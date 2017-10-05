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Учительница мечты: 11 классных дам Екатеринбурга

Ко Дню учителя Woman`s Day нашел самых очаровательных педагогов, которые не только умеют интересно провести урок, но и являются кумирами для своих учеников. Вот несколько забавных историй из практики молодых и красивых учительниц.

Елена Васильева, 23 года

Елена Васильева, учительница, фото
Елена Васильева, учительница, фото
Елена Васильева, учительница, фото
Елена Васильева, учительница, фото
Елена Васильева, учительница, фото
Елена Васильева, учительница, фото
Елена Васильева, учительница, фото
1/7
Фото: Личный архив Елены Васильевой
Фото: Личный архив Елены Васильевой
Фото: Личный архив Елены Васильевой
Фото: Личный архив Елены Васильевой
Фото: Личный архив Елены Васильевой
Фото: Личный архив Елены Васильевой
Фото: Личный архив Елены Васильевой

Предмет: биология и география.

Однажды… вызвала к доске ученика исправлять двойку. Тема урока – «Географическое положение России». Ну и начала его «гонять» по границам и крайним точкам. Отвечал юноша очень слабо, но старался изо всех сил. Прежде чем поставить вымученную тройку, спрашиваю его: «Какой же ты россиянин, если даже родину толком на карте показать не можешь?» А он мне в ответ: «Елена Владиславовна, да разве ж в картах дело? Ведь главное, что у меня Россия здесь», – и кладет одну руку себе на сердце. И ведь не поспоришь!

Еще один забавный случай произошел совсем недавно. Я очень часто делаю акцент на том, как важны мои предметы. Поняла, что перегибаю палку, когда в работе ученика на вопрос «Почему нужно изучать биологию?» увидела: «Потому что те, кто знают биологию, не знают бед в жизни».

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Анастасия Пискова, 23 года

Анастасия Пискова, учительница, фото
Анастасия Пискова, учительница, фото
Анастасия Пискова, учительница, фото
Анастасия Пискова, учительница, фото
Анастасия Пискова, учительница, фото
Анастасия Пискова, учительница, фото
1/6
Фото: Личный архив Анастасии Писковой
Фото: Личный архив Анастасии Писковой
Фото: Личный архив Анастасии Писковой
Фото: Личный архив Анастасии Писковой
Фото: Личный архив Анастасии Писковой
Фото: Личный архив Анастасии Писковой

Предмет: история.

Однажды… у меня был забавный случай в 6-м классе. Мы с ребятами изучали Средневековье. Во Франкском государстве был король Пипин Короткий. Дети, когда услышали о нем, смеялись весь урок. Они придумывали про него истории, создавали картинки с его участием и т. д. Но благодаря Пипину Короткому дети на отлично выучили всю династию Каролингов. И постоянно просили рассказать про него побольше. Вот с такими именами бывали короли.

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Мария Баруткина, 24 года

Мария Баруткина, учительница, фото
Мария Баруткина, учительница, фото
Мария Баруткина, учительница, фото
Мария Баруткина, учительница, фото
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Фото: Личный архив Марии Баруткиной
Фото: Личный архив Марии Баруткиной
Фото: Личный архив Марии Баруткиной
Фото: Личный архив Марии Баруткиной

Предмет: литература.

Однажды… Самое веселое в профессии учителя литературы – это, конечно, проверка сочинений. Там всегда попадаются интересные размышления о назначении «шенели», призывы в духе: «Осмелься, влюбись в русскую женщину» и искренние замечания, что не только «крестьянки любить умеют, но и уборщицы и даже продавщицы». Дети уверены, что личные примеры из жизни только украшают их работы, поэтому всегда в теме милосердия появляются рассказы о спасении котят с деревьев и о переводе бабушек туда, куда им и не очень-то хотелось. Но моей любимой цитатой уже два года является этот шедевр из сочинения по поэме Некрасова «Русские женщины»: «В России много проблем, в том числе русские женщины». Вот так много я узнала о себе в один осенний вечер.

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Лариса Лешонок, 22 года

Лариса Лешонок, учительница, фото
Лариса Лешонок, учительница, фото
Лариса Лешонок, учительница, фото
Лариса Лешонок, учительница, фото
Лариса Лешонок, учительница, фото
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Фото: Личный архив Ларисы Лешонок
Фото: Личный архив Ларисы Лешонок
Фото: Личный архив Ларисы Лешонок
Фото: Рашит Шириязданов
Фото: Личный архив Ларисы Лешонок

Предмет: педагог дополнительного образования по классу хореографии.

Однажды… Новый учебный год, новая танцевальная группа из девочек 2-го класса. Занятие у нас строит из двух блоков, между которыми перерыв. Ученицы знакомы друг с другом, но меня еще стесняются. И вот первый блок подходит к концу, говорю: «Девочки, сейчас у вас перерыв 10 минут, после него возвращаемся в класс и продолжаем занятия». Спустя 10 минут вернулись в класс все, кроме одной. Думаю, ну еще подождем. Проходит еще 5 минут – нет ее. А занятие продолжать нужно. Подзываю двух самых ответственных, прошу дойти до уборных, чтобы проверить, где Аня. Девочки возвращаются, запыхались: «Ее нигде нет!» Начинаю паниковать: в своей же школе ребенка потеряла. Судорожно пишу классному руководителю девочки, прошу номер родителей, рассказываю им все, как есть. Даже девочки начинают паниковать. Успокаиваю их: «Наверное, она о-о-очень устала и уже бежит к нам». А сама третий пот стираю со лба. И тут раздается звон смски от классного руководителя: «Ларис! Не переживай, она дома с родителями. Девочке просто послышалось, что занятие закончилось, а переспрашивать постеснялась». Моим радости и негодованию не было предела! Вот так начался мой новый учебный год.

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Елена Баталова, 22 года

Елена Баталова, учительница, фото
Елена Баталова, учительница, фото
Елена Баталова, учительница, фото
Елена Баталова, учительница, фото
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Фото: Личный архив Елены Баталовой
Фото: Личный архив Елены Баталовой
Фото: Личный архив Елены Баталовой
Фото: Личный архив Елены Баталовой

Предмет: физкультура.

Однажды… мы с ребятами долго выполняли строевые упражнения, а это однообразно. Как-то построились, и я говорю: «Класс, по порядку номеров рассчитайсь». И дети начинают рассчитываться, но не как обычно, а… приседая и подпрыгивая через одного. То есть: один говорит свой номер и приседает, а следующий – подпрыгивает. А я же серьезный учитель, должна была их остановить, но не удержалась и рассмеялась. Подняли, в общем, настроение и себе, и мне.

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Александра Пичуева, 23 года

Александра Пичуева, учительница, фото
Александра Пичуева, учительница, фото
Александра Пичуева, учительница, фото
Александра Пичуева, учительница, фото
Александра Пичуева, учительница, фото
1/5
Фото: Личный архив Александры Пичуевой
Фото: Личный архив Александры Пичуевой
Фото: Личный архив Александры Пичуевой
Фото: Личный архив Александры Пичуевой
Фото: Личный архив Александры Пичуевой

Предмет: искусство и мировая художественная культура.

Однажды… на самом первом уроке в 10-х классах я дала ребятам небольшой слайд-тест: 5 картин, нужно было написать автора и название, если знают. Среди изображений была картина Сальвадора Дали «Постоянство времени» («Жидкие часы»). Конечно, не все знали оригинальное название, поэтому выкручивались, как могли: «451 градус по Фаренгейту», «Время утекло/истекло» и т. п.

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Яна Миславская, 23 года

Яна Миславская, учительница, фото
Яна Миславская, учительница, фото
Яна Миславская, учительница, фото
Яна Миславская, учительница, фото
1/4
Фото: Личный архив Яны Миславской
Фото: Личный архив Яны Миславской
Фото: Личный архив Яны Миславской
Фото: Личный архив Яны Миславской

Предмет: учитель начальных классов.

Однажды… Я заменяла учителя в 4-м классе, был урок литературного чтения. Мы читали сказку «Конек-Горбунок». В конце есть вопросы. Один из них звучал так: «Назовите героев сказки». Дети начали старательно выписывать их в тетрадь. Затем одна девочка поднимает руку и спрашивает: «Яна Андреевна, а Гей – это герой сказки? Это слово написано с большой буквы, значит, это имя?» Я с удивлением смотрю на нее, она – на меня, дети начинают хихикать, я прошу показать, где она нашла это слово. Она показывает:

Царь не мог тут усидеть. «Надо коней поглядеть, – Говорит он, – да не худо И завесть такое чудо. Гей, повозку мне!» И вот, уж повозка у ворот.

Я, конечно, объяснила, что здесь слово «Гей» – это аналог «Эй». Но весь оставшийся урок улыбки с лиц детей не сходили.

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Екатерина Котельникова, 23 года

Екатерина Котельникова, учительница, фото
Екатерина Котельникова, учительница, фото
Екатерина Котельникова, учительница, фото
Екатерина Котельникова, учительница, фото
1/4
Фото: Личный архив Екатерины Котельниковой
Фото: Личный архив Екатерины Котельниковой
Фото: Личный архив Екатерины Котельниковой
Фото: Личный архив Екатерины Котельниковой

Предмет: учитель начальных классов.

Однажды… Ох, помню свой первый День знаний в качестве учителя – это был 2016 год. Я пришла на два часа раньше «линейки». А когда услышала детские голоса в коридоре, подумала: «Господи, хоть бы это был не мой класс!» – настолько была страшна первая встреча! А потом они начали идти, идти, идти и идти. И все на тебя смотрят, и нужно с ними разговаривать, а в голове одна мысль: «Я вас боюсь». И вдруг подошла одна их моих красавиц, обняла и сказала: «Я не думала, что у нас будет такая красивая учительница. У вас лицо доброе». И я растаяла. Поняла, что они меня боятся не меньше, чем я их. Не помню, как все прошло и о чем мы дальше разговаривали. Зато в памяти остался момент, как я выхожу из школы и из-за букетов в руках не вижу дорогу перед собой.

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Ирина Корионова, 32 года

Ирина Корионова, учительница, фото
Ирина Корионова, учительница, фото
Ирина Корионова, учительница, фото
1/3
Фото: Личный архив Ирины Корионовой
Фото: Личный архив Ирины Корионовой
Фото: Личный архив Ирины Корионовой

Предмет: физика.

Однажды… на уроке в 7-м классе один из учеников качался на стуле. Я сделала ему замечание, но через некоторое время он продолжил. И так несколько раз. А в конце урока ножка стула не выдержала, ученик упал с грохотом под стол. А ребята хором: «Вот, Ирина Гарифуллаевна, механическое явление случилось!» Так мы закрепили материал по теме «Физические явления».

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Юлия Лаптева

Юлия Лаптева, учительница, фото
Юлия Лаптева, учительница, фото
Юлия Лаптева, учительница, фото
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Фото: Личный архив Юлии Лаптевой
Фото: Личный архив Юлии Лаптевой
Фото: Личный архив Юлии Лаптевой

Предмет: история, обществознание.

Однажды… в 9-м классе была милая история: девочки мальчишкам разрисовали и подарили футболки. Потом ходили, дулись: вот мы им такие крутые подарки сделали на 23 февраля, а они нам ничего не дарят на 8-е Марта. В конце дня пришел мальчик, про которого говорили, что он прогулял, и принес охапку белых роз. Мальчишки не забыли, поздравили. Девочки были вне себя от эмоций: для многих это были первые цветы.

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Маргарита Разумович, 40 лет

Маргарита Разумович, учительница, фото
Маргарита Разумович, учительница, фото
Маргарита Разумович, учительница, фото
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Фото: Личный архив Маргариты Разумович
Фото: Личный архив Маргариты Разумович
Фото: Личный архив Маргариты Разумович

Предмет: английский язык.

Однажды… ученица в сочинении о том, как она провела лето, написала, что «кормила протеин» (fed protein). Я долго думала, что она имела в виду… Оказалось, что девочка хотела написать «кормила бЕлок» (fed squirrels), но гугл-переводчик поставил ударение не в том месте, и вместо «бЕлок» перевел «белОк». Вот и получился «протеин» – protein.

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Выбери учительницу мечты!
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Проголосовали:351 раз
  • Елена Васильева
    43,3%152 голоса
  • Анастасия Пискова
    20,5%72 голоса
  • Мария Баруткина
    4,6%16 голосов
  • Лариса Лешонок
    1,4%5 голосов
  • Елена Баталова
    0,9%3 голоса
  • Александра Пичуева
    10,3%36 голосов
  • Яна Миславская
    2,6%9 голосов
  • Екатерина Котельникова
    3,7%13 голосов
  • Ирина Корионова
    2,3%8 голосов
  • Юлия Лаптева
    9,4%33 голоса
  • Маргарита Разумович
    1,1%4 голоса

Голосование продлится до 20 ноября. Победительнице достанется приз – пара билетов на спектакль «Маленькие комедии» с Марией Ароновой в главной роли, который состоится 26 ноября во Дворце молодежи.

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#красивые девушки#День Учителя#истории из жизни
5 октября 2017Альбина Егорова
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