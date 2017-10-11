Игорь Петренко поборется за честь российских спецслужб

Действие шпионского триллера разворачивается в 2013 году. У генерала ФСБ Нефедова во время нападения на российское посольство в Ливии погибает сын. Он берется за расследование дела, и к его команде присоединяется офицер Андрей Родионов. В это же время из США в Москву отправляется сотрудник ЦРУ с целью «разбудить» группу «спящих». Это агенты, внедренные в крупный бизнес и ожидающие команды к активным действиям…

Сценарий к сериалу написал Сергей Минаев, известный по роману «ДухLess». История основана на реальных событиях.

— Два главных героя фильма, Андрей Родионов и Иван Журавлев, когда-то дружили, потом жизнь их развела, – говорит Минаев. — Родионов дослужился до полковника ФСБ, Журавлев стал известным журналистом. Они постоянно спорят о том, что должно произойти со страной и как она должна развиваться. Описывая работу разведок, я старался избегать шаблонов. У нас идет война двух высокопрофессиональных спецслужб, каждая из которых отстаивает интересы своей страны. Шахматная партия абсолютно равных соперников.