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Ольга Кузьмина: «Зачем мне салоны красоты? Я все могу сделать сама!»

Woman’s Day встретился с актрисой Ольгой Кузьминой, Настей из сериалов «Кухня» и «Отель Элеон», и обсудил ее фото из Instagram.

— В Instagram читаю комментарии под всеми фотографиями, мне важно мнение подписчиков, особенно если снимок со спектакля, – говорит актриса. — Интересно увидеть отклик от зрителей. Ценю развернутые, душевные комментарии, когда человек высказывает свое обоснованное мнение, на такие отвечаю. Конечно, невозможно написать каждому – это займет очень много времени. Не успеваю толком читать директ, иногда обобщаю и пишу сразу и для всех. Instagram вообще требует усилий, чтобы все время его поддерживать. Иногда понимаю, что пора уже что-то выложить, но не хочется абы что, фотографии должны быть, на мой взгляд, яркими, событийными, с интересным посылом, с высказыванием, а не просто твое лицо – это быстро надоест.

Ольга Кузьмина: интервью 2017 года
Фото: СТС

«Не понимаю эти ваши бриллианты»

— Украшения я не люблю, а если и выбираю, то минималистичные, незаметные. Например, нейтральные сережки, такие, чтобы подходили ко всему. С кольцами тоже сложно – размер пальца у меня очень маленький, подбирать трудно. Поэтому ношу только обручальное кольцо.

Но это в жизни. А если мероприятие, то, конечно, без украшений не обойтись. Но поиск образа для мероприятия дается мне с трудом. Вечно не могу найти ничего подходящего для себя! Почему-то одежду делают стандартной на рост 170 см и размер 42. А что мне делать с моими 157 см и размером 38? Я начинаю беситься. С подбором нарядов целая история: чтобы понравилось, чтобы село, чтобы соответствовало мероприятию… Это огромная работа, которую не видно, но она при этом забирает очень много сил и эмоций, не меньше, чем выход на сцену.

Ольга Кузьмина: интервью 2017 года
Фото: @kuzmummy

А еще я не понимаю бриллианты. И почему все с ними так носятся? Если бренд какой-то, то еще можно понять, что за него выходит энная сумма. А если просто кусочек камушка за шестизначную сумму, то это шок. Иногда на фотосессии мне надевают какие-то украшения и говорят – это столько стоит! А я: да ладно, ребята? В общем, не понимаю, не разбираюсь и не хочу вникать. Есть вещи более ценные: дом, семья.

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«Я все умею сама!»

— Не люблю все эти женские штучки – маникюр, педикюр… Много удовольствия они мне не приносят. Если честно, то мне проще дома самой накрасить ногти прозрачным лаком, чем сидеть в салоне, тратить время, еще и переделывать, если не понравится. Я все могу сама: и накраситься, и накрутить волосы, и уложить. Не люблю и уходовые процедуры: маски для волос, для лица, какие-то лосьоны для тела, массажи и пр.

Ольга Кузьмина: интервью 2017 года
Фото: @kuzmummy

«Забираю у сына на полгода игрушки»

— Я стараюсь лимитировать количество игрушек Гордея (сыну Ольги 4 года. — Прим. Woman’s Day). Хотя всегда обязательно с гастролей привожу подарки – машинку или вкусняшку, но не по несколько штук, а одну, чтобы была ценность в этом подарке.

А еще взяла у своей мамы метод на вооружение, она так делала со мной и сестрой: половину всех игрушек складывала в коробку и на полгода отправляла на антресоль, а потом меняла коробки местами. Я теперь тоже так делаю. Ребенок успевает соскучиться, и для него эти игрушки потом как новые. Мне и самой порой хочется купить ему и то, и другое, но сдерживаю себя. И даже на праздники не заваливаем подарками, чтобы не произошло обесценивание.

Ольга Кузьмина: интервью 2017 года
Фото: @kuzmummy

Благо, в садике пока нет у детей соревновательного момента из разряда «А у меня есть, а у тебя нет, а у меня лучше». Пока Гордей мыслит категориями «С этим мальчиком я дружу, потому что он делится игрушками». Но, думаю, мне еще предстоит столкнуться с тем, что сын что-то начнет требовать. Если это будет «Мама, купи восьмой айфон», разумеется, откажу и объясню, что телефон нужен для связи, а если хочется играть – возьми игрушку. Я вообще стараюсь все объяснять логически, почему нельзя делать этого, что случится, если сделаешь то-то. Гордей сейчас задается глобальными вопросами. Например, почему земля вертится, а мы не видим этого? Эти вопросы заставляют мой мозг шевелиться.

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«Я редко хандрю»

— Бывает, конечно, и в моей жизни тоска, но чаще, наверное, не хандра, а раздражение, когда что-то не успеваю. К примеру, нужно учить новую роль, тут же забрать ребенка из детского сада и погулять с ним, а еще вывести собаку, приготовить ужин, собрать чемоданы на гастроли, тогда начинает закипать голова, отчего я начинаю беситься.

Ольга Кузьмина: интервью 2017 года
Фото: @kuzmummy

То же самое происходит, когда хочется тишины и покоя, расслабиться, но некогда. Бедные мои родные, особенно муж. Я, правда, не эмоционирую дома – не ругаюсь и не повышаю голос, но, когда такое состояние, то замыкаюсь, могу съязвить. Лучше ко мне не подходить, ибо я выпускаю внутренние иголки. Учу себя в этот момент остановиться, выдохнуть и «найтись» здесь и сейчас. Если я забираю Гордея из сада, то остальное нужно отложить: в конце концов, текст я могу выучить и ночью, а чемодан собрать под утро. А по сути я добрый и позитивный человек.

«Собираемся встречать Новый год с соседями»

— У нас свершился первый переезд, сейчас занимаемся обустройством. Меня пугали, что это будет страшный кошмар, будем жить на коробках в неустроенном быте. Так, впрочем, и есть. Но в этом есть и своя прелесть, мы как туристы.

А вообще, я рада. Это не то, что выбросили нас из одного дома и заставили жить в другом. Мы поставили перед собой цель, долго шли к этому. Причиной переезда было появление Гордея, нам попросту стало тесновато, решили расшириться. С содроганием вспоминаю пятиметровую кухню, на которой не развернуться физически.

Ольга Кузьмина: интервью 2017 года
Фото: @kuzmummy

Переехать было решено за пределы МКАД, там экология лучше и вообще много плюсов. Люди там бережно охраняют место, в котором живут, берегут газоны, предпочитают раздельный сбор мусора. Это такая современная деревня, где люди стараются дружить друг с другом. Если у кого-то вечеринка, то приглашают соседей, а на Новый год принято ставить в подъезде и во дворе общую елку. Поэтому празднование начинается семьей, потом всем подъездом, а потом и домом. Очень душевно, такая атмосфера подкупает.

В Москве сложнее иметь добрососедские отношение, ведь многие приехали из других городов, снимают жилье и не стремятся дружить или следить за порядком. Все заняты своими делами, не всегда находится время, чтобы посмотреть в глаза соседу, а ведь это не сложно – поздороваться, спросить, как дела, и даже пригласить на чашку чая. Вот, например, когда мы начали переезжать, к нам вдруг стали приходить соседи, с которыми мы толком не общались раньше, а в итоге чуть ли не стол напоследок накрыли.

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«Отправили собаку в ссылку»

— Животных очень люблю! У нас живет такса, это мужчина в самом расцвете сил, ему уже 13 лет. Наверное, в любой семье, где есть животные, домашний питомец с появлением ребенка уступает пальму первенства. Но мы внимания Санчесу уделяем достаточно, стараемся на прогулки выходить все вместе.

Ольга Кузьмина: интервью 2017 года
Фото: @kuzmummy

Правда, в новой квартире пришлось отправить его в вынужденную ссылку на балкон. Сейчас, пока еще не все устроено, многие вещи стоят в коробках, в том числе и кухонные принадлежности, и продукты. И вот если его оставить наедине с коробками, где хранится сахар, крупы, макароны, масло, он это непременно съест и наведет ужасный беспорядок, прямо вверх дном перевернет. Поэтому муж соорудил ему на балконе будку с подогреваемым полом, так что и у Санчеса теперь новый дом, который мы в шутку называем тюрьма. Санчес, в тюрьму! Цок-цок-цок… Это очень комично.

«Планирую освоить мотоцикл»

— Я экстремал в душе, и мои друзья это знают. Полет в аэротрубе – это был подарок мужа. А недавно я летала на самолете вторым пилотом. Мы делали фигуры высшего пилотажа на Як-52, испытала все эти бочки и пике. Было страшно, но мне понравилось, полет вызвал бурю эмоций. А еще люблю ездить на всем подряд: на машине, на квадроцикле, на водных скутерах. Только мотоцикл пока не освоила, но все впереди.

Ольга Кузьмина: интервью 2017 года
Фото: @kuzmummy

Когда в автошколе на права сдавала, не было ни сложностей, ни страхов – села и поехала. Да и в принципе я мало чего боюсь, фобий нет. Единственное, когда с трубкой плавала под водой, мне страшно было вдохнуть и встретиться с огромной рыбой. Но я быстро преодолела мандраж, и с удовольствием смотрела на подводный мир.

Еще, пожалуй, не люблю больших насекомых. Но, если раньше я бы закричала и убежала от вида большого паука или саранчи, то теперь, с появлением сына, скорее, скажу: «Смотри, какой паучок». Да, внутренне буду содрогаться, но виду не подам, иначе возьмет мои страхи на себя.

«Не отступайте от своей мечты»

— Сейчас я занята в двух спектаклях. Первый из них – «Не бойся быть счастливым» по пьесе «Мой бедный Марат» Алексея Арбузова. Это настоящая драматическая история о трех подростках. Они познакомились еще в блокадном Ленинграде, а встретились через 13 лет после войны. Спустя годы они реализовали свои мечты или сдались? Когда играем спектакль в Москве и на гастролях, видим, как эта история проникает в самую душу зрителей, затрагивает какие-то нотки внутри. Начинаешь задумываться тоже: а может, стоит приложить больше усилий, не сдаваться и воплотить мечты, которые были в 16 лет?

Ольга Кузьмина: интервью 2017 года
Фото: @kuzmummy

Второй спектакль, с которым мы гастролируем и, кстати, приедем 18 ноября в Ростов, это «Кухня». Да-да! Это постановка по мотивам сериала. Раз уже есть сериал, кино и мультик, которые так полюбились зрителям, то почему бы не сделать спектакль?

«Настю с Костей ждут новые испытания»

— В новом сезоне «Отеля Элеон» зрители увидят неожиданные повороты, в каждой серии усилится драматургия, появятся новые герои, вернутся старые. Хорошо, что вокруг любовных многоугольников постоянно появляются комические моменты, я их называю «усмешнителями», иначе бы сериал превратился в классическую мелодраму. Осталось буквально несколько съемочных дней, сезон практически отснят и до конца этого года появится в эфире. Кстати, теперь Костя будет расти по карьерной лестнице, и это станет проверкой взаимоотношений с моей героиней Настей.

Ольга Кузьмина: интервью 2017 года
Фото: @kuzmummy
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#Ольга Кузьмина#актеры сериала "Кухня"#СТС#Ростов
16 октября 2017Яна Любаева
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