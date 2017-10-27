В Екатеринбурге открылась живописная интерактивная выставка

27 октября в арт-галерее Ельцин-Центра открылась выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений».

Чтобы воочию увидеть все наследие русской живописи за последние 70 лет, нужно, пожалуй, не только много свободного времени, но и денег – ведь придется объехать немало музеев, разбросанных по просторам нашей страны. Как же удобно, когда, как говорится, гора сама идет к Магомеду.

Фото: архив пресс-служб

В честь своего семидесятилетнего юбилея компания «Ингосстрах» совместно с Государственной Третьяковской галереей и Институтом русского реалистического искусства (ИРРИ) организовала выставку «Окна в Россию. Шедевры семи поколений», с которой с июля путешествует по стране. Отобранные знаковые произведения уже побывали в Калининграде, Нижнем Новгороде, Сочи. С 27 октября их показывают в Екатеринбурге, в арт-галерее Ельцин-Центра, в рамках очень необычной экспозиции. Во-первых, посетители могут просмотреть 20-минутную видеофантазию «Окна в Россию», созданную по мотивам шедевров Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства. Таким образом кураторы выставки предлагают зрителю отправиться в увлекательное путешествие – открыть окно в Россию, погрузиться в историю нашей Родины XX века. Это и революция 1917 года, и Великая Отечественная война, периоды оттепели, застоя и перестройки.

Фото: архив пресс-служб

«Работы выставки „Окна в Россию. Шедевры семи поколений“ охватывают широкий спектр тем, интересных Ельцин-Центру, – отмечает руководитель арт-галереи Илья Шипиловских. — На них запечатлена Россия в череде изменений, определивших то, в какой стране мы живем сейчас. Это прекрасный способ понять современность и увидеть произведения замечательных художников, сформировавших визуальный код, важный для каждого из нас». Среди этих произведений есть пять шедевров, увидеть которые стоит каждому. И это вторая причина, по которой нельзя игнорировать предстоящее событие.

Фото: архив пресс-служб

«Специально на эту выставку мы привезли абсолютный шедевр XX века – картину Александра Лабаса „Едут“ 1928 года из частной коллекции, – рассказала Woman’s Day арт-директор Института русского реалистического искусства Надежда Степанова. — Также ради этой выставки свое место в постоянной экспозиции нашего института покинула работа Таира Салахова „Яркое утро“. А Нижнетагильский муниципальный музей изобразительных искусств предоставил для нас такие шедевры, как „Иней в Москве“ Игоря Грабаря, „Тревога“ Кузьмы Петрова-Водкина и „Городскую площадь“ Александра Лабаса. Для каждого города мы готовим абсолютно уникальный выставочный сценарий. На этот раз реализовать его на самом высоком уровне нам помогли Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Пермская государственная художественная галерея и Нижнетагильский муниципальный музей изобразительных искусств».

Фото: архив пресс-служб

Также на выставке представлены такие известные работы, как «Пьющая» Андрея Васнецова, «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» Бориса Кустодиева, картины Павла Кузнецова, Сергея Герасимова, Евсея Моисеенко и Андрея Волкова из собрания Третьяковской галереи. Выставка будет путешествовать по стране вплоть до конца года. Впереди Красноярск и Владивосток, Москва и Санкт-Петербург, где будут представлены специальные проекты.

Фото: архив пресс-служб

В Екатеринбурге выставка продлится до 3 декабря 2017 года по адресу: Ельцин-Центр, ул. Бориса Ельцина, 3а. Время работы: 10.00−21.00. Вход свободный. Посетителей также ждут лекции и семинары с участием искусствоведов Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства. Вход на все мероприятия бесплатный. Необходима регистрация на сайте.

Когда: до 3 декабря с 10:00 до 21:00. Где: Ельцин-Центр (ул. Бориса Ельцина, 3а, метро «Площадь 1905 года»). Вход свободный, необходима регистрация.

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