Кино в Ростове: любовь, погони и счастливая массовка

Съемки картины «Зеленый фургон. Совсем другая история» из Ростова переехали в Таганрог. Woman’s Day вспоминает, как это было у нас.

В Ростове киногруппа две недели снимала послевоенную Одессу – после Москвы, Анапы и Тамани. И, надо сказать, дворики на ростовских улицах – Социалистической, Баумана, Станиславского, Закруткина, Петровской – удалось найти колоритные.

Главный герой 16-серийной картины – по-прежнему Володя Патрикеев (Дмитрий Харатьян), только возмужавший и много переживший (предательство, тюрьму). В этот раз он будет бороться с преступником, похитившим золото скифов. Кроме Харатьяна, в картине снимаются Вячеслав Манучаров, Екатерина Олькина, Артур Ваха, Артур Сопельник, Семен Трескунов, Анатолий Кот и др. Режиссер фильма – Сергей Крутин, известный по таким работам, как «В Париж!», «Если бы я тебя любил…» и др. Кстати, отец режиссера Виктор Крутин был оператором-постановщиком фильма «Зеленый фургон» в 1983 году. Вот такая семейная история.

Ростовская погода киношников не порадовала. Сентябрьская жара сменилась резким похолоданием и пронизывающим ветром. А ведь надо снимать лето, пусть и прохладное. Между дублями (их в каждой сцене было немало) актеров укутывали в пуховики, а режиссер, операторы и ассистенты ходили в шарфах и шапках. Массовка же сменила блузки на пиджаки и отогревалась в специальном автобусе. И несмотря ни на что была счастлива! Юные «одесситки» 9−11 лет млели при виде Семена Трескунова, сыгравшего в картине «Призрак» с Федором Бондарчуком. А девушки постарше перешептывались: «Знаем, что Харатьян не любит фотографироваться на съемках. Ну как с ним сделать селфи?»

Надо сказать, сам актер оказался на редкость не звездным. Дмитрий не требовал к себе особого отношения, четко выполнял требования режиссера и даже помогал советами молодым актерам. А что, дело-то общее!

К сожалению, многие герои из полюбившегося первого фильма не появятся в новой картине. Так, вместо Красавчика зрители увидят его сына – Красавчика-младшего. Также в фильме появится конкурент Володи Патрикеева в делах амурных. Вячеслав Манучаров сыграл ученого, влюбленного в главную героиню – Эммануэль (Екатерина Олькина). Но ответной любви не получает.

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— Пожалуй, самой эмоционально тяжелой сценой для меня была сцена признания в любви, когда мой герой получает отказ и остается с разбитым сердцем. Такие моменты очень ценные, – поделился Вячеслав Манучаров. Одной из самых ярких и… смешных для зевак сцен стала съемка встречи Эммануэль и Патрикеева на аллее Парка им. 1 Мая. Харатьян тесно прижимается к Олькиной, она берет его под руку… В этот момент вечернее платье актрисы не выдерживает накала страстей и падает с плеча. К чести костюмеров, они молниеносно заштопали наряд. Там же, в парке, собралась самая многочисленная массовка – 50 ростовчан. Семь пар танцевали вальс под военную мелодию, остальные чинно прогуливались.

А в сцене убийства актрисе пришлось лежать на земле при +10 градусах с полчаса, если не больше. Понятное дело, что ее утеплили, и все же… Много сцен было связано с техникой. В одной из них Дмитрий Харатьян останавливает мотоцикл на ходу. Конечно, такие съемки сопряжены с большим риском, но они прорабатывались заранее, до мелочей. Кстати, ретроавтомобили предоставили в пользование частные коллекционеры и кинокластер «Дон». — Сьемки в Ростове дались нам тяжело, мы работали по 18 часов в сутки, но зато сняли все, что хотели, – отметил напоследок режиссер.

Мечты сбываются

— Отправилась я на съемки из чистого любопытства, – вспоминает одна из участниц массовки. — Интересно было все: как костюмеры умело за три минуты подобрали гармоничный наряд – юбку, блузку и пиджак; как гримеры за две минуты спрятали локоны под косынкой (и те за 12 часов смены не выбились); как слаженно и четко все действовали. Но самое неожиданное было впереди! Почему-то именно меня и колоритного парня из массовки посадили в «газель» и повезли. Куда? Сниматься, конечно. Лишних вопросов мы не задавали – все на месте расскажут. Приехали. Старый дворик, в кадре – Харатьян. Мне кто-то крикнул: «Снимай куртку (я была в современной кожанке) и быстро беги к режиссеру, заждались вас из-за пробок». Я и побежала.

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Таких трущоб еще не видела. Из арки попадаешь в нижний двор, окруженный невысокими сараюшками. Расставлены камеры, снимается сцена, где у меня роль, да еще со словами (это не сон?). Играю тетеньку в возрасте – спасибо синякам под глазами, все вышло натурально. Честно говоря, если бы меня предупредили накануне, я бы ночь не спала. А тут – куда денешься с подводной лодки? Закрепили микрофоны, режиссер проговорил слова, объяснил, куда руки, куда ноги – и поехали! В первом дубле оказалось мало эмоций, во втором камера «зацепила» пластиковые окна, в третьем я в запале вместо «милиция» произнесла «полиция». Фух, с четвертого дубля все удалось. Режиссер, глядя в маленький экран, выдал: «Снято! Как Катерина-то ловко отхлестала его простыней! И эмоции такие – настоящие». Не поверите, но в этот момент круг для меня замкнулся – я вернулась на 20 лет назад. Тогда, на заре туманной юности, я страстно мечтала быть актрисой и даже пыталась поступить в один из ростовских театров. Но не сложилось, ведущая актриса озвучила приговор: «Дикция у девушки не очень, не сможет зал „держать“. А вот фактура прекрасная, да-да». Уважаемый Сергей, спасибо за воспоминания, за чудесный опыт и за то, что моя дикция пришлась вам по душе!

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