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Идем в музей: выставки октября, которые нельзя пропустить

Осенний сезон открывается буйством красок – от сочного Кандинского до нежного Марке.

«ОПТИЧЕСКОЕ СТЕКЛО» (0+)

Андрей Молчановский, «Солнечный день»
Фото: пресс-служба Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства

Где: Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства.

Когда: до 23 октября.

Цена билета: 250 руб.

За прозрачность оптическое стекло называют новым хрусталем. Работают с ним редкие мастера, разгадавшие магию материала и способные передать ее зрителю.

Зачем идти: почувствовать тепло летнего дня или свежесть морской прогулки – эти скульптуры сохраняют настроение автора.

ТАДАНОРИ ЁКО. «ИСКУССТВО СМЫСЛОВ» (18+)

A la Maison de M. Civecawa, 1965
Фото: пресс-служба Государственного музея Востока

Где: Государственный музей Востока.

Когда: до 6 ноября.

Цена: 250 руб.

Ёко вернул в искусство символы национальной гордости Японии – гору Фудзи, сакуру и флаг. А еще он оформлял афиши и обложки для альбомов «Битлз» и «Сантана».

Зачем идти: при случае блеснуть эрудицией. Таданори – один из самых модных современных художников.

АЛЕКСАНДР РОДЧЕНКО. «ОПЫТЫ ДЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)

Лиля Брик. Портрет для рекламного плаката «КНИГИ». 1924
Фото: пресс-служба Мультимедиа Арт Музея

Где: Мультимедиа Арт Музей.

Когда: до 13 ноября.

Цена: 500 руб.

Родоначальник советской рекламы и дизайна Родченко в тандеме с Маяковским создал знаменитые плакаты «Нигде, кроме как в Моссельпроме» и «Лучших сосок не было и нет», увековечил Лилю Брик в пропаганде книг и вошел в историю искусства как фотограф и художник театра и кино.

Зачем идти: проникнуться духом Москвы 20-х годов. В экспозиции – фото столичных улиц, портреты Маяковского, рекламные постеры и обложки книг.

«ТРАНСФОРМАЦИЯ КАНДИНСКОГО» (6+)

Фото: пресс-служба ЦДХ

Где: Центральный дом художника.

Когда: до 24 ноября.

Цена: 350 руб.

Союз абстракционистов России воссоздал 20 самых известных картин художника, собрав их элементы из фанеры. Размеры и цветовая гамма в точности соответствуют оригиналам.

Зачем идти: составить представление о творчестве Кандинского, ведь практически все его работы находятся за рубежом.

«КАК ДРУЖНО ВСЕ ВЫХОДЯТ НА КОНЕЧНОЙ…» (0+)

Фото: пресс-служба ВДНХ

Где: ВДНХ, павильон № 67 «Карелия».

Когда: до 12 декабря.

Цена: 300 руб.

Старые светофоры, жетоны метрополитена, билетные аппараты, модели трамваев и авто на выставке транспорта СССР создают атмосферу легкой ностальгии по советскому прошлому.

Зачем идти: посмотреть, на каком автобусе ездила в школу ваша мама.

«ГИГАНТСКИЕ НАСЕКОМЫЕ» (0+)

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Где: Московский зоопарк, арт-пространство «ЗооДепо».

Когда: до 15 декабря.

Цена: 200–250 руб.

Анимационные фигуры насекомых, увеличенных в тысячу раз, лабиринты из лиан, интерактивная игра – для ребятишек поход в зоопарк окажется незабываемым событием.

Зачем идти: почувствовать себя героями книги «Необыкновенные приключения Карика и Вали», попавшими в мир жуков.

АЛЬБЕР МАРКЕ. «РАСПАХНУТОЕ ОКНО». ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗ МУЗЕЕВ И ЧАСТНЫХ СОБРАНИЙ РОССИИ И ФРАНЦИИ» (6+)

«Контражур». Алжир, 1924.
Фото: пресс-служба ГМИИ им. А.С.Пушкина

Где: ГМИИ им. А.С. Пушкина. Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.

Когда: до 8 января 2017 года.

Цена: 300 руб.

Близкий друг Анри Матисса и заядлый путешественник Марке объездил полмира и даже был в СССР. Впечатления от поездок художник передавал в своем излюбленном жанре – пейзаже.

Зачем идти: прогуляться по гаваням, улицам и мостам Франции и Алжира.

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#искусство#выставка#Москва
1 октября 2017Анна Герасименко
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