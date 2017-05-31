Как правильно учить иностранный язык: 5 факторов, которые нужно знать

Преподаватель английского языка высшей категории с 25-летним стажем работы, директор школы-студии иностранных языков Excellent! Лариса Царькова рассказала, что поможет вам осилить грамматику, научиться понимать и правильно говорить на любом иностранном языке.

1. Определить ваш базовый уровень знаний английского языка

Главная задача – не переоценить и, наоборот, не занизить планку уровня. Преподаватели школы предлагают будущим ученикам пройти тест, который позволить определить, насколько вы сильны в грамматике и каков ваш словарный запас. Зачастую бывает, что человек, уверенный в нулевых знаниях основ английского языка, показывает на тестовой стадии результат, позволяющий начать с уровня Elementary, миновав начальную стадию Beginner. «Нельзя за короткий срок научиться бегло говорить, понимать и думать на иностранном языке. Поэтому мы не ставим нашим ученикам задачу завершить определенный курс за несколько месяцев. Если вы действительно хотите выучить любой иностранный язык – то знайте: без упорства, терпения, усидчивости и, конечно, практики не обойтись!» – говорит Лариса Константиновна.

2. Комфортная группа

Согласитесь, это немаловажный момент! Количество учеников и их возрастную категорию можно назвать одним из главных факторов, определяющих комфортное обучение. Если в одну группу собрать учеников совершенно разных возрастов, каждый будет чувствовать себя, образно говоря, не в своей тарелке. «Мы производим набор в группы, придерживаясь нескольких критериев – это, конечно же, уровень и возраст учеников, – продолжает Лариса Константиновна. – Одноклассники-сверстники быстрее находят общий язык, не стесняются делать ошибки, уверенно разговаривают на иностранном языке. Кроме того, численность наших групп не превышает шести человек! Может быть меньше, но ни в коем случае не больше!»

1 / 6 Во весь экран Фото: школа-студия Excellent

Фото: школа-студия Excellent

Фото: школа-студия Excellent

Фото: школа-студия Excellent

Фото: школа-студия Excellent

Фото: школа-студия Excellent

3. Возможность проверить свои знания вне школы

«Методы нашей школы-студии отличаются от многих других тем, что мы не определяем временной курс каждого уровня. То есть не заставляем, например, за 3–4 месяца завершить уровень Elementary и перескочить к более сложной стадии изучения. В изучении языка не должно быть бешеной гонки за сертификатами и дипломами об окончании того или иного уровня. Важно одно – знания! Также наши ученики могут попробовать свои силы и сдать настоящий международный экзамен! Наша школа является сертифицированным центром по приему экзаменов Pearson – это международные экзамены по английскому языку, разработанные крупнейшей экзаменационной компанией Edexel в соответствии с Общеевропейской шкалой уровней владения иностранными языками. Слушатели школы Excellent! сдают экзамены любого уровня каждый год! Мы также помогаем нашим юным студентам подготовиться к таким сложным государственным экзаменам, как ОГЭ и ЕГЭ. И ребята показывают отличные результаты!»

4. Качественная учебная литература

«Мы подбираем учебную литературу с учетом возрастных интересов. Изучая грамматику, наши педагоги используют уникальное сочетание традиционного формата книги со специализированными интернет-ресурсами My Grammar Lab. Каждый ученик имеет свой личный кабинет, зарегистрированный на этом ресурсе, и после пройденного урока сразу же получает домашнее задание онлайн. Такой подход позволяет нам не ограничивать обучение 2–3 уроками в неделю – ученик минимум час в день уделяет выполнению домашних заданий, с которыми он работает в режиме онлайн. Кроме того, мы «подключаем» художественную литературу, адаптированную под соответствующий уровень».

5. Программа для самых маленьких

«Чем раньше ваш ребенок начнет изучение иностранного языка, тем быстрее его освоит. В обучении мы применяем рифмовки, стихи, песни, театральные сценки и спектакли. Вместе мы отмечаем все праздники! В конце каждого года проводим грандиозный отчетный концерт, в котором задействованы все наши юные ученики!».

Школа-студия иностранных языков Excellent! приглашает взрослых и детей обучиться следующим языкам:

английский;

французский;

немецкий;

испанский.

Филиал школы-студии Excellent! теперь есть и в ЖК «Волгарь»!

Самара, ул. Клиническая, 41/30, ТОЦ «Мико», офисы 407, 409, 415–417. Телефоны для справок: 2-777-597, +7 937 200-13-13

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