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Игорь Петренко поборется за честь российских спецслужб

Новый проект от режиссера «Метода» и автора «Духless». Сегодня на Первом канале начинается сериал «Спящие» – история о современных разведчиках.
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Фото: Первый канал

Действие шпионского триллера разворачивается в 2013 году. У генерала ФСБ Нефедова во время нападения на российское посольство в Ливии погибает сын. Он берется за расследование дела, и к его команде присоединяется офицер Андрей Родионов. В это же время из США в Москву отправляется сотрудник ЦРУ с целью «разбудить» группу «спящих». Это агенты, внедренные в крупный бизнес и ожидающие команды к активным действиям…

Сценарий к сериалу написал Сергей Минаев, известный по роману «ДухLess». История основана на реальных событиях.

— Два главных героя фильма, Андрей Родионов и Иван Журавлев, когда-то дружили, потом жизнь их развела, – говорит Минаев. — Родионов дослужился до полковника ФСБ, Журавлев стал известным журналистом. Они постоянно спорят о том, что должно произойти со страной и как она должна развиваться. Описывая работу разведок, я старался избегать шаблонов. У нас идет война двух высокопрофессиональных спецслужб, каждая из которых отстаивает интересы своей страны. Шахматная партия абсолютно равных соперников.

— Мой герой Родионов вернулся домой после служебной командировки в Ливии и в Ираке, которая продолжалась… 15 лет! — рассказал «Антенне» исполнитель главной роли Игорь Петренко. — В Москву он попадает из 1990-х сразу в 2013-й, для него это потрясение. А меня за время съемок приятно поразило, что представители разных разведок так уважительно относятся друг к другу. Никогда раньше об этом не думал. Еще запомнилось, что несколько сцен снимали на живописном мосту, было очень жарко, наверное, градусов 40. Все вокруг плавилось: техника, природа и съемочная группа. А у меня были странные ощущения, я попросил ассистента по актерам принести градусник. Оказалось, что мы с природой обрели гармонию, у меня тоже была температура 40 градусов. Хорошо, что это было в один из последних съемочных дней.

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#Игорь Петренко#Сергей Минаев#Первый канал
11 октября 2017Елена Мильчановска
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