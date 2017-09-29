Новая Кристина Агилера: «Редакторы «Голоса» сказали петь Пугачеву»

Для шоу «Голос-6» девушка готовила две песни – одну из репертуара Аллы Пугачевой , другую – Кристины Агилеры. В последний момент решила все-таки исполнить хит Аллы Борисовны «Ты снишься мне». Оксана внешне похожа на голливудскую диву. Ради проекта Войтович не готова расстаться с образом покорительницы мужских сердец. «Цвет волос точно не поменяю, – говорит Оксана. – Я так долго добивалась именно этого блонда».

Выпускница известных воронежских групп «Волшебники двора» и «Верба» Оксана Войтович постоянно участвовала в различных масштабных музыкальных проектах. В 2007 году девушка участвовала в национальном отборе на конкурс исполнителей детской песни «Евровидение-2007», в этом году Оксана представляла Воронеж на телепроекте «Новая звезда». «На шоу «Голос» мечтала попасть давно, – поделилась певица. – Несколько раз отправляла заявки. В четвертом сезоне мне ответили, пригласили на кастинг в «Останкино», но я его не прошла. В пятом сезоне снова отправила заявку, но тогда на слепых прослушиваниях до меня не дошла очередь. Все перенеслось на этот год».

К Оксане повернулись сразу два наставника – Леонид Агутин и Александр Градский. «Изначально я хотела попасть в команду Димы Билана, – вспоминает певица. – Потом передумала и очень обрадовалась, когда увидела Александра Борисовича».

В апреле Оксана окончила Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств и с первого курса работает в Театре музыкальной комедии. Вокалом девушка занимается с 3 лет. «Мне мама рассказывала, что я сначала запела, потом заговорила, – улыбается Войтович. – Кстати, в семье я не единственная певица. Моя троюродная бабушка была профессиональной артисткой. Перед поступлением в театральный вуз долго думала, стоит ли всерьез связывать жизнь с музыкой. Все мои достижения – результат каждодневных репетиций. Ничего не давалось легко и просто. Были мысли отступить и уйти со сцены, но потом поняла, что не смогу без театра».