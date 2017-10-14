Участник шоу «Голос» запел, сломав обе руки

В эфир вышел заключительный выпуск этапа слепых прослушиваний шоу «Голос». О том, что осталось за кадром, рассказал участник из Новосибирска.

Участие в проекте «Голос» для Артура Аржакова из Новосибирска растянулось на целый год. Он прошел кастинг 5-го сезона и в августе 2016-го ждал своей очереди на съемках слепых прослушиваний. «Мы должны были выступать в третий день, но не дошла очередь, так как наставники уже набрали команды. Нас осталось 37 человек, и мы автоматом прошли в шестой сезон. В этом году уже снимались в первый съемочный день», – рассказал Артур Woman’s Day.

Фото: личный архив Артура Аржакова

«Мое выступление было уже вечером, но я не ощущал никакой усталости. Как-то все было на позитиве, весело и очень хорошо организовано. Ожидания совпали с реальностью. Единственное, что стало неожиданностью: когда участник выходит на сцену и встает на точку, сверху к нему опускаются софиты. И это сопровождалось таким устрашающим звуком! Мне казалось, что когда я там окажусь, это будет самый страшный и волнительный момент в моей жизни. Но на деле получилось, что ты настолько абстрагируешься в момент выступления, что ничего этого не видишь и не слышишь». В свои 22 года Артур – опытный вокалист, уже почувствовавший вкус успешного участия в шоу на федеральном ТВ. Причем выбор любимого дела в жизни для него определил случай. Парень поет с 6 лет, а толчком к этому стал перелом обеих рук! «Месяца за 2 до школы меня отдали играть на виолончели, мне это очень не нравилось. И вот перед самым сентябрем я сломал обе руки, и в школу пошел в двух гипсах. А поскольку родители хотели, чтобы я занимался чем-то творческим, они отдали меня петь. Так все и началось. Потом было много разных конкурсов, рок-группа в старших классах. В 2012 году, окончив школу, я прошел в проект „Битва хоров“ в составе команды новосибирцев, мы дошли до финала и заняли второе место. Нашим наставником был продюсер Виктор Дробыш. Это для меня был первый большой опыт телевизионных съемок, работы в Москве, на такой площадке, с таким звуком и такими профессионалами».

Фото: личный архив Артура Аржакова

Вернувшись в Новосибирск, Артур поступил в Сибирский институт управления и окончил его по специальности «Государственное и муниципальное управление». Управленцем пока так и не стал, потому что понял, что музыка и вокал ему ближе. Работает вокалистом, в том числе уже три года в караоке-баре «Ухо и медведь», выступает на разных городских и корпоративных мероприятиях, праздниках. Для слепых прослушиваний Артур Аржаков выбрал песню «Полетели» Филиппа Киркорова и спел ее по-своему. Но ни одно кресло из четырех во время его выступления не развернулось. Комментируя свое решение, наставники отдали должное таланту парня, но не приняли его трактовку и манеру исполнения. Особенно резко высказался Александр Градский. «Меня это не обидело, все было сказано очень конструктивно и по делу. Я даже в чем-то соглашусь с Александром Борисовичем. Не все же нас хвалить… Это было сказано профессионально. Говорят, потому что видят перспективу. Что касается слова «манера», за которое ухватились все хейтеры: у каждого исполнителя есть своя манера, которая может видоизменяться. Есть какие-то фишки, приемы. Мы с моими педагогами выбрали такую подачу, чтобы показать песню со своей стороны. Кому-то это не понравилось, кто-то решил, что мы испортили песню Киркорова. Манеру я менять не буду, но к советам прислушаюсь. Проведу работу над ошибками».

Фото: личный архив Артура Аржакова

«Сначала была небольшая депрессия, как у любого творческого человека, который сталкивается с неудачами, – признается Артур. – Но потом я стал философски к этому относиться, понимая, как это круто! В 22 года эфир на Первом канале! Огромное количество людей позвонили, написали, добавились в друзья. Оставили положительные комментарии, негативные комментарии… Все это дает мотивацию дальше работать. Хочу сказать огромное спасибо всем новосибирцам. Я получил огромное количество сообщений! Вы мне сказали столько важных и нужных именно в этот момент слов!»

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