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Успей до зимы! 7 необычных мест для фото в Новосибирске

Бабье лето позади, осень набирает обороты. Впереди холода и снег. Но это не повод расстраиваться. Ловите момент! Woman’s Day собрал для вас несколько мест Новосибирска, где можно успеть сделать необычные снимки.

Обновленная набережная

Фото: Андрей Гребнев

Долгожданное открытие Михайловской набережной состоится 26 октября. За 2,5 месяца реконструкции здесь появилась плитка, фонари, велодорожка и яблоневая аллея из 80 деревьев.

Фото: @naya_o.g.l.u

Кстати, вышеперечисленное – это только первый этап. В следующем году на месте нынешнего колеса обозрения появится новое, в два раза больше! Высота действующего колеса обозрения – 35 метров, высота нового достигнет 65 метров. Также планируются ремонт сцены и другие хорошие перемены.

Гигантский зонт у дельфинария

Фото: @nskzoo

Как пела Лариса Долина в своей знаменитой песне, все легко уладить с помощью зонта. Это зонт вполне подходит! А чтобы с ним сфотографироваться и зарядиться хорошим настроением, достаточно прийти в Новосибирский дельфинарий. Зонт стоит рядом, на входе.

Цветочные замки у Сада Кирова

Фото: @max.ulyanov

Думаете, только в Европе можно встретить нечто похожее? Вовсе нет. У нас в Сибири есть альтернатива, и вполне неплохая.

Только джинсы

Фото: no_novikova

Мало кто знает, что имели в виду создатели этой необычной скульптуры, но фотографии здесь получаются весьма необычные. Место расположения: площадь Ленина, кофейня в здании Дома быта.

Ливерпульская четверка у Художественного музея

Фото: Евгения Замошникова

Музыканты расположилась прямо в центре, почти на Красном проспекте, рядом со зданием художественного музея (со стороны улицы Свердлова). Скульптура повторяет композицию знаменитой фотографии Beatles, где четверо музыкантов переходят лондонскую улочку Эбби Роуд по переходу-зебре. Поторопитесь фотографироваться, ребята здесь на время – пока в музее идет выставка современного искусства «Красный проспект».

Разноцветное дерево в Стрижах

Фото: @nasy_tabolina

Не так давно на озере Жемчужина Сибири старое мертвое дерево обрело вторую жизнь. Когда-то в него ударила молния, и долгое время это место было жутким. Покрасить его в яркие цвета предложила девушка-дизайнер, которая живет в микрорайоне Стрижи и каждый день гуляет там с собакой. Теперь дерево заиграло совершенно новыми красками!

Обезьяна в Заельцовском

Фото: @karinakuznetsova_17

Вот такое зеленое чудо можно встретить в Заельцовском парке. Размер внушительный, выглядит почти как настоящий и не представляет опасности.

Впрочем, любимые традиционные варианты фотосессий тоже никто не отменял! Еще три варианта от новосибирцев.

Фотосессия с белками

Фото: @seryoga_vegas

Фотосессии с животными стала настоящим трендом. Одни фотографируются со своими питомцами, другие посещают специализированные фотосессии с дикими птицами. А самый популярный вариант у сибиряков: прогуливаясь по парку, запечатлеть белочек. Бесплатно, зрелищно и мило. Место встречи: любой городской парк Новосибирска и Академгородка.

Фотосессия в лесу

Фото: @avestene_love

Многие думают, что фото в осеннем лесу – это банально. Специально для вас необычный вариант. Как говорится, главное найти ракурс.

На фоне Бугринского

Фото: @unserliebe

Легендарный мост успел попасть не в один объектив жителей и гостей города. Фотографироваться с ним можно совершенно с разных ракурсов, вот один из них.

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#фото#фотосессия#идеи для фотосессии#интересные места для фотосъемок#Новосибирск
24 октября 2017Евгения Замошникова
Комментарии1
Гость24.10.17 11:38

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