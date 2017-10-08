Осторожно, спойлер! Секреты от режиссера «Аритмии» – до премьеры

Есть и те, и другие. Например, случай, когда врач спасает девочку, на которой запеклась куртка от огня, и нужно сделать разрез грудной клетки, чтобы она начала дышать, рассказал нам врач из Томска, руководитель подстанции скорой помощи. Мы долго искали именно такую ситуацию, когда необходима операция в полевых условиях. Но когда пересказали другому врачу, тот уверенно заявил, что такого быть не может. Еще одному – то же самое. Пытаемся дозвониться в Томск, чтобы убедиться, что такой случай действительно был – доктор не берет трубку и перестает отвечать на письма. И только потом нам сказали другие доктора, что да, такое возможно.