Срываем маски: 8 актеров, которых не узнать без грима

Их привычный вид незнаком зрителям – ведь мы привыкли исключительно к их экранным образом.

На экраны кинотеатров Самары вышла долгожданная премьера фильма «Бегущий по лезвию 2049». Мало кто узнает в одном из персонажей актера Дейва Батисту, который больше запомнился зрителям по роли Дракса Разрушителя в картине «Стражи Галактики».

Дейв Батиста

Фото: кадр из фильма «Стражи Галактики» Фото: Getty Images

48-летний актер совсем недавно начал строить карьеру в кино. Благодаря его спортивному прошлому – Дейв прославился как рестлер, бодибилдер и боец смешанных единоборств – актеру доверяют колоритные роли. Звездным персонажем в карьере Батисты стал именно Дракс Разрушитель – огромный здоровяк со странным чувством юмора и трагическим прошлым. Без грима актера практически не узнать в обыденной жизни!

Рэй Парк

Фото: кадры из фильмов «Люди Икс» и «Звездные войны»/Getty Images

Знаменитый каскадер и мастер боевых искусств считается самым востребованным каскадером Голливуда. На его счету злодейские роли в фильме «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (зловещий Дарт Мол) и первой части «Людей Икс» – Рэй сыграл неприятного персонажа, имя которого говорит само за себя – Жаба. Путь в кино Рэй начинал с каскадерства – ему принадлежат трюки в фильмах «Смертельная битва – 2» и «Сонная Лощина» (Парк выступил дублером Всадника без головы Кристофера Уокена).

Наоми Гроссман

Фото: кадр из сериала «Американская история ужасов» Фото: Getty Images

Привлекательная актриса настолько вжилась в роль своего персонажа Пеппер из сериала «Американская история ужасов», что зрители были в настоящем шоке, когда увидели истинное лицо Наоми. Кстати, очень симпатичное и женственное. Для роли пациентки психиатрической больницы, страдающей микроцефалией, Гроссман специально обрила голову! В кино Наоми снимается нечасто, предпочитая выступать в качестве сценариста и продюсера.

Майвенн Ле Беско

Фото: кадр из фильма «Пятый элемент» Фото: Getty Images

Французская актриса Майвенн Ле Беско сыграла немало ролей в кино. Но зрители запомнили ее именно по роли синекожей Дивы Плавалагуны из «Пятого элемента».

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