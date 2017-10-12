Маликов и Шура встретили «бабье лето» в Екатеринбурге

Шура (Александр Медведев) прибыл в Екатеринбург без весомой причины. Поклонники узнали об этом, только когда певец выложил в своем Instagram фото с улицы Вайнера с подписью «Доброе утро, в каком городе я сегодня?». У Шуры на Урале живут друзья. Видимо, певец просто решил их навестить. Одет Шура был очень ярко и экстравагантно: модное пальто с блестящими рукавами, зеленые очки и обувь на толстой подошве – настоящая столичная знаменитость! Днем он прогуливался, фотографировался со случайными прохожими, которые сразу узнали звезду 90-х.

Влада Зеленская, написавшая книгу «Вкусный Екатеринбург», написала на страничке в «Фейсбуке»:

— Сегодня был интересный денечек, совершенно случайно познакомилась с певцом Шурой (Сашей на самом деле). У меня была моя книга, я, конечно же, ему с удовольствием подарила, после этого он попросил меня поставить автограф. Так приятно, когда «звезда» шоу-бизнеса просит тебя поставить автограф. Ну, я его, конечно тоже попросила, и мы обменялись автографами.

Не обделил Шура вниманием и городскую администрацию, сфотографировавшись на ее фоне. Подписал фото: «Ну, чем я не глава».

Вечером гость столицы Урала отправился на спектакль Маликова. Они даже сделали совместное фото, под которым Шура написал: «Не в Москве, так в Екатеринбурге, не только встретились с @dmitriy_malikov, но и посмотрел его чудный и проникновенный спектакль #перевернутьигру, некоторые моменты спектакля были и для меня открытием, спасибо, Дима».