Идем в музей: выставки октября, которые нельзя пропустить

Осенний сезон открывается буйством красок – от сочного Кандинского до нежного Марке.
«ОПТИЧЕСКОЕ СТЕКЛО» (0+)
Андрей Молчановский, «Солнечный день»
Фото: пресс-служба Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства
Где: Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства.
Когда: до 23 октября.
Цена билета: 250 руб.
За прозрачность оптическое стекло называют новым хрусталем. Работают с ним редкие мастера, разгадавшие магию материала и способные передать ее зрителю.
Зачем идти: почувствовать тепло летнего дня или свежесть морской прогулки – эти скульптуры сохраняют настроение автора.
ТАДАНОРИ ЁКО. «ИСКУССТВО СМЫСЛОВ» (18+)
A la Maison de M. Civecawa, 1965
Фото: пресс-служба Государственного музея Востока
Где: Государственный музей Востока.
Когда: до 6 ноября.
Цена: 250 руб.
Ёко вернул в искусство символы национальной гордости Японии – гору Фудзи, сакуру и флаг. А еще он оформлял афиши и обложки для альбомов «Битлз» и «Сантана».
Зачем идти: при случае блеснуть эрудицией. Таданори – один из самых модных современных художников.
АЛЕКСАНДР РОДЧЕНКО. «ОПЫТЫ ДЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
Лиля Брик. Портрет для рекламного плаката «КНИГИ». 1924
Фото: пресс-служба Мультимедиа Арт Музея
Где: Мультимедиа Арт Музей.
Когда: до 13 ноября.
Цена: 500 руб.
Родоначальник советской рекламы и дизайна Родченко в тандеме с Маяковским создал знаменитые плакаты «Нигде, кроме как в Моссельпроме» и «Лучших сосок не было и нет», увековечил Лилю Брик в пропаганде книг и вошел в историю искусства как фотограф и художник театра и кино.
Зачем идти: проникнуться духом Москвы 20-х годов. В экспозиции – фото столичных улиц, портреты Маяковского, рекламные постеры и обложки книг.
«ТРАНСФОРМАЦИЯ КАНДИНСКОГО» (6+)
Фото: пресс-служба ЦДХ
Где: Центральный дом художника.
Когда: до 24 ноября.
Цена: 350 руб.
Союз абстракционистов России воссоздал 20 самых известных картин художника, собрав их элементы из фанеры. Размеры и цветовая гамма в точности соответствуют оригиналам.
Зачем идти: составить представление о творчестве Кандинского, ведь практически все его работы находятся за рубежом.
«КАК ДРУЖНО ВСЕ ВЫХОДЯТ НА КОНЕЧНОЙ…» (0+)
Фото: пресс-служба ВДНХ
Где: ВДНХ, павильон № 67 «Карелия».
Когда: до 12 декабря.
Цена: 300 руб.
Старые светофоры, жетоны метрополитена, билетные аппараты, модели трамваев и авто на выставке транспорта СССР создают атмосферу легкой ностальгии по советскому прошлому.
Зачем идти: посмотреть, на каком автобусе ездила в школу ваша мама.
«ГИГАНТСКИЕ НАСЕКОМЫЕ» (0+)
Фото: пресс-служба Московского зоопарка
Где: Московский зоопарк, арт-пространство «ЗооДепо».
Когда: до 15 декабря.
Цена: 200–250 руб.
Анимационные фигуры насекомых, увеличенных в тысячу раз, лабиринты из лиан, интерактивная игра – для ребятишек поход в зоопарк окажется незабываемым событием.
Зачем идти: почувствовать себя героями книги «Необыкновенные приключения Карика и Вали», попавшими в мир жуков.
АЛЬБЕР МАРКЕ. «РАСПАХНУТОЕ ОКНО». ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗ МУЗЕЕВ И ЧАСТНЫХ СОБРАНИЙ РОССИИ И ФРАНЦИИ» (6+)
«Контражур». Алжир, 1924.
Фото: пресс-служба ГМИИ им. А.С.Пушкина
Где: ГМИИ им. А.С. Пушкина. Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.
Когда: до 8 января 2017 года.
Цена: 300 руб.
Близкий друг Анри Матисса и заядлый путешественник Марке объездил полмира и даже был в СССР. Впечатления от поездок художник передавал в своем излюбленном жанре – пейзаже.
Зачем идти: прогуляться по гаваням, улицам и мостам Франции и Алжира.
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