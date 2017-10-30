Один день с актрисой: Елизавета Боярская

– Я влилась в него, когда уже познакомилась с Максимом, когда фонд уже существовал. А потом мы стали проводить так много времени с ребятами, и я настолько внедрилась в сердцевину этого фонд, что у меня и выбора не осталось. Я видела, как эти ребята работают в больницах, какие чудеса происходят, как они по-настоящему помогают детям, как у детей улучшаются показатели, анализы, после того как они получили дозу удовольствия, радости, потому что, кроме испуга, обиды и страха они редко что могут испытывать в больницах. А когда у них там появляются друзья, их детство становится обычным нормальным детством, тогда они легко начинают относиться к процедурам, которые там с ними бесконечно делают. Это все заслуга ребят, которые туда ходят, и я искренне преклоняюсь перед ними, и я очень рада, что имею к этому отношение.