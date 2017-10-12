Открой «гелик» физрука!

Несмотря на будний день, охотников за удачей было много, хоть задача была не из простых. Нужно было подобрать код к сейфу, в котором лежали ключи от гелендвагена физрука Фомы, и забрать приз. Сделать это удалось не с первой попытки, но, тем не менее, семь счастливчиков достали из недр легендарного автомобиля спортивную сумку, в которой лежали баскетбольный мяч и томик «Гамлета». После того как закончились все подарки и фотосессия рядом с брендированным автомобилем, в кинокомплексе «Современник» начался закрытый показ серий нового сезона сериала «Физрук». Попасть на него смогли представители пензенских СМИ и партнеры ТНТ-Пенза.