира города) о содеянном.

Почему стоит смотреть: «Потому что это – Киану Ривз! И кто это там говорил, что он обрюзг, растолстел, неопрятен и неприятен? Ничего подобного, он в прекрасной форме и хорош, как всегда. Я с самого начала знала, что этого милого щеночка убьют… Ну так в аннотации к фильму написано. Спасибо, что предупредили, конечно, но без слез и ненависти даже к экранным негодяям не обошлось. Я так ждала, когда же он начнет крушить всех направо и налево за убиенную Дейзи (так собаку звали). О да, долго ждать не пришлось! Кстати, крошилово идет под крутой саундтрек – рекомендую скачать».

Полина, 29 лет, косметолог

«Безумный Макс: Дорога ярости»

1 / 3 Во весь экран Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

США, 2015

Режиссер – Джордж Миллер

В ролях – Том Харди, Шарлиз Терон, Роуз Хантингтон-Уайтли

Сюжет: постапокалиптическое будущее. Мир превратился в огромную пустыню, в которой царствуют безумные банды. Макс Рокатански попадает в плен бандитов Цитадели, которое находится под управлением жестокого лидера Несмертного Джо. Он держит в страхе все население Цитадели, в своем гареме насильно содержит плененных девушек. Одна из военачальниц Джо, Фуриоса, решает спасти несчастных измученных девушек и организовывает им побег. Разъяренный Джо бросается за ними в погоню. Макс присоединяется к беглецам. Теперь Максу и беглянкам предстоит пересечь всю пустыню в поисках лучшей жизни, а за ними следует целая армия вооруженных головорезов.

Почему стоит смотреть: «Начну с того, что я ребенок эпохи видеосалонов, поэтому всю трилогию „Безумного Макса“ смотрела очень давно. И хочу сказать, что новый Макс ничего общего со старым не имеет. Я не к тому, что фильм плохой! Нет, наоборот, фильм классный – это даже больше, чем фильм. Это своего рода фееричное шоу с сумасшедшими погонями, спецэффектами, безумными героями. Просто логически история „Макса“ Тома Харди никак не связан с историей „Макса“ Мела Гибсона».

Вероника, 35 лет, юрист

«Расплата»

1 / 3 Во весь экран Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

США, 1999

Режиссер – Брайан Хелгеленд

В ролях – Мел Гибсон, Мария Белло

Сюжет: главный герой – преступник Портер сам стал жертвой злого умысла. После удачного ограбления он был предан своим напарником и вместо денежного куша получил две пули в спину. Оправившись от ран, Портер намерен отомстить бывшему соучастнику и вернуть свои деньги – ровно 70 тысяч долларов и ни центом больше или меньше!

Почему стоит смотреть: «Это как ностальгия по старым временам, когда Мел Гибсон был обаятельным душкой, а не пьяным дебоширом с расистскими убеждениями. Эх, Мел, Мел, как же ты был хорош в роли принципиального бандита, готового и деньги свои отжать, и за честь любимой женщины постоять. Один из редких фильмов, когда всей душой переживаешь за плохого парня!» Оксана, 34 года, домохозяйка

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