На открытом воздухе: столичные фестивали июня
Даже если летом вы остались в городе, то скучать не придется. Москвичей все лето ждут необычные фестивали. Организаторы предлагают события на любой возраст и вкус.
Начнем с фестивалей культуры и искусства, продолжим музыкальными и закончим научно-историческими.
Культура и искусство
Книжный фестиваль «Красная площадь 2017»
На четыре дня главная площадь страны превратится в библиотеку, где состоятся лекции, семинары и воркшопы, выступят известные писатели и актеры. В литературных павильонах можно ознакомиться и приобрести книжные новинки, а в ГУМе откроется магазин с антикварными и редкими изданиями. Последний день фестиваля посвятят дню рождения А. С. Пушкина и организуют театральные представления вместе с выступлениями юных чтецов.
Когда: с 3 по 6 июня.
Где: Красная площадь (метро «Охотный ряд»).
Вход свободный.
Фестиваль «Мультимир»
Популярные герои мультфильмов соберутся на ВДНХ. Посетителей ждет концертная программа и активности. Вместе со студией «Союзмультфильм» дети научатся создавать собственные мультфильмы, на площадке «Паровоз» гостей будут ждать лось Аристотель и дятел Тюк-Тюк. А площадка «Барбоскиных» предложит караоке с Лизой, плетение кос с Розой, химические опыты с Геной и футбол с Дружком.
Когда: с 31 мая по 4 июня.
Где: ВДНХ (пр-т Мира, метро ВДНХ).
Билеты: от 550 рублей.
Московский фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show
Фестиваль пройдет под лозунгом «жизнь в стиле эко». На флористическом шоу покажут «сад в яйце», сад по сказкам Бажова с использованием полудрагоценных камней, молекулярный сад и еще более 30 экспозиций. Во второй раз в рамках Moscow Flower Show состоится детский конкурс «Планета цветов», а для взрослых организуют мастер-классы и специальную программу.
Когда: с 29 июня по 9 июля.
Где: Парк искусств «Музеон» (Крымский вал, вл., метро «Октябрьская»).
Билеты: от 600 рублей.
Московский международный фестиваль уличных театров «Вселенский карнавал огня 2017»
В рамках фестиваля выступят более 30 уличных театров. Световые фигуры, языки пламени на фоне ночного неба, выступления каскадеров, танцоров и акробатов – это далеко не все, что можно будет увидеть на празднике огня.
Когда: 3 июня.
Где: Парк «Мастер Панин» (2-й Сетуньский проезд, 5 б, метро «Студенческая»).
Билеты: от 1000 рублей.
Фестиваль Турции
Страна находится на перекрестье Европы и Азии и поэтому впитала как европейскую культуру, так и азиатский колорит. Организаторы попытались создать «восточную сказку» в русских условиях. Гостей ожидают мастер-классы, гастрономические сюрпризы и культурная программа. А чтобы ничего не упустить, можно поучаствовать в мега-квесте и выиграть поездку в Турцию или другие призы.
Когда: 16−18 июня
Где: парк «Красная пресня» (ул. Мантулинская, д. 5, метро «Выставочная»)
Вход свободный
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