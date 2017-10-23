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Сергей Безруков: «Высоцкого пою так, что сердце пополам!»

Знаменитый актер представил в Екатеринбурге спектакль «Высоцкий. Рождение легенды». А накануне премьеры Сергей рассказал, насколько важен для него Высоцкий.
Расскажите о спектакле «Высоцкий. Рождение легенды».
Сергей Безруков (Sergey Bezrucov)

В труппе нас 80 человек вместе с оркестром. Спектакль легендарный, в Москве уже приобрел определенную славу. Мы его играем каждый месяц. А 25 января – в день рождения Высоцкого – сыграем спектакль в Кремле. Мне был принципиален этот момент, потому что когда Высоцкого подсвечивали прожектора, он говорил: «Что я как клоун? Мне не нравятся эти лучи. Пожалуйста, включите свет в зале. У нас, знаете ли, не такой концерт, как в Кремле. Туда меня еще не пускают». А я хочу, чтобы в свой 80-й юбилей Владимир Семенович был в Кремле!

Уже сейчас постановка пользуется спросом, и я рад, что поклонников очень много. Барда продолжают любить, помнить и петь. К нам приходит очень много молодых зрителей, которые для себя заново открывают творчество Владимира Семеновича. И нужно, чтобы эту народную любовь передавали из поколения в поколение.

В конце спектакля у нас рок-концерт. Также мы читаем рэп на стихи Высоцкого. Молодежь в шоке. Но за счет современного звучания он становится им очень близким.

Мне важно, чтобы зритель познакомился с поэзией Высоцкого. Потому что он не только бард-исполнитель, который заключал свои стихи в форму песни. Это поэт!

Сергей Безруков со спектаклем «Высоцкий. Рождение легенды» в Екатеринбурге, фото
Сергей Безруков со спектаклем «Высоцкий. Рождение легенды» в Екатеринбурге, фото
Сергей Безруков со спектаклем «Высоцкий. Рождение легенды» в Екатеринбурге, фото
Сергей Безруков со спектаклем «Высоцкий. Рождение легенды» в Екатеринбурге, фото
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Сергей Безруков со спектаклем «Высоцкий. Рождение легенды» в Екатеринбурге
Фото: Альбина Егорова
Фото: Альбина Егорова
Фото: Альбина Егорова
Фото: Альбина Егорова
Недавно в Екатеринбург приезжала Марина Влади. Она призналась, что ей не понравился фильм «Высоцкий, спасибо, что живой», в котором вы исполнили главную роль. Вы это обсуждали с ней?
Сергей Безруков (Sergey Bezrucov)

Нет, мы даже не знакомы. Но в спектакле бережно подана эта тема. Я придумал собрать огромное количество легенд и мифов о Высоцком в одном спектакле. Создали даже огромную пластинку, которая будет на сцене. Мы покажем маленького Высоцкого и другие фрагменты его жизни, которые взяты из воспоминаний современников. Например, вы же не знали, что блатные песни барда пошли от «Одесских рассказов» Исаака Бабеля? Владимир Семенович с другом очень любили перебрасываться фразами оттуда.

«Высоцкий. Рождение легенды» – добрая просветительская миссия, благодаря которой воссоздается мир Высоцкого. Возвращаясь к вопросу, думаю, Марине Влади понравился бы наш спектакль. Потому что у нас даже ее образ создан очень трепетно. Мы вообще обратили внимание на все биографические моменты, которые могли повлиять на его творчество.

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Сложно исполнять песни Высоцкого?
Сергей Безруков (Sergey Bezrucov)

Я вырос на его песнях. Помню, как под «Утреннюю гимнастику» я вместе с отцом делал зарядку. Исполнять его песни нужно только искренне, как в последний раз, чтобы сердце пополам. Наш спектакль построен не только на моем исполнении песен. Мы разделили образ Высоцкого между собой: Высоцкий – поэт, гражданин, настоящий мужчина. Хотя я понимаю, что многие ждут меня.

Я оправдываю исполнение песен Владимира Высоцкого драматическими актерами, потому что он сам одобрял это. Говорил: «То, чем я занимаюсь, называется авторской песней. Поэтому я не очень люблю, когда другие певцы исполняют мои песни. Я всегда с ними спорю. Другое дело, когда свой брат – драматический актер – обращается ко мне, тут уж отказать никак нельзя. К тому же они не имеют вокальных данных, поэтому к песне будут относиться уважительно». Это и дает нам право делать то, что мы делаем. Так что на сцене вы не увидите профессиональных певцов.

Знаю, что ваш спектакль могут «увидеть» даже незрячие…
Сергей Безруков (Sergey Bezrucov)

Пока мы первые и единственные, кто предоставляют такую услугу. Это называется тифлокомментирование: когда человек с ограниченными возможностями надевает наушники и комментатор ему объясняет, что происходит на сцене. У нас в театре пятеро таких специалистов, а на всю Россию их 20 человек. Важно говорить в нужное время, чтобы не сбивать человека. А еще достаточно точно: например, если сказать «загорелся абажур», зрители могут решить, что речь идет о пожаре.

Важно, чтобы незрячие люди могли ходить в театр, чувствовать его атмосферу и понимать, что за звуки доносятся со сцены. Сейчас тифлокомментирование обязательно для всех фильмов. Но, увы, в кинотеатрах такого нет, только при домашнем просмотре.

Знаете, нам не нужна монополия. Мы за то, чтобы тифлокомментирование было в других театрах, в других городах. Например, в вашем. Нужно всего лишь найти человека с хорошей дикцией среди миллионов жителей и отправить его на два месяца в Москву обучаться этому ремеслу.

Сериал "Таинственная страсть", фото
Фильм "Высоцкий. Спасибо, что живой", фото
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Безруков в роли Влада Вертикалова в сериале «Таинственная страсть»
Фото: Кадр из сериала «Таинственная страсть»
Безруков в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой»
Фото: Кадр из фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой»
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Вы уже столько раз перевоплощались в Высоцкого! Какая из всех ролей далась сложнее всего? А какая – ближе?
Сергей Безруков (Sergey Bezrucov)

Ближе всего роль в сериале «Таинственная страсть» по Аксенову. Там я играл Влада Вертикалова – это собирательный образ, но все понимают, о ком речь. Но за счет того, что герой был сочиненный, я играл его со своим лицом (без пластического грима. – Прим. Woman`s Day). Когда я читал монолог Гамлета, у меня был абсолютный праздник для души: хотя бы чуть-чуть прикоснуться к гениальной роли Владимира Семеновича (Высоцкий играл Гамлета на сцене Театра на Таганке. – Прим. Woman`s Day)!

У нас в спектакле тоже будет этот момент: Дима Карташов встает на табуретку и начинает говорить маме о том, что он обязательно будет артистом. И не просто артистом, а хорошим артистом. В этот момент включается запись, на которой Высоцкий читает монолог «Быть или не быть?».

Какие у вас творческие планы?
Сергей Безруков (Sergey Bezrucov)

Мы выкупили права у родственников Довлатова, хотим снять фильм по его роману «Заповедник». Это будет современная версия – писатель у нас стал рок-музыкантом. Но проблемы похожи: творчество и рыночные отношения, нереализованность, невостребованность… Я хочу, чтобы довлатовский юмор вышел в широкий прокат, чтобы молодежь полюбила этого автора так, как наше старшее поколение и вся интеллигенция. Также там будут стихи Довлатова, о которых мало кто знает. И впервые прозвучат рок-композиции в моем исполнении.

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«Высоцкий. Рождение легенды» (12+)

Спектакль «Высоцкий. Рождение легенды», фото
Спектакль «Высоцкий. Рождение легенды», фото
Спектакль «Высоцкий. Рождение легенды», фото
Спектакль «Высоцкий. Рождение легенды», фото
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Сергей Безруков в спектакле «Высоцкий. Рождение легенды»
Фото: Сцена из спектакля «Высоцкий. Рождение легенды»
Фото: Сцена из спектакля «Высоцкий. Рождение легенды»
Фото: Сцена из спектакля «Высоцкий. Рождение легенды»
Фото: Сцена из спектакля «Высоцкий. Рождение легенды»

Музыкальный спектакль, режиссер – Сергей Безруков, в ролях: Сергей Безруков, Карина Андоленко, Александр Тютин, Дмитрий Карташов, Сергей Вершинин, Елена Доронина.

24 октября, 19.00, Дворец молодежи (пр. Ленина, 1, тел. 378−15−68). Билеты: 1200−6000 руб.

Гастроли Московского губернского театра. Это история мальчика, выросшего в Москве и ставшего живой легендой, в творчестве которого все не случайно. Имя Владимира Высоцкого было известно каждому жителю Советского Союза. А начиналось все в послевоенных московских двориках, где рос скромный мальчик из семьи военного, мечтающий стать актером. И он стал им, прожил сотни жизней не только на сцене и на экране, но и в своих песнях.

Сектор «Приз»

Выиграй билеты на спектакль!

Как зовут героя Сергея Безрукова в сериале «Бригада»? 1. Пчела. 2. Саша Белый. 3. Космос.

Ответы присылай до 24 октября на электронную почту podarok@imge.ru или SMS на номер телефона 8−909−000−96−45, ключевое слово «Бригада».

Приз – два билета на спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» – достанется первому читателю, давшему правильный ответ. При ответе указывай имя, фамилию и контактный телефон.

Итоги конкурса – 24 октября.

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#Сергей Безруков#Владимир Высоцкий#спектакль
23 октября 2017Альбина Егорова
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