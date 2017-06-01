На открытом воздухе: столичные фестивали июня

Даже если летом вы остались в городе, то скучать не придется. Москвичей все лето ждут необычные фестивали. Организаторы предлагают события на любой возраст и вкус.

Начнем с фестивалей культуры и искусства, продолжим музыкальными и закончим научно-историческими.

Культура и искусство

Книжный фестиваль «Красная площадь 2017»

Фото: архив пресс-служб

На четыре дня главная площадь страны превратится в библиотеку, где состоятся лекции, семинары и воркшопы, выступят известные писатели и актеры. В литературных павильонах можно ознакомиться и приобрести книжные новинки, а в ГУМе откроется магазин с антикварными и редкими изданиями. Последний день фестиваля посвятят дню рождения А. С. Пушкина и организуют театральные представления вместе с выступлениями юных чтецов.

Когда: с 3 по 6 июня.

Где: Красная площадь (метро «Охотный ряд»).

Вход свободный.

Фестиваль «Мультимир»

Фото: архив пресс-служб

Популярные герои мультфильмов соберутся на ВДНХ. Посетителей ждет концертная программа и активности. Вместе со студией «Союзмультфильм» дети научатся создавать собственные мультфильмы, на площадке «Паровоз» гостей будут ждать лось Аристотель и дятел Тюк-Тюк. А площадка «Барбоскиных» предложит караоке с Лизой, плетение кос с Розой, химические опыты с Геной и футбол с Дружком.

Когда: с 31 мая по 4 июня.

Где: ВДНХ (пр-т Мира, метро ВДНХ).

Билеты: от 550 рублей.

Московский фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show

Фото: архив пресс-служб

Фестиваль пройдет под лозунгом «жизнь в стиле эко». На флористическом шоу покажут «сад в яйце», сад по сказкам Бажова с использованием полудрагоценных камней, молекулярный сад и еще более 30 экспозиций. Во второй раз в рамках Moscow Flower Show состоится детский конкурс «Планета цветов», а для взрослых организуют мастер-классы и специальную программу.

Когда: с 29 июня по 9 июля.

Где: Парк искусств «Музеон» (Крымский вал, вл., метро «Октябрьская»).

Билеты: от 600 рублей.

Московский международный фестиваль уличных театров «Вселенский карнавал огня 2017»

Фото: архив пресс-служб

В рамках фестиваля выступят более 30 уличных театров. Световые фигуры, языки пламени на фоне ночного неба, выступления каскадеров, танцоров и акробатов – это далеко не все, что можно будет увидеть на празднике огня.

Когда: 3 июня.

Где: Парк «Мастер Панин» (2-й Сетуньский проезд, 5 б, метро «Студенческая»).

Билеты: от 1000 рублей.

Фестиваль Турции

Фото: архив пресс-служб

Страна находится на перекрестье Европы и Азии и поэтому впитала как европейскую культуру, так и азиатский колорит. Организаторы попытались создать «восточную сказку» в русских условиях. Гостей ожидают мастер-классы, гастрономические сюрпризы и культурная программа. А чтобы ничего не упустить, можно поучаствовать в мега-квесте и выиграть поездку в Турцию или другие призы.

Когда: 16−18 июня

Где: парк «Красная пресня» (ул. Мантулинская, д. 5, метро «Выставочная»)

Вход свободный