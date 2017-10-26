Космическое шоу в цирке: зрителям предлагают совершить межгалактический полет

4 ноября в воронежском цирке состоится мировая премьера нового циркового шоу ARRIOLAS, которое будет гостить в столице Черноземья до 3 декабря. Создатели новой красочной программы предлагают зрителям совершить совместный межгалактический полет на звездном корабле. Это удивительное путешествие с первых минут захватит внимание необыкновенным сплавом цирковых номеров, акробатики, танца, музыки и экзотических животных. Особенно впечатляют костюмы будущего, необычные космические декорации и лазерное сопровождение. С первых секунд представления создается ощущение, что вы попали в звездный планетарий. Всего в цирковом шоу задействовано около 100 артистов: гимнастов, танцоров, акробатов, наездников, клоунов, дрессировщиков. На планете животных можно будет встретить яков, медведей, бизонов, муфлонов, дикобразов, верблюдов, орлов и т. д.

Один из ярких номеров шоу – полет медведицы под куполом цирка на якоре. Восторг всегда вызывает появление яков. Трюки, которые проделывают эти огромные быки, не имеют аналогов во всем мире. Впервые яков на арену вывел народный артист СССР Виктор Тихонов. Он выступал с аттракционом «Дрессированные яки и овчарки». Секреты работы с непокорными животными Тихонов передал сыну Виталию, а тот, в свою очередь, своему сыну Виктору.

Билеты: от 500.

Тел.: 8 (473) 276−59−02, 333−54−20.