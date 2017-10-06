Почему Бари Алибасов впервые надел трусы в 7 лет?

Бари известен публике не только как продюсер группы «НА-НА», но и как эпатажная личность. Скандалы стали частью имиджа. Даже когда в 2010 году Бари Каримович решил устроить липовые похороны для… самого себя, люди не особо удивились.

Да, на такое мало, кто решится, но Алибасов – не из суеверных. Кстати, несмотря на все выходки, продюсер говорит, что осознанно выбрал роль шута, а в жизни он другой. И «другого» Бари Алибасова знают лишь единицы. В интервью Юлии Меньшовой в программе «Наедине со всеми» Алибасов шокировал зрителей еще одним заявлением: оказывается, он впервые надел трусы, когда пошел в первый класс. Этот факт он объясняет тем, что наша жизнь состоит из вранья. «Вся жизнь состоит из вранья; все, что мы видим вокруг – это вранье. Абсолютно все, потому что никогда нельзя сказать точно, где начинается ложь, а где начинается правда», – зачитывает цитату Алибасова Юлия Меньшова.

 

Продюсер соглашается: «Конечно, потому что все врут. Я видел, как врут родители; я видел, как врут соседи; видел, как врут учителя; друзья друг другу… Вот мы сейчас одеты так, потому что хотим выглядеть иначе. Вы же (обращается к Юлии Меньшовой, – прим. Woman`s Day) дома так не ходите? Вот вранье и начинается. Почему бы не прийти сюда в махровом халате и прекрасно себя чувствовать?» Ведущая пытается уточнить, верно ли, что «моральные нормы Бари называет враньем»? Он соглашается: — Это бесконечная пирамида из вранья. Я трусы впервые надел, когда пошел в первый класс. Там где я родился, все дети бегали голые. Все черные, чумазые, в цыпках… Но в школу заставляли трусы надевать, хотя это неудобно! Так что уже в детстве я понял, что ложь повсюду. Несмотря на столь раннее открытие, мальчика истина не смутила, а скорее наоборот – вдохновила. Потому что он считает, что «творчество – это тоже процесс вранья. А я люблю заниматься этим процессом».

Учительница мечты: 11 классных дам Екатеринбурга Подробнее

Концерт группы «НА-НА» в Екатеринбурге (6+)

 

7 октября, 19.00, ДК «Железнодорожников» (ул. Челюскинцев, тел. 102, тел. 354−23−93) Билеты: 800−2500 руб. Группу «НА-НА» была основана в 1989 году. Ее продюсер Бари Алибасов рассказывал о ее создании так: «Мне нужны были в первую очередь многосторонние артисты. Я собирался делать шоу». И это шоу продолжается уже 28 лет! «НА-НА» для советского пространства стала символом эпатажа. После выхода их самой известной песни «Фаина» популярность не заставила себя ждать. В нынешнее время в группе 4 человека: Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Леонид Семидьянов и Михаил Игонин. На концерте зрителей ожидают яркое шоу, живой звук, любимые и новые песни, одна из которых – «Зинаида». Выиграй билеты на концерт! Ответь, откуда родом Бари Каримович Алибасов? 1. Казахстан. 2. Армения. 3. Грузия. Ответы присылай до 7 октября на электронную почту podarok@imge.ru или SMS на номер телефона 8−909−000−96−45, ключевое слово «НА-НА». Приз – два билета на концерт группы «НА-НА» – достанется первому читателю, давшему правильный ответ. При ответе указывайте ваши имя, фамилию и контактный телефон. Итоги конкурса – 7 октября.

Стареть красиво: осенняя коллекция для пожилых модниц Подробнее