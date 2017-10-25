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Музей к юбилею: Семеновской матрешке – 95 лет!

Семеновская матрешка. Эта веселая девчушка в ярком желто-красном наряде с букетом роз – одна из самых любимых кукол, которая пользуется огромной популярностью не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами.

За границу, в Брюссель, Семеновская матрешка впервые выехала в середине 50-х годов прошлого столетия, а ее прародительница, русская матрешка, посетила столицу моды Париж еще раньше, в самом начале ХХ века. Сегодня матрешка за рубежом – это символ России, точно такой же, как и легендарный ансамбль «Березка».

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К своему юбилею Семеновская матрешка получила поистине царский подарок, соответствующий статусу национальной куклы: на родине красавицы в середине ноября открывается Музей матрешки. Под его крышей соберутся более 700 экспонатов большой матрешечной семьи. Значительную часть экспозиции составит, конечно же, Семеновская матрешка, причем не только в традиционном девичьем обличье. Здесь можно будет встретить «русских витязей», «русского молодца», матрешкину семейку и многих других героев, созданных руками семеновских мастериц. Семейство семеновских красавиц очень гармонично дополнят ее ближайшие родственники разных творческих школ из других регионов страны.

Это будет самый представительный Музей матрешки в стране, в котором поселилась вся разновозрастная матрешечная семья. Самый «возрастной» экспонат родом из 50-х годов прошлого столетия. В музее можно будет познакомиться с родословной Семеновской матрешки, узнать ее корни, увидеть как ближайших, так и дальних ее «родственников», посмотреть, как матрешка менялась с течением времени и как менялись ее наряды.

Кроме того, в музее будут проводиться мастер-классы по росписи матрешки, и у посетителей появится уникальная возможность попробовать себя в роли художника. Под руководством опытных мастеров каждый желающий сможет создать свою неповторимую матрешку, расписав ее не простой гуашью, как это в основном практикуют сегодня в различных музеях и на производствах, а в традиционном стиле – органическими красками, которые используются на фабрике, создавшей и выпускающей Семеновскую матрешку уже не одно десятилетие.

Семеновская матрешка – своего рода достояние страны, познакомиться поближе с которым теперь сможет каждый, посетив Музей матрешки в г. Семенове

Музей расположен по адресу:

г. Семенов, ул. Чернышевского, д.1а,

тел. (83162) 5−66−94

www.srosp.com

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#семеновская матрешка#Музей матрешки
25 октября 2017
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