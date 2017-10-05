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Жан-Мари Перье: что осталось за кадром

В конце сентября открылась выставка кутюрье французской фотографии. Он лично присутствовал на открытии, провел мастер-класс и поделился своими секретами в интервью Woman’s Day.

Жан-Мари Перье начал свой путь около 50 лет назад. В объектив его камеры попадали The Beatles и Rolling Stones, Ив Сен-Лоран, Моника Белуччи, Карл Лагерфельд и многие другие мэтры модной индустрии или звезды музыки и кино. За несколько десятилетий он создал впечатляющую портретную галерею celebrities, успел попробовать себя в качестве режиссера и опять вернулся в мир глянца. Понять, за что Перье прозвали кутюрье фотографии, можно на выставке его работ в Центре фотографии имени братьев Люмьер. А пока Жан-Мари ответил на несколько вопросов Woman’s Day.

Фото: архив пресс-служб
— В чем различие между фото- и видеосъемкой? Что вы предпочитаете больше?
Жан-Мари Перье (Jean-Marie Périer)

— Это действительно две разных стези. Когда ты фотографируешь, то должен помнить, что не сможешь сохранить движущееся изображение. Но когда ты работаешь с камерой, то забываешь о фотографии в пользу возможности рассказать целую историю.

— Вы работали с известными людьми из мира музыки, кино и моды. Есть ли разница в работе с ними и с обычными моделями?
Жан-Мари Перье (Jean-Marie Périer)

— Неважно, знаменитый человек или нет, я старался показать его с лучшей стороны. В 60-е и 70-е у звезд нее было проблем с имиджем. Они просто не знали, что это такое. Сейчас знаменитости находятся под большим давлением и их окружает слишком много людей.

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The Beatles. Лестница. Париж, март 1964 года.
Фото: © Jean-Marie Périer / Photo12
The Rolling Stones. Лос-Анджелес, декабрь 1965 года.
Фото: © Jean-Marie Périer / Photo12
Ив Сен-Лоран. Париж, октябрь 1995 года.
Фото: © Jean-Marie Périer / Photo12
Вивьен Вествуд. Лондон, сентябрь 1994 года.
Фото: © Jean-Marie Périer / Photo12
Карл Лагерфельд. Гамбург, май 1995 года.
Фото: © Jean-Marie Périer / Photo12
— Как Вы работаете на фотосъемке: помогаете модели расслабиться перед камерой или, наоборот, просите придумать суперпозу?
Жан-Мари Перье (Jean-Marie Périer)

— Если модель – мужчина, то разговариваю с ним преимущественно о нем самом, а если женщина, то заигрываю, флиртую, пытаюсь создать мимолетное чувство интриги.

Ты должен быть быстр и ловок, как дантист
— Можете выделить три главных качества хорошего фотографа?
Жан-Мари Перье (Jean-Marie Périer)

— Съемка пройдет быстро, если ты четко представляешь, что хочешь запечатлеть. Нет ничего хуже и скучнее медленного фотографа. Ты должен быть быстр и ловок, как дантист.

— Кого из своих моделей вы запомнили больше всего? Какая фотосъемка вызывает у вас теплые воспоминания и улыбку?
Жан-Мари Перье (Jean-Marie Périer)

— Карла Бруни была замечательной моделью, очень легкой в работе. Английская модель Хонор Фрейзер тоже шикарна. Я до сих пор улыбаюсь, когда вспоминаю съемку с Сен-Лораном, выглядывающим из-за кулис. Теплое и одновременно грустное воспоминание, так как это была его последняя съемка.

— Что важно для фотографа: талант или соответствующее образование?
Жан-Мари Перье (Jean-Marie Périer)

— Важно, чтобы твои фотографии печатали в журнале.

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5 октября 2017Анна Дякина
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