Успех и неудачи пермяков в шоу «Ты – супер! Танцы»

Из трех ребят, представивших Пермский край в шоу, в следующий тур прошел только один.

Побеждает харизма

Фото: канал НТВ

Больше всего повезло одиннадцатилетнему Мише Третьякову из Березников. Миша выступил с парнершей Марией Вороновой из его города. Доброжелательная харизма и искренняя улыбка Миши сразила жюри. Егор Дружинин посоветовал мальчику не худеть и сохранить свою индивидуальность. А актриса Екатерина Волкова подарила участнику талисман – мягкую игрушку, которая гарантирует ему дальнейшую победу. Мальчик занимается спортивными бальными танцами с 6 лет. Воспитывают его бабушка и дедушка. В следующем туре мальчик станцует пасодобль.

Анастасия Заворотнюк: «Алена – из «Тихого Дона»

В последнем выпуске первого отборочного тура выступили сразу две участницы из Пермского края, которые мечтают стать хореографами. К сожалению, они не прошли в следующий тур, но достойно выступили и получили от членов жюри полезные советы, которые помогут им развиваться дальше.

Фото: канал НТВ

Алена Неволина исполнила румбу с партнером Даниилом Сулемановым из Соликамска. Танец был настолько ярким и стильным, что невольно вызвал восхищение Егора Дружинина. «Вы очень красивые молодые люди, – сказал хореограф. — Это очень важно, потому что в последнее время в хореографии распространена этакая физкультура. Перестали важны быть тела, линии… Мне нравится видеть на сцене грациозных статных людей с прямыми спинами. И мне кажется, что вы этому соответствуете. Танец – это прежде всего искусство, и каждый случай глубоко индивидуален». Анастасию Завротнюк восхитил кинематографичность в образе девушки из Соликамска. «Алена – ты как их „Тихого Дона“. Такая красавица, такая в тебе стать. Чудо какое-то». Но два других судьи были настроены критично. Судья Кристина Кретова хоть и отметила красоту солистки, но тут же устроила разбор полетов. Грациозность, шарм и кокетливость, с которых начала исполнительница, были, по ее мнению, словно забыты, Алена «потеряла» своего партнера и даже начала петь. «Ты не должна забывать о своем партнере. Вы – одно целое», – подвела итог балерина. Евгений Папунаишвили тоже подчеркнул, что ему неважно количество поворотов и вращений, куда важнее, как партнеры возьмутся за руки, какая будет реакция. И добавил, что хотел бы, чтобы ребята его услышали и продолжали развиваться, и тогда они будут крутой парой с точки зрения чемпионатов и турниров.

Мастер-класс Егора Дружинина

Фото: канал НТВ

Наталья Шведова из Березников представила стиль контепорари. Танец был посвящен дождю и был исполнен настолько искренне, что вызвало благодарность Анастасии Заворотнюк. А Егор Дружинин высказал замечание. «Каждый танец – это драматургия, – сказал он. — Он с чего-то начинается и развивается. У него есть кульминация и разрешение. А я в твоем танце увидел абсолютно ровное существование от начала до конца». И тут же задал вопрос, есть ли у Наташи танцевальный пример, на который она хотела бы походить. Когда девушка ответила «Это вы!», Егор вышел на сцену и преподнес первый мастер-класс для юной танцовщицы из Березников. Он показал три разных варианта, как можно начать танец. И хоть он нажал красную кнопку, обозначающую «нет», искренне пожелал девушке: «Я желаю тебе, чтобы у тебя и руки, и ноги, а главное, голова и сердце были воедино».

Как это было:

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