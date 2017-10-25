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Шоу «Баронеты»: свирепые хищники, медведи на лошадях и красавцы на кинжалах

Нижегородцев вновь ждет встреча с настоящим цирковым искусством: в грядущие выходные в цирке состоится премьера шоу «Баронеты».
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Если название показалось вам знакомым, вы не ошиблись: наш город стал первым, где в феврале 2015 года состоялась премьера шоу «Баронеты». Однако сегодня этот красочный цирковой спектакль значительно обновился и пополнился новыми уникальными номерами. О том, что ждет зрителей, пришедших в цирк на представление, рассказал автор этого проекта, заслуженный артист России и Грузии Гия Эрадзе.

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Гия Эрадзе (в центре) гордится своим коллективом
Дрессировщики Наталья и Андрей Широкаловы
Силовая пара – братья Андраник и Геворг Варданяны

«В этот раз наш коллектив приехал в Нижний Новгород ненадолго, – сказал Гия. – Гастроли закончатся 3 декабря. С 15 декабря у нас уже начинаются выступления в Московском цирке. А за два с половиной года, прошедших с момента премьеры, «Баронеты» посетили 18 городов, а наше шоу посетили более миллиона человек».

Востребованность шоу объяснима: «Баронеты» – это яркие краски со всех уголков планеты, где цирковые жанры сменяют друг друга, и зрители не успевают перевести дух от восторга. А как это красиво! В этом шоу все радует глаз: и красочные декорации, и роскошные костюмы, и красота артистов.

Отдельно хочется сказать о животных, которые участвуют в шоу. На сегодняшний день это самое крупное по составу животных цирковое представление, в нем задействовано более ста четвероногих артистов и птиц. На арене зрители увидят тигров, леопардов, черных пантер, лилигров, медведей, лошадей, верблюдов, волков и собак. А сколько пернатых – павлины, попугаи и даже пеликаны!

Особый интерес всегда вызывают хищники. В этом шоу хищные животные собраны в уникальный коллектив: это единственный в мире аттракцион, в котором объединены совершенно разные хищники – тигры, черные пантеры, лилигры и леопарды. Кстати, по сравнению с гастролями двухгодичной давности аттракцион под управлением знаменитых дрессировщиков Натальи и Андрея Широкаловых пополнился двумя лилиграми, пантерой и двумя леопардами, а всего на манеж выйдут 13 хищников!

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Увидят зрители на арене и артистичных косолапых: медведи виртуозно продемонстрируют цыганский праздник. Аттракцион «Цыганский табор» – это уникальное зрелище: мишки не только выполняют сложнейшие трюки, но даже скачут на лошадях! Кстати, среди артистов этого аттракциона есть и медведи-нижегородцы. Даже свои имена они получили по итогам конкурса, объявленного среди юных нижегородцев. Медведицам Вите и Лиле уже два с половиной года, и они стали настоящими звездами манежа.

Из хищников зрители увидят также грозных северных волков, которые мирно уживаются в одном аттракционе с добрейшими маламутами и хаски. Органично вписались в этот цирковой спектакль и такие редкие птицы, как розовые пеликаны – они будут летать над залом на радость взрослым и детям.

Конечно, не обойдется без воздушных гимнастов, выполняющих сложнейшие трюки без страховки под куполом цирка. Будут и веселые клоуны, и виртуозная джигитовка. Одним из самых ярких и запоминающихся номеров станут «Шахматы» – выступление силовой пары Андраника и Геворга Варданянов (между прочим, победителей телевизионного шоу «Минута славы – 2017» на Первом канале). Их номер – это настоящая театрализованная постановка со сложнейшей хореографией, в финале которой зрители увидят уникально сложный и опасный трюк – стойку на кинжалах!

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Одним словом, «Баронеты» – это шоу, которое надо видеть. Отточенный профессионализм, трюки на грани физических возможностей, уникальная дрессура – и все это в атмосфере настоящего карнавала!

Премьера шоу «Баронеты» состоится в Нижегородском цирке 28 октября в 17:00 и 29 октября в 13:00, далее – каждую субботу и и воскресенье в 13:00 и 17:00.

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#Цирк Гии Эрадзе#Шоу "Баронеты"#Нижний Новгород
25 октября 2017Инна Алексеева
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