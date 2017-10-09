Николай Басков рассказал, как похудел и помолодел

Это не просто шоу, а театрализованное костюмированное представление. На него потрачено порядка 2 миллионов евро: это 4 фуры декораций, 72 человека обслуживают шоу, все костюмы эксклюзивные, сшиты в одном экземпляре по эскизам двух замечательных модельеров – Валентина Юдашкина и Владимира Середина. Знаю, что на их создание ушло около 80 тысяч страз. Некоторые были сделаны во Франции в том ателье, где шьют костюмы для сериала «Игра престолов». Один из костюмов – принца Калаф из оперы «Турандот» – около двух метров, весит почти 40 килограмм. И технически оснащен так, что во время песни из него выезжают веера и морды драконов с горящими глазами.

А в песне «Странник» на заднем плане идет бой гладиаторов. Однажды я так засмотрелся, как они дерутся, и забыл, что мне надо петь. Открыв рот, стоял, думал: интересно, попадет он ему мечом или нет (смеется).

Шоу «Игра» – не просто собрание песен, а определенная история. Работал над ним один из выдающихся режиссеров Алексей Сечин, который делал Олимпиаду и Универсиаду. Я ему сказал, что хочу сыграть в разные эпохи. Варианты названия были разные – «Перемещения во времени», «Фантастика». Мы решили сохранить исторические факты из моей творческой биографии – определенные песни в определенных образах. Например, образ Императора, в котором я в 2012 году получал «Золотой граммофон». В шоу звучит разножанровая музыка: и популярная, и классическая, и оперетта, и буфонада.

Шоу настолько затратное, что не покрывает расходов, оно не прибыльное. Но как артист я создал такое детище, которое оставит свой след. Это то, чем я могу гордиться на сегодняшний день. Оно никого не оставило равнодушным. Максим Фадеев после моего концерта, написал, что грандиознее ничего не видел. В Кремле стоячая овация была в середине концерта. Для меня было показательным то, как мои подруги тащили своих мужей на это шоу. Те упирались: «Да нет, Басков же… Ладно, первое отделение отсидим и уйдем». Но нет (стучит кулаком по столу) – Басков победил! Люди оставались до конца.