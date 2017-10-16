Клиент – всегда прав! И другие правила сервиса в ресторане

Позвольте начать с истории, которая случилась с нашей семьей на отдыхе. Гуляя по городу, мы немного заплутали и вышли на пустынную набережную, начался ливень, и так как укрыться было негде, мы шли до ближайшего заведения (минут 30). Промокли все до нитки. Решили зайти в первый ресторанчик, который был на нашем пути. Знаете, как нас встретили? Как самых дорогих гостей! Дали столик у камина, развели огонь в нем, помогли снять верхнюю одежду, моему мужу и сыну вручили сухие футболки и унесли наши вещи сушить. Обслуживание было на высшем уровне, чувствовалась забота. Это был маленький семейный ресторан у моря. Навсегда запомню его!

Сегодня хочу поделиться некоторыми правилами хорошего обслуживания, возможно, кому-то они будут полезны:

1. Самое первое правило в любом бизнесе гласит: клиент всегда прав! Забота о клиентах и уважение к ним – вот что должно стоять на первом месте. Уважайте своих клиентов, тогда они к вам вернутся.

2. Узнайте, как обстоят дела у лучших в вашей нише. Как они развиваются. Существуют специальные конкурсы, в которых соревнуются заведения за звание лучших в своем деле.

3. Хорошее обслуживание включает в себя весь персонал ресторана. Внешний вид ресторана – это первое, что видят клиенты. Но для обслуживания клиентов необходима качественная работа всех, начиная от технического персонала до поваров. Чистые туалеты, хорошая еда и дружественная атмосфера составляют хорошее ресторанное обслуживание, где каждый работник играет важную роль.

4. Относитесь к людям так, как бы хотели, чтобы относились к вам (золотое правило этикета, применимо в любой сфере бизнеса). Это часто кажется очевидным, но мало кто следует этому принципу. Поставьте себя на место гостя и обеспечьте тот уровень сервиса и отношения, который вы бы хотели увидеть, приходя за похожей услугой.

5. Будьте честны. Неправда о вашем сырье, качестве блюд может сыграть с вами злую шутку и сильно повредить репутацию. Проверяйте стоп-лист, чтобы сразу сказать гостю, какие блюда из меню нельзя приготовить. Нам очень грустно, когда официант приходит через 15 минут после заказа определенного блюда и сообщает, что кухня не сможет исполнить заказ.

6. Помните, что ваши гости – люди, не цифры. После разговора с гостем запоминайте имя и ключевые факты о нем. Не считайте его статистической единицей. Маленькие детали, которые вы узнаете из разговора, помогут создать его исключительный клиентский опыт (можно вести специальный блокнот, где будет информация о каждом постоянном госте).

7. Цените постоянных клиентов. Пара обедает в вашем ресторане каждую неделю? Любитель бара приходит каждый день после работы за кружкой пива? Не скупитесь, преподнесите несколько блюд или напитков за ваш счет для ваших постоянных клиентов. Это покажет им, что вы их цените.

8. Не переусердствуйте с бронированием. Если ваш ресторан оказывает услуги по бронированию столиков, будьте осторожны в выборе времени, которое вы предлагаете клиентам, насколько оно близко друг к другу. Ничего не расстраивает клиентов так, как забронированный столик на шесть вечера и предложение подождать уже в ресторане еще 30 минут. Разумное бронирование столиков позволяет правильно распределять места и не перезагружать кухню. Неудачное бронирование становится причиной слишком быстрого заполнения ресторана и отсутствия достаточного места для посетителей.

9. Системность – вот что вам нужно. Лишь с помощью милой улыбки вы не сможете решить проблему, и уж никак не сможете наверняка знать, что сделали свою работу на отлично. Компания должна работать четко и слаженно, как швейцарские часы. Каждый сотрудник должен знать свое дело. Каждый знает, за что именно отвечает. Тогда команда будет знать, что делать в ситуации, когда что-то пошло не так.

10. Просите ваших клиентов оставить отзывы. «Все ли вам понравилось?» Такой вопрос стоило бы задавать каждому официанту по крайней мере один раз во время обслуживания своих клиентов. Однако не каждый посетитель будет хорошо себя чувствовать, выражая свое недовольство в устной форме, поэтому стоит предложить клиенту заполнить анкету, что позволит получить ценный комментарий относительно работы ресторана, как положительный, так и отрицательный. Неприятно слышать критику в свой адрес, но это даст вам возможность внести необходимые изменения и улучшить сервис.

Основные стандарты заведения:

• чистота (чистота зала, рабочих зон персонала, входной группы и т. д.);

• внешний вид (форма персонала, обувь, прически, украшения, маникюр, макияж и т. п.);

• обслуживание гостей (сценарий обслуживание, конфликтные ситуации, комплименты и лояльность, встреча гостей с детьми, продажи, работа с возражениями, обратная связь с гостем и т. д.);

• подачи блюд и напитков (правила выноса блюд и напитков, комплиментов и угощений);

• сервировка (до прихода гостя, во время его пребывания, после прощания с гостям, в перерывах между подачей блюд и т. д.).