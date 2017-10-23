Сергей Безруков: «Высоцкого пою так, что сердце пополам!»

Музыкальный спектакль, режиссер – Сергей Безруков, в ролях: Сергей Безруков, Карина Андоленко, Александр Тютин, Дмитрий Карташов, Сергей Вершинин, Елена Доронина.
24 октября, 19.00, Дворец молодежи (пр. Ленина, 1, тел. 378−15−68). Билеты: 1200−6000 руб.
Гастроли Московского губернского театра. Это история мальчика, выросшего в Москве и ставшего живой легендой, в творчестве которого все не случайно. Имя Владимира Высоцкого было известно каждому жителю Советского Союза. А начиналось все в послевоенных московских двориках, где рос скромный мальчик из семьи военного, мечтающий стать актером. И он стал им, прожил сотни жизней не только на сцене и на экране, но и в своих песнях.
Сектор «Приз»
Выиграй билеты на спектакль!
Как зовут героя Сергея Безрукова в сериале «Бригада»? 1. Пчела. 2. Саша Белый. 3. Космос.
Ответы присылай до 24 октября на электронную почту podarok@imge.ru или SMS на номер телефона 8−909−000−96−45, ключевое слово «Бригада».
Приз – два билета на спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» – достанется первому читателю, давшему правильный ответ. При ответе указывай имя, фамилию и контактный телефон.
Итоги конкурса – 24 октября.