«Привидение»: фильм vs мюзикл

7 октября в театре МДМ стартует мистический мюзикл «Привидение», основанный на одноименном оскароносном фильме. Woman's Day выясняет, что постановщики взяли из кинокартины, а где решили проявить креатив?

Что общего с фильмом?

1. Романтическая история о любви после смерти осталась нетронутой. Сюжет к мюзиклу адаптировал сам сценарист фильма – Брюс Джоэл Рубин. Однако новым проектом он загорелся не сразу. Сопродюсер мюзикла Дэвид Гарфинкл отметил, что «Брюс не понимал, как фильм можно перенести на сцену, и долгое время отклонял все предложения. В тот день наша беседа продолжалась так долго, что мы опоздали на последнюю электричку и остались на ночь в доме Брюса. Всю ночь мы обсуждали, каким должен быть новый мюзикл, и, в конце концов, он согласился».

2. Главной площадкой остался Нью-Йорк, так как сценарист Брюс Джоэл Рубин уверен, что такая история могла произойти только в этом городе. Для создания антуража города на сцене установлен огромный LED экран, на котором и возникают Центральный парк и Таймс Сквер, Бродвей и Уолл-Стрит, Манхэттен и Бронкс.

Фото: Кадр из фильма , архив пресс-службы, фото: Юрий Богомаз

3. Для сцены с гончарным кругом исполнительницы главной роли в мюзикле Галина Безрук и Юлия Ива брали уроки гончарного мастерства. Всего за репетиционный период было использовано около 40 кг глины. Кстати, Деми Мур когда-то тоже училась работать за гончарным кругом, и у нее это получалось. В кадрах фильма, снятых крупным планом, можно увидеть руки актрисы, а не дублера.

Фото: Кадр из фильма , архив пресс-службы, фото: Юрий Богомаз

Что обещают нового?

1. Мюзикл перенес историю Молли и Сэма из 80-х в современность, поближе к зрителю, так сказать. 2. В фильме апартаменты главных героев располагались в районе Сохо, там же и произошло убийство Сэма. Сейчас Сохо – спокойный и благополучный район, рай для мультимиллионеров, где вряд ли может случиться убийство. Поэтому квартиру героев перенесли в модный и молодежный Бруклин.

Фото: Кадр из фильма , архив пресс-службы, фото: Юрий Богомаз

3. Роль Оды Мэй досталась не темнокожей актрисе. В образе медиума на сцену выйдет заслуженная артистка России Марина Иванова. В фильме эту роль исполнила легендарная оскароносная Вупи Голдберг. Считается, что ее утвердили по личной просьбе Патрика Суэйзи, так как актер был ее большим почитателем.

Фото: Кадр из фильма , архив пресс-службы, фото: Юрий Богомаз

4. В фильме Деми Мур носит короткую стрижку. Как рассказал сценарист картины Брюс Джоэл Рубин, изначально предполагалась, что Молли должна была быть с длинными волосами. Но в первый съемочный день Деми Мур внезапно пришла с французской стрижкой. Съемочная группа была в ужасе, актрису хотели даже уволить, но потом решили, что короткая стрижка подчеркивает сильный характер ее героини. Актрисам мюзикла, чтобы исполнить роль Молли, не пришлось отстригать локоны, поэтому героиня будет с длинными волосами.