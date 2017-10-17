«Салют-7» отсалютовал в Нижнем громкой премьерой

«Салют-7» – настоящий космический детектив, основанный на реальных событиях. Полет к вышедшей из строя станции «Салют-7» по сей день считается самым сложным в истории космонавтики. Этот фильм – о том, как спасательная экспедиция превратилась в опаснейшее испытание. И, конечно, о любви.
…Когда в зале кинотеатра «Империя грез Индиго» погас экран, зрители поднимались со своих мест совершенно потрясенные. Вот что они говорили по окончании фильма:
Любовь Еремина, директор сети оптик «Люри»:
«Спасибо за приглашение на фильм! Хорошее кино, замечательные актеры. Для меня это первый правдивый фильм о космосе».
Анастасия Маркина, бренд-менеджер LFR FAMILY:
«Интересный фильм, очень поднимает патриотизм. Давно не видела жанров, связанных с такой романтической профессией».
Елена Доронина, ООО «Центр контактной коррекции зрения»:
«Это отличный автобиографический фильм эпохи СССР. Он просто пронизан идеей патриотизма – «Если не я, то кто же...». Люди поглощены идеей общего дела, ради которой готовы даже умереть. Особое внимание уделено вопросу человеческих взаимоотношений в критической ситуации. Герои, несомненно, совершили подвиг. Ну и, конечно, очень понравились спецэффекты».
Предпремьерные показы для партнеров стали доброй традицией журнала «Телесемь». Которая, безусловно, будет продолжена, и впереди еще много замечательных и разножанровых фильмов.