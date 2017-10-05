Жан-Мари Перье: что осталось за кадром

В конце сентября открылась выставка кутюрье французской фотографии. Он лично присутствовал на открытии, провел мастер-класс и поделился своими секретами в интервью Woman’s Day.

Жан-Мари Перье начал свой путь около 50 лет назад. В объектив его камеры попадали The Beatles и Rolling Stones, Ив Сен-Лоран, Моника Белуччи, Карл Лагерфельд и многие другие мэтры модной индустрии или звезды музыки и кино. За несколько десятилетий он создал впечатляющую портретную галерею celebrities, успел попробовать себя в качестве режиссера и опять вернулся в мир глянца. Понять, за что Перье прозвали кутюрье фотографии, можно на выставке его работ в Центре фотографии имени братьев Люмьер. А пока Жан-Мари ответил на несколько вопросов Woman’s Day.

Фото: архив пресс-служб

— В чем различие между фото- и видеосъемкой? Что вы предпочитаете больше? — Это действительно две разных стези. Когда ты фотографируешь, то должен помнить, что не сможешь сохранить движущееся изображение. Но когда ты работаешь с камерой, то забываешь о фотографии в пользу возможности рассказать целую историю.

— Вы работали с известными людьми из мира музыки, кино и моды. Есть ли разница в работе с ними и с обычными моделями? — Неважно, знаменитый человек или нет, я старался показать его с лучшей стороны. В 60-е и 70-е у звезд нее было проблем с имиджем. Они просто не знали, что это такое. Сейчас знаменитости находятся под большим давлением и их окружает слишком много людей.

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— Как Вы работаете на фотосъемке: помогаете модели расслабиться перед камерой или, наоборот, просите придумать суперпозу? — Если модель – мужчина, то разговариваю с ним преимущественно о нем самом, а если женщина, то заигрываю, флиртую, пытаюсь создать мимолетное чувство интриги.

Ты должен быть быстр и ловок, как дантист

— Можете выделить три главных качества хорошего фотографа? — Съемка пройдет быстро, если ты четко представляешь, что хочешь запечатлеть. Нет ничего хуже и скучнее медленного фотографа. Ты должен быть быстр и ловок, как дантист.

— Кого из своих моделей вы запомнили больше всего? Какая фотосъемка вызывает у вас теплые воспоминания и улыбку? — Карла Бруни была замечательной моделью, очень легкой в работе. Английская модель Хонор Фрейзер тоже шикарна. Я до сих пор улыбаюсь, когда вспоминаю съемку с Сен-Лораном, выглядывающим из-за кулис. Теплое и одновременно грустное воспоминание, так как это была его последняя съемка.

— Что важно для фотографа: талант или соответствующее образование? — Важно, чтобы твои фотографии печатали в журнале.