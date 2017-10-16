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Марат Башаров посвятил спектакль в Нижнем памяти Дмитрия Марьянова

Актеру пришлось играть в веселой комедии на следующий вечер после смерти близкого друга.
После спектакля актеры почтили память коллеги
Фото: Марина Плоткина

Вечером в понедельник, 16 октября, Марат играл в Нижнем спектакль «День сюрпризов». Пожалуй, только сам актер знает, чего ему это стоило: накануне вечером не стало его близкого друга и коллеги Дмитрия Марьянова, с которым он работал вместе в нескольких проектах. Но актер должен всегда быть в строю, что бы ни творилось у него на душе – такая это профессия.

О смерти Дмитрия ему сообщили по телефону вечером в воскресенье. «Для меня эта новость стала шоком, – не мог опомниться Марат. — Мы вместе много играли, вместе рыбачили. Недавно с женой были на спектакле „Игра в правду“, где Дмитрий играл».

Наутро после этого шокирующего известия Башаров уехал в Нижний, чтобы сыграть на сцене ДК ГАЗа вместе с Татьяной Васильевой, Филиппом Васильевым и Евгением Воскресенским в веселой комедии, рассказывающей о закулисной жизни актеров. По ходу спектакля согласно сценарию он хохмил и искрил, а по окончании, выйдя с коллегами на поклон, едва сдерживал слезы. «Сегодняшний спектакль мы посвятили памяти актера Димы Марьянова, который, как вы знаете, вчера ушел из жизни, – сказал Марат, обращаясь к залу. — У нас к вам большая просьба: берегите актеров – мы тоже люди».

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#Марат Башаров#Дмитрий Марьянов#спектакль "День сюрпризов"#Нижний Новгород
16 октября 2017Ярослава Рыбкина
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