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Николай Басков рассказал, как похудел и помолодел

На этой неделе певец отметит день рождения – ему исполнится 41 год. Сейчас артист гастролирует по стране с новым шоу «Игра». И в свой день рождения он тоже выступает – в Баку. Woman`s Day узнал, как Николаю удалось за короткий срок так похудеть, помолодеть и кто споет на его будущей свадьбе с Викторией Лопыревой.

«Пришло время повзрослеть, но я не чувствую, что мне 41»

Николай, 15 октября вам исполнится 41 год…
Николай Басков (Nikolaj Baskov)

Да. Лучше бы 31 (смеется).

Николай Басков, певец, фото
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В своем «Инстаграме» Басков выложил фото до и после похудения и написал: «Если поставить перед собой цель и постепенно идти к ней, то вы обязательно ее достигнете!!!»
Фото: @nikolaibaskov
Можно сказать, полжизни прошло. Как вы ощущаете свой возраст?
Николай Басков (Nikolaj Baskov)

Для меня – четверть жизни, я собираюсь в 120 умереть! 40 лет я не праздновал, кстати. По нумерологии, когда в году присутствует цифра «0», это означает пустоту и формирование чего-то нового. Моя мама – очень дорогой и важный человек в моей жизни – говорила, что 40 лет – это большая внутренняя перестройка. И да, у меня присутствует внутренняя борьба с самим собой, ощущение, что мне как артисту необходима перезагрузка. Почти все 17 лет, что я на сцене, ассоциируюсь с человеком-праздником, которые исполняет веселые, легкие песни. Поэтому я хочу отойти от огромного количества всяких телешоу, программ, в будущем фильтровать свои появления в концертах, потому что накопилась какая-то внутренняя… не усталость, нет. Но мне нужно время, чтобы прыгнуть во что-то дальнейшее увлекательное.

Наверное, пришло время повзрослеть. Но я не могу повзрослеть, мне все время кажется, что я молодой пацан, который только начал свою карьеру. Совершенно не понимаю, как пробежало 17 лет… Я не чувствую, что мне 41. По состоянию души мне, наверное, 26−27 лет. И, слава богу, в последнее время и не выгляжу на 41 год. Недавно встречался с одноклассниками (смеется)… Меня спросили, что я пью для молодости.

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Откройте и нам секрет, что вы пьете для молодости? Как вам удалось прийти в такую прекрасную форму за короткое время?
Николай Басков (Nikolaj Baskov)

У меня есть персональный тренер, который занимается мною в плане физической подготовки. Он же диетолог и массажист, словом, человек, который корректирует меня. Организму тяжело выдержать нашу экологию и стрессовый режим. Поэтому я участвую в программе Академии геронтологии в Санкт-Петербурге. Благодаря санкциям, наша наука не стоит на месте. Петербургские ученые достигли определенных успехов. Их новация – комплекс препаратов, который я на себе испытал: это капсулы с раствором натуральных витаминов, аминокислот и пептидов. И крем на такой же базе. Мне результат понравился: усталость быстро уходит, появляется энергия. Я даже решил выпустить специальный набор средств на основе этих трех компонентов, он будет называться «Энергия звезды» – Energy star. Скоро в моем Инстаграме вы его увидите. Стоимость будет нормальная, так как это изготавливается за границей.

Я продолжаю сотрудничать с Академией геронтологии – туда обращаются много влиятельных людей, политиков, они делают капельницы, принимают препараты, но это скрывают.

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«Вика мне сказала: «Я петь не буду»

Николай, ваша невеста Виктория Лопырева недавно запела – на конкурсе «Новая волна». Вы ей даете уроки вокала?
Николай Басков (Nikolaj Baskov)

Ну нет, она петь не будет, это был чистый фан. Хотя мне нравится, как Вика поет, мне вообще всегда нравится, когда девушки, которые рядом со мной, занимаются творчеством. Вика мне сказала категорично: «Я петь не буду! Я посол чемпионата мира по футболу 2018, ведущая, телеведущая, модель, поэтому – нет. Будешь петь ты».

Виктория Лопырева на "Новой волне", фото
На «Новой волне» Виктория спела с другими певицами
Фото: @lopyrevavika
Несколько лет назад, я знаю, Виктория просила, чтобы вы выступили на ее свадьбе…
Николай Басков (Nikolaj Baskov)

Нет, она хотела, чтобы я вел ее свадьбу. И на те даты, когда она звонила и звала меня, я был занят. Вообще, знаете, все так непредсказуемо, я вам честно могу сказать! Иногда не знаешь, что тебя ждет за поворотом… Это так интересно – жить. При этом жить, не обращая внимания ни на что – ни на колкие комментарии, ни на обсуждения твоих планов. Когда в программе Малахова «Прямой эфир» моя мама объяснила, почему переносится дата нашего с Викой бракосочетания, заголовки в СМИ были очень веселые! Я уже очень стойкий к этому напору. Но могу сказать: живите, как вы хотите. Это ваша жизнь, вам никто не подарит следующий день. Пускай обсуждают вас, верят или не верят, а вы делайте то, что вам хорошо. Такой удел у нас, публичных людей, мы привносим в жизнь каждого человека тему для разговора.

Николай Басков и Виктория Лопырева, фото
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Николай Басков и Виктория Лопырева в программе «Прямой эфир» у Малахова признались, что свадьбу отложили
Фото: @lopyrevavika
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«Некоторые не понимают, почему я на сцене – в платье»

Расскажите о вашем шоу, с которым вы сейчас ездите по городам.
Николай Басков (Nikolaj Baskov)

Это не просто шоу, а театрализованное костюмированное представление. На него потрачено порядка 2 миллионов евро: это 4 фуры декораций, 72 человека обслуживают шоу, все костюмы эксклюзивные, сшиты в одном экземпляре по эскизам двух замечательных модельеров – Валентина Юдашкина и Владимира Середина. Знаю, что на их создание ушло около 80 тысяч страз. Некоторые были сделаны во Франции в том ателье, где шьют костюмы для сериала «Игра престолов». Один из костюмов – принца Калаф из оперы «Турандот» – около двух метров, весит почти 40 килограмм. И технически оснащен так, что во время песни из него выезжают веера и морды драконов с горящими глазами.

А в песне «Странник» на заднем плане идет бой гладиаторов. Однажды я так засмотрелся, как они дерутся, и забыл, что мне надо петь. Открыв рот, стоял, думал: интересно, попадет он ему мечом или нет (смеется).

Шоу «Игра» – не просто собрание песен, а определенная история. Работал над ним один из выдающихся режиссеров Алексей Сечин, который делал Олимпиаду и Универсиаду. Я ему сказал, что хочу сыграть в разные эпохи. Варианты названия были разные – «Перемещения во времени», «Фантастика». Мы решили сохранить исторические факты из моей творческой биографии – определенные песни в определенных образах. Например, образ Императора, в котором я в 2012 году получал «Золотой граммофон». В шоу звучит разножанровая музыка: и популярная, и классическая, и оперетта, и буфонада.

Шоу настолько затратное, что не покрывает расходов, оно не прибыльное. Но как артист я создал такое детище, которое оставит свой след. Это то, чем я могу гордиться на сегодняшний день. Оно никого не оставило равнодушным. Максим Фадеев после моего концерта, написал, что грандиознее ничего не видел. В Кремле стоячая овация была в середине концерта. Для меня было показательным то, как мои подруги тащили своих мужей на это шоу. Те упирались: «Да нет, Басков же… Ладно, первое отделение отсидим и уйдем». Но нет (стучит кулаком по столу) – Басков победил! Люди оставались до конца.

Шоу Николая Баскова "Игра", фото
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Костюм принца Калафа из оперы «Турандот» весит 40 кило!
Фото: Личный архив Николая Баскова
Главный герой шоу – Маска. Что он для вас означает?
Николай Басков (Nikolaj Baskov)

Шоу называется «Игра», потому что мы все играем, надеваем маски. Вот вы приходите на интервью – и надеваете маску журналиста, приходите домой – надеваете маску либо любящей жены, либо стервы. Все люди играют, наверное, мы наиболее естественны, когда остаемся один на один с собой.

Маска – это проявления моего внутреннего Я. Первая часть шоу – блеск и помпезность. Вторая часть – романтика, третья – реальный театр (оперетта и опера). Четвертая часть – торжество силы и власти – Римская империя. Пятая часть – это натуральный блондин, человек, влюбленный в себя. И шестой блок – маска триумфа, в которой я выхожу в конце к зрителям.

Люди у нас очень едкие на комментарии и, не вдаваясь в причины, почему я появляюсь на троне в ярком костюме, и у меня на голове императорская корона, считают, что Басков совсем поехал головой – надел на себя платье. Они не понимают, что это фрагмент из оперы Пуччини «Турандот», где принц Калаф поет свою знаменитую арию. А императорский костюм в Китае – это как раз длинное платье. И только понимающие люди писали, что «удивительно было окунуться в атмосферу оперы».

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«В кино не хочу – я там перегораю»

К разговору об игре: вы часто играете в кино камео – самого себя. Недавно я с удивлением обнаружила вас даже в короткометражке Василия Сигарева «Z» про зомби. Почему легко соглашаетесь на пародийные роли?
Николай Басков (Nikolaj Baskov)

Считаю, что след в кино, которое я для себя называю «Ералаш», я оставил. Предложений о съемках много приходит, и в сериалы зовут сниматься, и на эпизодические роли самого себя. Ну, вот снялся в «Ворониных» – видите, в Книгу рекордов Гиннеса попали!

Николай Басков в сериале "Воронины", фото
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Николай Басков в сериале «Воронины»: сериал попал в Книгу рекордов Гиннеса!
Фото: Кадр из сериала «Воронины»
А какую-то серьезную роль в кино хотелось бы сыграть?
Николай Басков (Nikolaj Baskov)

Нет, уже не хотелось бы. Я не могу сидеть в гриме и костюме в течение нескольких часов, ждать, когда меня позовут в кадр. Я перегораю, мне становится тяжело.

В сериале «Поворот наоборот» на канале «Россия 1» я тоже играл самого себя, но в определенной истории – когда артиста никто не узнает. И это были 2 самых тяжелых месяца моей жизни: во-первых, на жаре, во-вторых, это так долго: сначала крупный план, потом общий план, потом средний план. Потом что-то не получилось, надо это все переснять. При этом вы должны еще играть – то плакать, то смеяться, то страдать, то показывать страсть. То есть рождать эмоции, которых у вас нет! Я понимаю, почему голливудские актеры получают такие огромные гонорары. Не понимаю до сих пор, почему наши столько не получают. Эмоционально – это одна из самых тяжелых профессий. Если будет интересный сценарий, какой-то серьезный режиссер увидит во мне героя, который ему обязательно нужен, и сможет меня эмоционально подготовить, то, может быть, я скажу «да». А так – «нет».

Шоу Николай Баскова «Игра» в Екатеринбурге (6+)

24 октября, 19.00, ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2, тел. 3−782−782)

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#Николай Басков#Виктория Лопырева#свадьба Баскова и Лопыревой#личная жизнь звезд
9 октября 2017Ирина Смоляная
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