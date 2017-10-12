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Маликов и Шура встретили «бабье лето» в Екатеринбурге

Два певца встретились вечером перед спектаклем Дмитрия Маликова «Перевернуть игру». А днем приятно проводили время, но по отдельности.

Шура (Александр Медведев) прибыл в Екатеринбург без весомой причины. Поклонники узнали об этом, только когда певец выложил в своем Instagram фото с улицы Вайнера с подписью «Доброе утро, в каком городе я сегодня?». У Шуры на Урале живут друзья. Видимо, певец просто решил их навестить. Одет Шура был очень ярко и экстравагантно: модное пальто с блестящими рукавами, зеленые очки и обувь на толстой подошве – настоящая столичная знаменитость! Днем он прогуливался, фотографировался со случайными прохожими, которые сразу узнали звезду 90-х.

Шура в Екатеринбурге, фото
Шура в Екатеринбурге, фото
Шура в Екатеринбурге, фото
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Шура обнаружил свое местоположение на улице Вайнера
Фото: @shuramedvedev
Фото: @shuramedvedev
Влада Зеленская и Шура оставили друг другу автографы
Фото: Фейсбук Влады Зеленской

Влада Зеленская, написавшая книгу «Вкусный Екатеринбург», написала на страничке в «Фейсбуке»:

— Сегодня был интересный денечек, совершенно случайно познакомилась с певцом Шурой (Сашей на самом деле). У меня была моя книга, я, конечно же, ему с удовольствием подарила, после этого он попросил меня поставить автограф. Так приятно, когда «звезда» шоу-бизнеса просит тебя поставить автограф. Ну, я его, конечно тоже попросила, и мы обменялись автографами.

Не обделил Шура вниманием и городскую администрацию, сфотографировавшись на ее фоне. Подписал фото: «Ну, чем я не глава».

Вечером гость столицы Урала отправился на спектакль Маликова. Они даже сделали совместное фото, под которым Шура написал: «Не в Москве, так в Екатеринбурге, не только встретились с @dmitriy_malikov, но и посмотрел его чудный и проникновенный спектакль #перевернутьигру, некоторые моменты спектакля были и для меня открытием, спасибо, Дима».

Дмитрий Маликов и Шура в Екатеринбурге, фото
Встреча Шуры и Маликова перед спектаклем последнего
Фото: @shuramedvedev
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Маликов в своем Instagram тоже выложил это фото: «Вот такие у меня сегодня гости на спектакле в Екатеринбурге. Узнали? Спасибо за теплый прием! Замечательный у меня сегодня день: 2 музея, спектакль, жизнь удалась, короче!»

Говоря о музеях, музыкант имел в виду музей ИЗО, в который сходил днем. Особенно ему понравилась выставка авангарда. Отметил, что «все на очень высоком уровне». Экскурсию ему провел научный сотрудник музея. Маликов признался, что сам узнал о выставке и решил ее посетить.

В это время в музее были студенты-физики, в конце экскурсии они сделали совместный снимок с Дмитрием Маликовым. Он оглядел желающих с ним сфотографироваться и резюмировал: «В основном девчонки, да? Молодцы!»

Погода на Урале певца не порадовала. В своем Instagram он жаловался: «А хорошая сегодня погода. Не жарко. В такую погоду хорошо повеситься. Чехов. „Дядя Ваня“. Родился со мной в один день, кстати».

Далее в его программе был Ельцин-центр – обязательный пункт всех, кто приезжает в уральскую столицу. Маликов был в восторге.

Дмитрий Маликов в Екатеринбурге, фото
Дмитрий Маликов в Екатеринбурге, фото
Дмитрий Маликов в Екатеринбурге, фото
Дмитрий Маликов в Екатеринбурге, фото
Дмитрий Маликов в Екатеринбурге, фото
Дмитрий Маликов в Екатеринбурге, фото
Дмитрий Маликов в Екатеринбурге, фото
Дмитрий Маликов в Екатеринбурге, фото
Дмитрий Маликов в Екатеринбурге, фото
Дмитрий Маликов в Екатеринбурге, фото
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На Урале певцу показалось прохладно
Фото: @dmitriy_malikov
Побывал Маликов в «Ельцин центре»...
Фото: «Ельцин центр»
...остался в восторге!
Фото: «Ельцин центр»
Фото: «Ельцин центр»
Фото: «Ельцин центр»
На выставку авангарда в музей ИЗО Дмитрий захотел прийти сам
Фото: Музей ИЗО
Фото: Музей ИЗО
Оставил запись в книге отзывов
Фото: Музей ИЗО
Фото: Музей ИЗО
Со студентами-физиками
Фото: Музей ИЗО
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#Дмитрий Маликов#Шура#гастроли#звезды
12 октября 2017Альбина Егорова
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