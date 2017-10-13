Страсти по «Матильде»: ростовчанам рассказали правду об отношениях наследника и балерины

И объяснили, почему еще не вышедший в прокат фильм Алексея Учителя вызывает столько споров.

Красной нитью в фильме «Матильда» проходит роман наследника царского престола, будущего императора Николая II с артисткой балета Матильдой Кшесинской. Разумно ли общественность подняла волну протеста против показа картины и считает ее создание абсолютно бесполезной тратой денег? С позиции церкви на эти вопросы ответил пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. Он же разъяснил, способен ли фильм преднамеренно оскорбить чувства верующих.

Фото: кадр из фильма «Матильда»

— Началась эта история с личной трагедии Николая Александровича Романова, ведь его отец Александр III был категорически против отношений сына с урожденной принцессой Алисой (будущей его супругой Александрой Федоровной), считая, что она ему не пара. Однако уже в первый ее приезд в Россию Николай успел безумно влюбиться и даже замолвить отцу слово о женитьбе. Спустя год, как и было принято среди гвардейских офицеров, Николай увлекся балериной. С 18-летней Матильдой Кшесинской наследник знакомится на балу. Барышня влюбляется в молодого офицера, но он не сразу отвечает ей пылкостью чувств. Только лишь после возвращения из путешествия начинаются частые встречи, и между молодыми людьми завязывается роман. В своих дневниках Николай описывает мгновения, проведенные с прекрасной балериной, как самый светлый период своей юности. Но уже к 1893 году влюбленные встречаются все реже, и постепенно отношения сходят на нет.

Все сложится: 5 сценариев знакомства с родителями Подробнее

Через пять лет Николаю наконец удается получить одобрение отца, и Алиса дает свое согласие на брак. Встречи Николая и Матильды прекращаются после переезда будущей императрицы Александры Федоровны в Россию. Во всяком случае, на людях Николай больше не появляется с Кшесинской, и само расставание ни один из них не счел трагедией: Николай обращался к Кшесинской на ты, а она называла его Никой. Более того, какое-то время Николай помогал Матильде финансово.

Фото: кадр из фильма «Матильда»

Тем временем, пока с принцессой Алисой у наследника была любовь хрупкая, он посчитал нужным рассказать будущей жене о своем увлечении. И вот что об этом пишет Алиса в своем дневнике: «Я люблю тебя даже сильнее с тех пор, как ты рассказал мне эту историю. Твое доверие так трогает меня, смогу ли я быть его достойной?» Кстати, в подтверждение этому историк Сергей Мироненко, ознакомившись со сценарием фильма Алексея Учителя, заявил: «Это выдающееся произведение со знаком минус. Все это вызывает у меня глубокое отвращение. Все предположения о продолжении романтических отношений между наследником и балериной после свадьбы с Александрой Федоровной не имеют под собой никаких оснований». Напрашивается вывод: в картине имеет место художественный вымысел, широкая фантазия создателей, искажение исторической правды, но никак не оскорбление чувств верующих.

Звезды, которые застукали любимых в постели с другими Подробнее

Очевидно, что любовь императора к императрице была взаимной. Семья Романовых стала примером, супруги сохранили верность друг другу до самого конца. Неужели, если царя канонизировали, о Матильде не должно упоминаться в истории его жизни? Присутствие такого увлечения в личной жизни наследника нисколько не бросает тень на его святость.

Фильм стартует в большинстве кинотеатров Ростова с 26 октября Фото: кадр из фильма «Матильда»

Церковь не считала Николая идеальным правителем, и его никогда не канонизировали как благоверного (благоверные – лик православных святых из монархов, прославляемых церковью за праведную жизнь и не относящихся к мученикам и страстотерпцам. — Прим. WDay.ru.). Ему был присвоен другой титул – страстотерпец, то есть тот, кто принял смерть, но не от явных гонителей церкви, а от единоверцев. А вот в подвигах страстотерпцев подчеркивается именно незлобие, их подражание Христу в терпении переносить физические, нравственные страдания и смерть от рук врага. Важен тот факт, что спустя много лет канонизация императора была связана не с его праведной или личной жизнью, а с последними днями жизни царской семьи, которые в 2000-м году и признали святыми. Вот что стоит принять во внимание, как бы это не нравилось людям, призывающим запретить картину.

Впрочем, все споры вокруг фильма «Матильда» можно было снять простым жестом, если бы режиссер назвал его фэнтези. В трейлере достаточно было написать: фильм основан не на реальных событиях, а на художественном вымысле или создан по мотивам биографии, но не презентовать его как главный исторический фильм года. Представьте, насколько бы упал градус напряжения, по крайней мере, у думающих людей, а не ангажированных. А теперь мы видим, как сталкиваются два культурных мира, две эстетики, и одна другую не понимает.

Какой мужчина для тебя идеальный? Пройден 62259

Понравился 689

Пройти тест