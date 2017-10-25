Музей к юбилею: Семеновской матрешке – 95 лет!

За границу, в Брюссель, Семеновская матрешка впервые выехала в середине 50-х годов прошлого столетия, а ее прародительница, русская матрешка, посетила столицу моды Париж еще раньше, в самом начале ХХ века. Сегодня матрешка за рубежом – это символ России, точно такой же, как и легендарный ансамбль «Березка».

К своему юбилею Семеновская матрешка получила поистине царский подарок, соответствующий статусу национальной куклы: на родине красавицы в середине ноября открывается Музей матрешки. Под его крышей соберутся более 700 экспонатов большой матрешечной семьи. Значительную часть экспозиции составит, конечно же, Семеновская матрешка, причем не только в традиционном девичьем обличье. Здесь можно будет встретить «русских витязей», «русского молодца», матрешкину семейку и многих других героев, созданных руками семеновских мастериц. Семейство семеновских красавиц очень гармонично дополнят ее ближайшие родственники разных творческих школ из других регионов страны.

Это будет самый представительный Музей матрешки в стране, в котором поселилась вся разновозрастная матрешечная семья. Самый «возрастной» экспонат родом из 50-х годов прошлого столетия. В музее можно будет познакомиться с родословной Семеновской матрешки, узнать ее корни, увидеть как ближайших, так и дальних ее «родственников», посмотреть, как матрешка менялась с течением времени и как менялись ее наряды.