Успей до зимы! 7 необычных мест для фото в Новосибирске

Долгожданное открытие Михайловской набережной состоится 26 октября. За 2,5 месяца реконструкции здесь появилась плитка, фонари, велодорожка и яблоневая аллея из 80 деревьев.
Обновленная набережная
Кстати, вышеперечисленное – это только первый этап. В следующем году на месте нынешнего колеса обозрения появится новое, в два раза больше! Высота действующего колеса обозрения – 35 метров, высота нового достигнет 65 метров. Также планируются ремонт сцены и другие хорошие перемены.
Гигантский зонт у дельфинария
Как пела Лариса Долина в своей знаменитой песне, все легко уладить с помощью зонта. Это зонт вполне подходит! А чтобы с ним сфотографироваться и зарядиться хорошим настроением, достаточно прийти в Новосибирский дельфинарий. Зонт стоит рядом, на входе.
Цветочные замки у Сада Кирова
Думаете, только в Европе можно встретить нечто похожее? Вовсе нет. У нас в Сибири есть альтернатива, и вполне неплохая.
Только джинсы
Мало кто знает, что имели в виду создатели этой необычной скульптуры, но фотографии здесь получаются весьма необычные. Место расположения: площадь Ленина, кофейня в здании Дома быта.
Ливерпульская четверка у Художественного музея
Музыканты расположилась прямо в центре, почти на Красном проспекте, рядом со зданием художественного музея (со стороны улицы Свердлова). Скульптура повторяет композицию знаменитой фотографии Beatles, где четверо музыкантов переходят лондонскую улочку Эбби Роуд по переходу-зебре. Поторопитесь фотографироваться, ребята здесь на время – пока в музее идет выставка современного искусства «Красный проспект».
Разноцветное дерево в Стрижах
Не так давно на озере Жемчужина Сибири старое мертвое дерево обрело вторую жизнь. Когда-то в него ударила молния, и долгое время это место было жутким. Покрасить его в яркие цвета предложила девушка-дизайнер, которая живет в микрорайоне Стрижи и каждый день гуляет там с собакой. Теперь дерево заиграло совершенно новыми красками!
Обезьяна в Заельцовском
Вот такое зеленое чудо можно встретить в Заельцовском парке. Размер внушительный, выглядит почти как настоящий и не представляет опасности.
Впрочем, любимые традиционные варианты фотосессий тоже никто не отменял! Еще три варианта от новосибирцев.
Фотосессия с белками
Фотосессии с животными стала настоящим трендом. Одни фотографируются со своими питомцами, другие посещают специализированные фотосессии с дикими птицами. А самый популярный вариант у сибиряков: прогуливаясь по парку, запечатлеть белочек. Бесплатно, зрелищно и мило. Место встречи: любой городской парк Новосибирска и Академгородка.
Фотосессия в лесу
Многие думают, что фото в осеннем лесу – это банально. Специально для вас необычный вариант. Как говорится, главное найти ракурс.
На фоне Бугринского
Легендарный мост успел попасть не в один объектив жителей и гостей города. Фотографироваться с ним можно совершенно с разных ракурсов, вот один из них.
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