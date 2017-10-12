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Открой «гелик» физрука!

Акция, приуроченная к запуску нового сезона «Физрука» на ТНТ, прошла в Пензе 4 октября на площади перед кинокомплексом «Современник». Принять участие в ней мог любой желающий. Информационным партнером проекта выступили журнал «Телесемь» и онлайн-журнал Woman's Day.
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Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы

Несмотря на будний день, охотников за удачей было много, хоть задача была не из простых. Нужно было подобрать код к сейфу, в котором лежали ключи от гелендвагена физрука Фомы, и забрать приз. Сделать это удалось не с первой попытки, но, тем не менее, семь счастливчиков достали из недр легендарного автомобиля спортивную сумку, в которой лежали баскетбольный мяч и томик «Гамлета». После того как закончились все подарки и фотосессия рядом с брендированным автомобилем, в кинокомплексе «Современник» начался закрытый показ серий нового сезона сериала «Физрук». Попасть на него смогли представители пензенских СМИ и партнеры ТНТ-Пенза.

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Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы

Официальный старт нового сезона «Физрука» назначен на 9 октября. Не пропустите в 20:00 на ТНТ!

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#Пенза#Физрук#ТНТ#премьера
12 октября 2017Ася Калинько
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