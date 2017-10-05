Жан-Мари Перье: что осталось за кадром

Жан-Мари Перье начал свой путь около 50 лет назад. В объектив его камеры попадали The Beatles и Rolling Stones, Ив Сен-Лоран, Моника Белуччи, Карл Лагерфельд и многие другие мэтры модной индустрии или звезды музыки и кино. За несколько десятилетий он создал впечатляющую портретную галерею celebrities, успел попробовать себя в качестве режиссера и опять вернулся в мир глянца. Понять, за что Перье прозвали кутюрье фотографии, можно на выставке его работ в Центре фотографии имени братьев Люмьер. А пока Жан-Мари ответил на несколько вопросов Woman’s Day.
— Это действительно две разных стези. Когда ты фотографируешь, то должен помнить, что не сможешь сохранить движущееся изображение. Но когда ты работаешь с камерой, то забываешь о фотографии в пользу возможности рассказать целую историю.
— Неважно, знаменитый человек или нет, я старался показать его с лучшей стороны. В 60-е и 70-е у звезд нее было проблем с имиджем. Они просто не знали, что это такое. Сейчас знаменитости находятся под большим давлением и их окружает слишком много людей.
— Если модель – мужчина, то разговариваю с ним преимущественно о нем самом, а если женщина, то заигрываю, флиртую, пытаюсь создать мимолетное чувство интриги.
— Съемка пройдет быстро, если ты четко представляешь, что хочешь запечатлеть. Нет ничего хуже и скучнее медленного фотографа. Ты должен быть быстр и ловок, как дантист.
— Карла Бруни была замечательной моделью, очень легкой в работе. Английская модель Хонор Фрейзер тоже шикарна. Я до сих пор улыбаюсь, когда вспоминаю съемку с Сен-Лораном, выглядывающим из-за кулис. Теплое и одновременно грустное воспоминание, так как это была его последняя съемка.
— Важно, чтобы твои фотографии печатали в журнале.
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