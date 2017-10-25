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Уралочка в «Мисс Земля»: супергерой с бубном!

В международном конкурсе красоты на Филиппинах Россию представляет 18-летняя Лада Акимова из Екатеринбурга. Уральская красавица рассказала Woman`s Day, в каком костюме появится на шоу и что за лот приготовила для аукциона на конкурсе.

Конкурс «Мисс Земля» проводится ежегодно при поддержке ООН. Его главная цель – поддержать окружающую среду и живую природу. В этом году финал пройдет 4 ноября на Филиппинах.

Россию на нем представляет наша землячка Лада Акимова. 18-летняя студентка Уральского горного университета расскажет всему миру о богатствах Урала и методах борьбы с загрязнением воздуха. Пропуском на конкурс для Лады стала победа в другом конкурсе – «Краса России – 2016». Девушка рассказала Woman`s Day о том, как проходит подготовка к столь масштабному конкурсу красоты:

Лада Акимова, "Краса России 2017", участница "Мисс Земля", фото
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Лада сначала победила в «Красе России»
Фото: Юлия Нарубина

– Подготовка длится месяц и проходит на Филиппинах, в Маниле. Сюда приехало более 90 стран, более 90 девушек будут бороться за звание «Мисс Земля». Весь месяц мы ездим на экологические мероприятия, конференции, проводим их, слушаем лекции, ездим по школам, сажаем деревья и репетируем шоу.

На финале будет конкурс купальников, национальный костюм, костюм супергероя: у меня это – Хозяйка Медной горы. Также нам нужно было привезти на аукцион подарок-лот от нашей страны. Я взяла с собой бубен (улыбается).

Все страны разделили на три группы, мы живем в разных отелях. Ездим на мероприятия тремя группами, иногда пересекаемся за ужином. Кормят нас по-разному, в основном шведский стол. Ела на Филиппинах с большим количеством специй. Фрукты экзотические.

Между собой мы общаемся по-английски. Из России я одна, правда, еще есть девушка из Крыма.

Лада Акимова, "Краса России 2017", участница "Мисс Земля", фото
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Уже месяц Лада живет на Филиппинах и готовится к финалу «Мисс Земля»
Фото: страница «ВКонтакте» Лады Акимовой
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#Мисс Земля#Краса России#красивые девушки
25 октября 2017Альбина Егорова
Комментарии1
Гость25.10.17 13:15

неужели нельзя было отснять ролик с профессионалами ( а в Екб их достаточно) и подлатать английский?

Нужен новый сценарий, отказаться от костюма из ДДТ и сделать хороший клип.

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