Учительница мечты: 11 классных дам Екатеринбурга

Ко Дню учителя Woman`s Day нашел самых очаровательных педагогов, которые не только умеют интересно провести урок, но и являются кумирами для своих учеников. Вот несколько забавных историй из практики молодых и красивых учительниц.

Елена Васильева, 23 года

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Предмет: биология и география. Однажды… вызвала к доске ученика исправлять двойку. Тема урока – «Географическое положение России». Ну и начала его «гонять» по границам и крайним точкам. Отвечал юноша очень слабо, но старался изо всех сил. Прежде чем поставить вымученную тройку, спрашиваю его: «Какой же ты россиянин, если даже родину толком на карте показать не можешь?» А он мне в ответ: «Елена Владиславовна, да разве ж в картах дело? Ведь главное, что у меня Россия здесь», – и кладет одну руку себе на сердце. И ведь не поспоришь! Еще один забавный случай произошел совсем недавно. Я очень часто делаю акцент на том, как важны мои предметы. Поняла, что перегибаю палку, когда в работе ученика на вопрос «Почему нужно изучать биологию?» увидела: «Потому что те, кто знают биологию, не знают бед в жизни».

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Анастасия Пискова, 23 года

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Предмет: история. Однажды… у меня был забавный случай в 6-м классе. Мы с ребятами изучали Средневековье. Во Франкском государстве был король Пипин Короткий. Дети, когда услышали о нем, смеялись весь урок. Они придумывали про него истории, создавали картинки с его участием и т. д. Но благодаря Пипину Короткому дети на отлично выучили всю династию Каролингов. И постоянно просили рассказать про него побольше. Вот с такими именами бывали короли.

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Мария Баруткина, 24 года

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Предмет: литература. Однажды… Самое веселое в профессии учителя литературы – это, конечно, проверка сочинений. Там всегда попадаются интересные размышления о назначении «шенели», призывы в духе: «Осмелься, влюбись в русскую женщину» и искренние замечания, что не только «крестьянки любить умеют, но и уборщицы и даже продавщицы». Дети уверены, что личные примеры из жизни только украшают их работы, поэтому всегда в теме милосердия появляются рассказы о спасении котят с деревьев и о переводе бабушек туда, куда им и не очень-то хотелось. Но моей любимой цитатой уже два года является этот шедевр из сочинения по поэме Некрасова «Русские женщины»: «В России много проблем, в том числе русские женщины». Вот так много я узнала о себе в один осенний вечер.

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Лариса Лешонок, 22 года

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Предмет: педагог дополнительного образования по классу хореографии. Однажды… Новый учебный год, новая танцевальная группа из девочек 2-го класса. Занятие у нас строит из двух блоков, между которыми перерыв. Ученицы знакомы друг с другом, но меня еще стесняются. И вот первый блок подходит к концу, говорю: «Девочки, сейчас у вас перерыв 10 минут, после него возвращаемся в класс и продолжаем занятия». Спустя 10 минут вернулись в класс все, кроме одной. Думаю, ну еще подождем. Проходит еще 5 минут – нет ее. А занятие продолжать нужно. Подзываю двух самых ответственных, прошу дойти до уборных, чтобы проверить, где Аня. Девочки возвращаются, запыхались: «Ее нигде нет!» Начинаю паниковать: в своей же школе ребенка потеряла. Судорожно пишу классному руководителю девочки, прошу номер родителей, рассказываю им все, как есть. Даже девочки начинают паниковать. Успокаиваю их: «Наверное, она о-о-очень устала и уже бежит к нам». А сама третий пот стираю со лба. И тут раздается звон смски от классного руководителя: «Ларис! Не переживай, она дома с родителями. Девочке просто послышалось, что занятие закончилось, а переспрашивать постеснялась». Моим радости и негодованию не было предела! Вот так начался мой новый учебный год.

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Елена Баталова, 22 года

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Предмет: физкультура. Однажды… мы с ребятами долго выполняли строевые упражнения, а это однообразно. Как-то построились, и я говорю: «Класс, по порядку номеров рассчитайсь». И дети начинают рассчитываться, но не как обычно, а… приседая и подпрыгивая через одного. То есть: один говорит свой номер и приседает, а следующий – подпрыгивает. А я же серьезный учитель, должна была их остановить, но не удержалась и рассмеялась. Подняли, в общем, настроение и себе, и мне.

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Александра Пичуева, 23 года

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Предмет: искусство и мировая художественная культура. Однажды… на самом первом уроке в 10-х классах я дала ребятам небольшой слайд-тест: 5 картин, нужно было написать автора и название, если знают. Среди изображений была картина Сальвадора Дали «Постоянство времени» («Жидкие часы»). Конечно, не все знали оригинальное название, поэтому выкручивались, как могли: «451 градус по Фаренгейту», «Время утекло/истекло» и т. п.

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Яна Миславская, 23 года

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Предмет: учитель начальных классов. Однажды… Я заменяла учителя в 4-м классе, был урок литературного чтения. Мы читали сказку «Конек-Горбунок». В конце есть вопросы. Один из них звучал так: «Назовите героев сказки». Дети начали старательно выписывать их в тетрадь. Затем одна девочка поднимает руку и спрашивает: «Яна Андреевна, а Гей – это герой сказки? Это слово написано с большой буквы, значит, это имя?» Я с удивлением смотрю на нее, она – на меня, дети начинают хихикать, я прошу показать, где она нашла это слово. Она показывает: Царь не мог тут усидеть. «Надо коней поглядеть, – Говорит он, – да не худо И завесть такое чудо. Гей, повозку мне!» И вот, уж повозка у ворот. Я, конечно, объяснила, что здесь слово «Гей» – это аналог «Эй». Но весь оставшийся урок улыбки с лиц детей не сходили.

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Екатерина Котельникова, 23 года

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Предмет: учитель начальных классов. Однажды… Ох, помню свой первый День знаний в качестве учителя – это был 2016 год. Я пришла на два часа раньше «линейки». А когда услышала детские голоса в коридоре, подумала: «Господи, хоть бы это был не мой класс!» – настолько была страшна первая встреча! А потом они начали идти, идти, идти и идти. И все на тебя смотрят, и нужно с ними разговаривать, а в голове одна мысль: «Я вас боюсь». И вдруг подошла одна их моих красавиц, обняла и сказала: «Я не думала, что у нас будет такая красивая учительница. У вас лицо доброе». И я растаяла. Поняла, что они меня боятся не меньше, чем я их. Не помню, как все прошло и о чем мы дальше разговаривали. Зато в памяти остался момент, как я выхожу из школы и из-за букетов в руках не вижу дорогу перед собой.

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Ирина Корионова, 32 года

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Предмет: физика. Однажды… на уроке в 7-м классе один из учеников качался на стуле. Я сделала ему замечание, но через некоторое время он продолжил. И так несколько раз. А в конце урока ножка стула не выдержала, ученик упал с грохотом под стол. А ребята хором: «Вот, Ирина Гарифуллаевна, механическое явление случилось!» Так мы закрепили материал по теме «Физические явления».

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Юлия Лаптева

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Предмет: история, обществознание. Однажды… в 9-м классе была милая история: девочки мальчишкам разрисовали и подарили футболки. Потом ходили, дулись: вот мы им такие крутые подарки сделали на 23 февраля, а они нам ничего не дарят на 8-е Марта. В конце дня пришел мальчик, про которого говорили, что он прогулял, и принес охапку белых роз. Мальчишки не забыли, поздравили. Девочки были вне себя от эмоций: для многих это были первые цветы.

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Маргарита Разумович, 40 лет

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Предмет: английский язык. Однажды… ученица в сочинении о том, как она провела лето, написала, что «кормила протеин» (fed protein). Я долго думала, что она имела в виду… Оказалось, что девочка хотела написать «кормила бЕлок» (fed squirrels), но гугл-переводчик поставил ударение не в том месте, и вместо «бЕлок» перевел «белОк». Вот и получился «протеин» – protein.

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Выбери учительницу мечты! Елена Васильева

Анастасия Пискова

Мария Баруткина

Лариса Лешонок

Елена Баталова

Александра Пичуева

Яна Миславская

Екатерина Котельникова

Ирина Корионова

Юлия Лаптева

Маргарита Разумович Выбери учительницу мечты! Проголосовали: 351 раз Елена Васильева 43,3% 152 голоса

Анастасия Пискова 20,5% 72 голоса

Мария Баруткина 4,6% 16 голосов

Лариса Лешонок 1,4% 5 голосов

Елена Баталова 0,9% 3 голоса

Александра Пичуева 10,3% 36 голосов

Яна Миславская 2,6% 9 голосов

Екатерина Котельникова 3,7% 13 голосов

Ирина Корионова 2,3% 8 голосов

Юлия Лаптева 9,4% 33 голоса

Маргарита Разумович 1,1% 4 голоса

Голосование продлится до 20 ноября. Победительнице достанется приз – пара билетов на спектакль «Маленькие комедии» с Марией Ароновой в главной роли, который состоится 26 ноября во Дворце молодежи.