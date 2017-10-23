Сергей Безруков: «Высоцкого пою так, что сердце пополам!»

В труппе нас 80 человек вместе с оркестром. Спектакль легендарный, в Москве уже приобрел определенную славу. Мы его играем каждый месяц. А 25 января – в день рождения Высоцкого – сыграем спектакль в Кремле. Мне был принципиален этот момент, потому что когда Высоцкого подсвечивали прожектора, он говорил: «Что я как клоун? Мне не нравятся эти лучи. Пожалуйста, включите свет в зале. У нас, знаете ли, не такой концерт, как в Кремле. Туда меня еще не пускают». А я хочу, чтобы в свой 80-й юбилей Владимир Семенович был в Кремле!

Уже сейчас постановка пользуется спросом, и я рад, что поклонников очень много. Барда продолжают любить, помнить и петь. К нам приходит очень много молодых зрителей, которые для себя заново открывают творчество Владимира Семеновича. И нужно, чтобы эту народную любовь передавали из поколения в поколение.

В конце спектакля у нас рок-концерт. Также мы читаем рэп на стихи Высоцкого. Молодежь в шоке. Но за счет современного звучания он становится им очень близким.

Мне важно, чтобы зритель познакомился с поэзией Высоцкого. Потому что он не только бард-исполнитель, который заключал свои стихи в форму песни. Это поэт!