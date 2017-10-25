Уралочка в «Мисс Земля»: супергерой с бубном!

Россию на нем представляет наша землячка Лада Акимова. 18-летняя студентка Уральского горного университета расскажет всему миру о богатствах Урала и методах борьбы с загрязнением воздуха. Пропуском на конкурс для Лады стала победа в другом конкурсе – «Краса России – 2016». Девушка рассказала Woman`s Day о том, как проходит подготовка к столь масштабному конкурсу красоты:

Конкурс «Мисс Земля» проводится ежегодно при поддержке ООН. Его главная цель – поддержать окружающую среду и живую природу. В этом году финал пройдет 4 ноября на Филиппинах.

– Подготовка длится месяц и проходит на Филиппинах, в Маниле. Сюда приехало более 90 стран, более 90 девушек будут бороться за звание «Мисс Земля». Весь месяц мы ездим на экологические мероприятия, конференции, проводим их, слушаем лекции, ездим по школам, сажаем деревья и репетируем шоу.

На финале будет конкурс купальников, национальный костюм, костюм супергероя: у меня это – Хозяйка Медной горы. Также нам нужно было привезти на аукцион подарок-лот от нашей страны. Я взяла с собой бубен (улыбается).

Все страны разделили на три группы, мы живем в разных отелях. Ездим на мероприятия тремя группами, иногда пересекаемся за ужином. Кормят нас по-разному, в основном шведский стол. Ела на Филиппинах с большим количеством специй. Фрукты экзотические.

Между собой мы общаемся по-английски. Из России я одна, правда, еще есть девушка из Крыма.