Теперь и «ПЕСНИ»! Секреты и участники нового шоу

Скоро на телеканале ТНТ выходит новый проект «ПЕСНИ». Woman’s Day поговорил с участниками прослушивания в Новосибирске и узнал закадровые секреты из первых уст – от продюсеров телешоу.

Желающих попасть на ТВ, толпящихся вокруг отеля Марриотт в Новосибирске, было видно издалека. За два выходных дня, субботу и воскресенье, на прослушивание в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ пришло около тысячи человек. Еще бы! Во-первых, не нужно ехать в Москву: креативные продюсеры проекта – Константин Обухов и Даня Пронякина, а также креативный музыкальный продюсер шоу Антон Беляев и музыкальный продюсер лейбла Black Star – Марко Джакомо сами приехали в Сибирь. Во-вторых, имеет значение, кто будет набирать команды – музыкальными продюсерами шоу станут Максим Фадеев и ТИМАТИ. Некоторые из участников прослушивания рассказали, зачем хотят попасть на проект, и чем решили удивить жюри.

Наталья Ларионова

Фото: Евгений Устинов

Учусь на инженерной специальности по управлению качеством. Точнее, окончила. Параллельно занимаюсь музыкой, пою. Что решили спеть? Не то, что я предполагала. На прослушивании мне посоветовали спеть «Между нами любовь» группы Serebro, пришлось на ходу учить слова. Зачем пришли на кастинг? Решила попробовать свои силы, проверить себя. Почему именно вас должны взять? Потому что я этого достойна.

Катерина Раиса

Фото: Евгений Устинов

Бороды иногда брею, это мое увлечение. А так сижу в декретном пока. Что решили спеть? Свою авторскую песню. Зачем пришли на кастинг? Пришла ради победы, чтобы в будущем можно было работать с профессиональными людьми в команде и завоевывать вершины. Почему именно вас должны взять? Потому что я – звезда!

Илья Кухтинов

Фото: Евгений Устинов

Ведущий, шоумен, веду свадьбы, юбилеи, корпоративы. Что решили спеть? Let My People Go Луи Армстронга. Зачем пришли на кастинг? Скажу просто: моя цель в жизни с 12 лет – заниматься шоу-бизнесом. Думаю, я добьюсь ее. Почему именно вас должны взять? Мне это действительно нужно.

Маша Сухотько

Фото: Евгений Устинов

Максим Егоров

Я из города Балабаново, но живу в Новосибирске уже 6 лет. Мне 22 года. Первое мое образование – управление персоналом, сейчас получаю второе по специальности «реклама и связи с общественностью». Творческий человек, пишу свои песни, сама же их исполняю. Что решили спеть? Во-первых, свою песню, а дальше что-то вроде Мота или «Индиго» Даны Соколовой – что-нибудь русское, как требуется на этом кастинге. Зачем пришли на кастинг? Попробовать себя, увидеть все изнутри, познакомиться с интересными людьми и услышать конструктивную критику. Почему именно вас должны взять? Я эмоциональная, яркая, неплохо пою, пишу свои песни. У меня очень много плюсов, и вообще я готова к телевидению, к наскокам людей, к хейтерам – у меня стальной характер.

Фото: Евгений Устинов

Архитектор по профессии, хобби – моя музыка. Что решили спеть? Несколько песен: «Сука любовь» Михея, Вeliever Imagine Dragons и что-нибудь из авторского. Зачем пришли на кастинг? Хочу попасть на шоу и изменить свою жизнь. Почему именно вас должны взять? Мне кажется, у меня есть все данные для участия в этом шоу.