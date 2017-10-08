Осторожно, спойлер! Секреты от режиссера «Аритмии» – до премьеры

Еще до премьеры фильм «Аритмия» стал одним из самых обсуждаемых. На фестивале «Кинотавр» картина получила Гран-при и приз за лучшую мужскую роль, в Карловых Варах сыгравший главного героя Александр Яценко также был отмечен призом за лучшую мужскую роль. Затем фильм оказался в числе претендентов на выдвижение на «Оскар» от России (в итоге на главный американский кинофорум едет «Нелюбовь» Андрея Звягинцева). За неделю до российской премьеры режиссер Борис Хлебников приехал в Новосибирск и сам представил фильм журналистам и зрителям в кинотеатре «Победа».
Действительно, меня попросили придумать идею сериала для популярного телеканала, и мы с Натальей Мещаниновой начали писать сценарий лирической комедии о супругах, которые разводятся, но пока вынуждены жить в одной квартире. Затем придумали, что герой работает в скорой, и вся история развернулась иначе. Получилась картина о талантливом враче, который переживает первый серьезный жизненный кризис – совпало и профессиональное выгорание и то, что рушится семья.
На площадке постоянно работал врач, который разводил каждую мизансцену и ставил руки героям. Доводил до моторики все их движения: как делать укол, открывать шприц, ломать ампулу. Был, например, момент, где главный герой делает фильтрацию легких. Он должен при этом говорить очень взволнованно и быстро, а рукой работать медленно и размеренно. Попробуйте совместить, это очень непросто.
Вместе с нами работала девушка-документалист. Она снимала в течение двух месяцев материал про врачей: на работе, на праздниках, в курилках, в семейной жизни, как они детей в школу водят... В совершенно разных ситуациях. Нам очень хотелось понять их логику, шутки. Во многом помог документальный сериал о скорой помощи, снятый в Екатеринбурге.
Есть и те, и другие. Например, случай, когда врач спасает девочку, на которой запеклась куртка от огня, и нужно сделать разрез грудной клетки, чтобы она начала дышать, рассказал нам врач из Томска, руководитель подстанции скорой помощи. Мы долго искали именно такую ситуацию, когда необходима операция в полевых условиях. Но когда пересказали другому врачу, тот уверенно заявил, что такого быть не может. Еще одному – то же самое. Пытаемся дозвониться в Томск, чтобы убедиться, что такой случай действительно был – доктор не берет трубку и перестает отвечать на письма. И только потом нам сказали другие доктора, что да, такое возможно.
Через основной кастинг. Из всех актрис она единственная сыграла сцену развода как жена-друг. Она разводится, но не предъявляет претензий, не пилит и не критикует. Просто спрашивает, любит ли он ее. Мне это было важно. А главного героя мы даже писали с Александра Яценко, вспоминая его привычки, манеры. Но по сценарию он был моложе, 27–28 лет. Перебрали многих молодых актеров, в итоге я позвонил Саше. И не пожалел!
Мы долго не могли его придумать. В какой-то момент нужно было подавать документы на конкурс в Министерство культуры, и продюсер попросил дать рабочую версию, которую можно будет сменить. Наташа предложила назвать «Аритмия». Потом мы стали снимать, монтировать, и так ничего другого не придумали, пришлось оставить это. Мне не совсем нравится: оно довольно ловко связывает медицину и отношения, и как раз эта ловкость меня напрягает.
В вашем городе я уже не первый раз, с особой любовью отношусь к кинотеатру «Победа». Он очень здорово отреставрирован, исторически воссоздан, и здесь абсолютно потрясающее планирование программ, фестивалей. Такого я не видел ни в одном другом городе, поэтому с большим удовольствием приехал именно сюда.
Альбину Степановну не нужно искать, она звезда. Можно только надеяться, что она найдет время. Мы с ней работаем давно, это уже четвертый наш фильм. Я позвонил ей, предложил роль, и она согласилась. Вдвойне приятно вместе с ней представлять этот фильм в Новосибирске!
Я люблю коммерческое кино, смотрю хорошие западные сериалы. Мне кажется, самое большое число раз я пересмотрел первую часть фильма «Крепкий орешек».
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