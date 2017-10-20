Конец света: 10 самых зрелищных фильмов-катастроф

На экраны кинотеатров Самары выходит фильм «Геошторм», которая обещает впечатлить мощными кадрами стихийных бедствий. Мы собрали список эпических картин, которые заставят смотреть их с замиранием сердца.

Фильмы-катастрофы всегда пользуются огромным успехом у зрителей. Поэтому уверены, очередная новинка в подобном жанре не останется незамеченной. Так, американский фильм «Геошторм», в главной роли которого любимчик женской аудитории Джерард Батлер, уже по одному трейлеру впечатляет яркими и натуралистичными спецэффектами.

«Геошторм»

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Режиссерский дебют Дина Девлина в большом кино, действительно, обещает быть громким и зрелищным. Фильм «Геошторм» повествует об уникальной сети орбитальных спутников, созданных специально для того, чтобы можно было вовремя предотвратить стихийные бедствия. Изначально система должна была стать помощником всему человечеству, однако по непонятным причинам произошел сбой, в результате которого над планетой нависла серьезная опасность. Уверены, захватывающий сюжет, пугающие своей реальностью сцены и игра актеров заставят вас с замиранием сердца посмотреть фильм от начала и до финальных титров.

«Невозможное»

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Фильм-катастрофа «Невозможное» рассказывает о трагических событиях, развернувшихся в Таиланде во время цунами в 2004 году. Основанная на реальных событиях, картина поражает реалистичными сценами и актерской игрой. В центре сюжета – молодая семейная пара, отправившаяся вместе с тремя сыновьями в долгожданный отпуск в солнечный Таиланд. Погрузившаяся в уютную и теплую атмосферу семья и не подозревала, какое испытание им готовит судьба. Буквально через несколько дней на страну обрушивается цунами, которое разделяет членов семьи. Кстати, в съемках массовых сцен приняли участие реальные люди, которым посчастливилось пережить это чудовищное стихийное бедствие.

«Выжить»

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Очередной фильм, основанный на трагических реальных событиях. На этот раз речь идет о крушении авиалайнера, на борту которого находилась школьная сборная по регби из Уругвая. Самолет, потерпев крушение на высокогорье, отрезанном от внешнего мира, лишил молодых людей надежды на спасение. Целых семьдесят два дня, в стужу и в окружение трупов своих товарищей, люди были вынуждены продлевать свое существование. Укрывшись в обломках самолета, выжившим пришлось прибегнуть к каннибализму и отчаянно ждать помощи… Этот фильм заслуженно считается одним из лучших в своем жанре, а атмосфера картины полностью передает безнадегу и ужас, царивший в сердцах молодых людей.

«Башни-близнецы»

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Фильм-катастрофа «Башня-близнецы» повествует о громких событиях, произошедших 11 сентября 2001 года. В центре сюжета группа полицейских, которые сразу же выехали на спасение граждан из обломков Всемирного торгового центра, однако сами оказались в одной из башен-близнецов во время его обрушения. Лишь двоим полицейским из всей группы удастся выжить, именно их, одних из последних, спасли из-под обломков. Картина Оливера Стоуна в главных ролях с Николасом Кейджем и Майклом Пенье, однозначно, заслуживает вашего просмотра, а трагические события, развернувшиеся в фильме, непременно заставят вас проникнуться сочувствием и сопереживанием.

«Послезавтра»

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Фильм рассказывает о глобальной экологической катастрофе, молниеносно надвигающейся на Землю. В результате нее планета буквально разделилась на две части, в одной из которых все живое страдает от засухи, а в другой части водная стихия стирает с лица земли города. И близость устрашающего бедствия и гибели всего человечества заставляет ученого-климатолога отправиться в Нью-Йорк, где наступил ледниковый период, чтобы найти своего пропавшего сына. Картина «Послезавтра» по праву занимает лидирующие позиции в списке лучших фильмов-катастроф, в чем вам предстоит убедиться самим.

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