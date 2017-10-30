Один день с актрисой: Елизавета Боярская

– Да, я ставлю несколько будильников. Не очень люблю утро, это не мое время суток. Мое время суток — это вечер и ночь. В это время я самая работоспособная и активная. А утром, ну что поделать, все равно приходится рано вставать: в детский сад, на съемочную площадку. Встаю всегда в последний момент. Мне, чтобы собраться самой (не собирая ребенка), нужно десять минут.
– Утренних нет. Утренние — это умывание. Все. Точка. А вечерние — это стандартный уход. Обычно после спектакля или съемок на лице остается грим, его надо смыть и увлажнить лицо. Чего-то особенного я не делаю.
– Наверное, в большей степени театру. Театр — моя большая страсть, хотя, конечно, если кино хорошее, то это большой подарок. Но театр мне ближе.
– Думаю, что большая загруженность и насыщенные темп и ритм жизни не дают расслабиться. Поэтому, сколько бы я ни употребляла сладкого, ничего особенного со мной произойти не сможет. Тем не менее сейчас в моде ЗОЖ, и полно всяких контор, которые делают сладости без муки, без сахара. Я не соблюдаю диеты, потому что не могу есть невкусную еду: несладкое, несоленое, неперченое. Люблю, чтобы было вкусно и насыщенно. И несладкое сладкое мне тоже не нравится. Но я обнаружила, что сейчас есть шоколадные торты, чизкейки, которые приготовлены из невесомых продуктов. Поэтому, если хочется сладкого, предпочитаю здоровые сладости.
— Да у меня не сумочка, у меня большой рюкзак, и у меня там много всего. Из красоты я ношу даже крем от загара, если вдруг попаду под солнце, чтобы не обгореть. Масло для кутикулы, салфетки для кожи, капли для глаз, крем для рук, беруши. Маску для лица, если вдруг нужно быстро привести себя в порядок, например, в самолете. Плюс часто вожу с собой ортопедический воротник на шею, это очень удобно, остеопаты рекомендуют, чтобы правильно циркулировала кровь. Честно говоря, я долго сопротивлялась, но, когда попробовала, так понравилось, что решила: буду делать так всегда.
– Нет, поскольку я олд-скул, то у меня даже книжка в бумажном варианте. Есть еще ежедневник и блокнот.
– Я влилась в него, когда уже познакомилась с Максимом, когда фонд уже существовал. А потом мы стали проводить так много времени с ребятами, и я настолько внедрилась в сердцевину этого фонд, что у меня и выбора не осталось. Я видела, как эти ребята работают в больницах, какие чудеса происходят, как они по-настоящему помогают детям, как у детей улучшаются показатели, анализы, после того как они получили дозу удовольствия, радости, потому что, кроме испуга, обиды и страха они редко что могут испытывать в больницах. А когда у них там появляются друзья, их детство становится обычным нормальным детством, тогда они легко начинают относиться к процедурам, которые там с ними бесконечно делают. Это все заслуга ребят, которые туда ходят, и я искренне преклоняюсь перед ними, и я очень рада, что имею к этому отношение.
— Инициатива исходила от обеих сторон. Почти год я сотрудничаю с винным домом Мондоро, и мы решили сделать какую-то совместную акцию. Спонтанно возникла история про сердца, про флешмоб в «Инстаграме», и мы не ожидали, что это примет такой серьезный оборот. Все оказалось так просто, так искренне. Для этого ничего не нужно было придумывать, что-то делать: нужно было просто сфотографироваться с любым сердцем (мягким, плюшевым, сделать его из пальцев, встать на фоне надписи «Москва, я люблю тебя») и поставить хэштег #mondorodrclown. Акция принесла большую пользу и огромные деньги для нашего фонда и 375 выходов в больницы. Это говорит о том, сколько хороших и неравнодушных людей есть в мире. Представляете, как здорово, это уже не только мы – «Доктор клоун» или Мондоро.
– Сейчас это неотъемлемая часть жизни почти каждого артиста, так что все сильно заранее планируется, обговаривается, сочиняется. Это не сиюминутный порыв. За благотворительной деятельностью стоит большая команда людей с самыми искренними желаниями, рвением и побуждениями. Когда ты узнаешь про деятельность этих ребят, то невозможно пройти мимо, оставаясь равнодушным. Это касается не только этого фонда, а всех фондов, которые помогают детям, больным людям. Нормальный здоровый человек не может пройти мимо чужого горя.
– Нужно определить, что для тебя важнее. Лучше сделать это до того, как ты обзаводишься семьей, чтобы никому не было мучительно обидно. Я, конечно, за семью: профессия и карьера это здорово, но, по сравнению с теми настоящими чувствами, которые объединяют нас в семье — это все сиюминутно, буднично и быстро проходит. Поэтому нужно думать, как ты воспитаешь ребенка, как он будет к тебе относиться.
– Дома, я не люблю шумные вечеринки. Тем более, как правило, после спектакля у меня хватает сил только на то, чтобы добраться до дома.
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