«Салют-7» отсалютовал в Нижнем громкой премьерой

Тема космоса сегодня одна из самых востребованных в отечественном кинематографе. Поэтому выбор фильма «Салют-7» для показа партнерам журнала «Телесемь» был абсолютно оправдан. 11 октября они первыми в Нижнем Новгороде увидели премьеру космической экшен-драмы.

«Салют-7» – настоящий космический детектив, основанный на реальных событиях. Полет к вышедшей из строя станции «Салют-7» по сей день считается самым сложным в истории космонавтики. Этот фильм – о том, как спасательная экспедиция превратилась в опаснейшее испытание. И, конечно, о любви.

Фото: Кинопоиск

…Когда в зале кинотеатра «Империя грез Индиго» погас экран, зрители поднимались со своих мест совершенно потрясенные. Вот что они говорили по окончании фильма:

Любовь Еремина, директор сети оптик «Люри»: «Спасибо за приглашение на фильм! Хорошее кино, замечательные актеры. Для меня это первый правдивый фильм о космосе».

Анастасия Маркина, бренд-менеджер LFR FAMILY: «Интересный фильм, очень поднимает патриотизм. Давно не видела жанров, связанных с такой романтической профессией».

Елена Доронина, ООО «Центр контактной коррекции зрения»: «Это отличный автобиографический фильм эпохи СССР. Он просто пронизан идеей патриотизма – «Если не я, то кто же...». Люди поглощены идеей общего дела, ради которой готовы даже умереть. Особое внимание уделено вопросу человеческих взаимоотношений в критической ситуации. Герои, несомненно, совершили подвиг. Ну и, конечно, очень понравились спецэффекты».

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