Шоу «Баронеты»: свирепые хищники, медведи на лошадях и красавцы на кинжалах

Если название показалось вам знакомым, вы не ошиблись: наш город стал первым, где в феврале 2015 года состоялась премьера шоу «Баронеты». Однако сегодня этот красочный цирковой спектакль значительно обновился и пополнился новыми уникальными номерами. О том, что ждет зрителей, пришедших в цирк на представление, рассказал автор этого проекта, заслуженный артист России и Грузии Гия Эрадзе.

«В этот раз наш коллектив приехал в Нижний Новгород ненадолго, – сказал Гия. – Гастроли закончатся 3 декабря. С 15 декабря у нас уже начинаются выступления в Московском цирке. А за два с половиной года, прошедших с момента премьеры, «Баронеты» посетили 18 городов, а наше шоу посетили более миллиона человек».

Востребованность шоу объяснима: «Баронеты» – это яркие краски со всех уголков планеты, где цирковые жанры сменяют друг друга, и зрители не успевают перевести дух от восторга. А как это красиво! В этом шоу все радует глаз: и красочные декорации, и роскошные костюмы, и красота артистов.

Отдельно хочется сказать о животных, которые участвуют в шоу. На сегодняшний день это самое крупное по составу животных цирковое представление, в нем задействовано более ста четвероногих артистов и птиц. На арене зрители увидят тигров, леопардов, черных пантер, лилигров, медведей, лошадей, верблюдов, волков и собак. А сколько пернатых – павлины, попугаи и даже пеликаны!

Особый интерес всегда вызывают хищники. В этом шоу хищные животные собраны в уникальный коллектив: это единственный в мире аттракцион, в котором объединены совершенно разные хищники – тигры, черные пантеры, лилигры и леопарды. Кстати, по сравнению с гастролями двухгодичной давности аттракцион под управлением знаменитых дрессировщиков Натальи и Андрея Широкаловых пополнился двумя лилиграми, пантерой и двумя леопардами, а всего на манеж выйдут 13 хищников!