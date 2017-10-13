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«Чук и Гек» – триллер? Спектакли, которые перевернут сознание

Столичный театр в Воронеже. В рамках проекта «Биеннале театрального искусства» покажут необычные постановки.

С 28 октября по 8 ноября в кинотеатре Star&Mlad в ТРЦ «Московский Проспект» пройдут трансляции пяти постановок, вошедших в программу фестиваля «Уроки режиссуры» – одного из направлений биеннале, посвященного драматическому искусству. Это работы молодых режиссеров из разных уголков России, которые ранее еще не были показаны в Воронеже.

28 октября – «Билли Миллиган» (Такой театр)

Театр в Воронеже: необычные постановки
Театр в Воронеже: необычные постановки
Театр в Воронеже: необычные постановки
Театр в Воронеже: необычные постановки
Театр в Воронеже: необычные постановки
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Театр в Воронеже. В октябре можно будет увидеть необычные постановки
Фото: http://theaterbiennale.ru
Фото: http://theaterbiennale.ru
Фото: http://theaterbiennale.ru
Фото: http://theaterbiennale.ru
Фото: http://theaterbiennale.ru

Спектакль на основе реальных событий из жизни Уильяма Миллигана – одного из самых известных людей в истории психиатрии с диагнозом «расстройство множественной личности». Билли Миллигану были предъявлены обвинения в совершении серии тяжких преступлений, после чего он был помещен в психиатрическую клинику для проведения медицинских экспертиз и ожидания судебного приговора. Преступник или жертва? Актер или сумасшедший? Может ли внутри одного человека уживаться одновременно 24 личности? Американец Билли Миллиган – первый человек, оправданный в ходе суда по причине диагноза «множественная личность». В 1970-е суд по делу Миллигана вызвал широкий резонанс. Подсудимый был оправдан, но отправлен на принудительное лечение.

29 октября – «Чук и Гек» (Александринский театр)

Театр в Воронеже: необычные постановки
Театр в Воронеже: необычные постановки
Театр в Воронеже: необычные постановки
Театр в Воронеже: необычные постановки
Театр в Воронеже: необычные постановки
Театр в Воронеже: необычные постановки
Театр в Воронеже: необычные постановки
Театр в Воронеже: необычные постановки
Театр в Воронеже: необычные постановки
1/9
Фото: http://theaterbiennale.ru
Фото: http://theaterbiennale.ru
Фото: http://theaterbiennale.ru
Фото: http://theaterbiennale.ru
Фото: http://theaterbiennale.ru
Фото: http://theaterbiennale.ru
Фото: http://theaterbiennale.ru
Фото: http://theaterbiennale.ru
Фото: http://theaterbiennale.ru

В привычном представлении «Чук и Гек» – школьный рассказ, однако не стоит ждать детских историй: жанр данного спектакля – триллер. В основе работы режиссера Патласова – произведение Аркадия Гайдара, дневники писателя и документальные свидетельства тех, кто был репрессирован и прошел через сталинские лагеря, записанные драматургами проекта Андреем Совлачковым и Алиной Шклярской.

3 ноября – «Гроза» (Театр им. Евгения Вахтангова)

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Фото: http://theaterbiennale.ru
Фото: http://theaterbiennale.ru
Фото: http://theaterbiennale.ru
Фото: http://theaterbiennale.ru
Фото: http://theaterbiennale.ru
Фото: http://theaterbiennale.ru
Фото: http://theaterbiennale.ru
Фото: http://theaterbiennale.ru
Фото: http://theaterbiennale.ru
Фото: http://theaterbiennale.ru

Многие по сей день считают «Грозу» А. Н. Островского одним из наиболее загадочных произведений мировой драматургии. Кому-то казалось, что Островский выразил радикальный протест против укоренившегося уклада жизни, а кто-то, наоборот, увидел в драме апологию консервативного русского быта. Но все люди театра ясно ощутили в «Грозе» настроение глобальной катастрофы, которая призвана то ли разрушить мир, то ли его обновить. Столь огромным оказалось влияние вроде бы простой, на современный взгляд, истории, произошедшей в провинциальном городке на реке Волге. Главная героиня Катерина – молодая замужняя женщина – впервые испытывает сильную любовь к мужчине, который не является ее мужем. Это чувство превращается в роковое испытание для нее, ибо ни ее воспитание, ни общий уклад жизни не позволяют ей покинуть семью ради возлюбленного, который к тому же не готов принять ее…

8 ноября – «Дядя Ваня» (Театр имени Ленсовета)

1/9
Фото: http://theaterbiennale.ru
Фото: http://theaterbiennale.ru
Фото: http://theaterbiennale.ru
Фото: http://theaterbiennale.ru
Фото: http://theaterbiennale.ru
Фото: http://theaterbiennale.ru
Фото: http://theaterbiennale.ru
Фото: http://theaterbiennale.ru
Фото: http://theaterbiennale.ru

Излюбленное произведение театральных режиссеров в новом прочтении Театра имени Ленсовета. Эксцентрика, гротеск и буффонада, а все же речь в этой трагикомической клоунаде – о человеке, о жажде счастья, которая так естественна и так абсурдна. В спектакле персонажи предстают перед публикой, как перед Богом: во всей душевной наготе. Кажется, они нарисованы наотмашь – яркими, широкими мазками. Но пестрая картина полна нюансов. Нет привычных чеховских интонаций, нет паутины взаимоотношений – точней, она в клочки разодрана. Персонажи Чехова в исполнении «звезд» театра в трагикомическом неистовстве бросаются на бой с мироустройством. Есть мгновенья, где каждый высок, есть мгновенья, где каждый жалок. За две предыдущих постановки по Чехову («Чайка» и «Три сестры») режиссер Юрий Бутусов был дважды награжден национальной театральной премией «Золотая Маска».

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#театр в Воронеже#необычные постановки#афиша
13 октября 2017Юлия Евтеева
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