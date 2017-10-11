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Уютный досуг: какие книги скрасят долгие осенние вечера

Осенью мир делится на тех, кто грустит об ушедшем лете, и тех, кто с радостью достает шерстяной плед в предвкушении уютных вечеров с новой книжкой. Поддержим первых и поздравим вторых!

Перед вами – пять книг, которые превратят тоскливый осенний вечер в чудесное времяпрепровождение, наполненное захватывающими историями и яркими переживаниями.

Эми Ньюмарк, «Куриный бульон для души: 101 вдохновляющая история о сильных и удивительных людях»

Иногда случаются плохие вещи. Перед нами выбор: страдать и жалеть себя – или встать на ноги и начать решать проблемы смело и красиво. Мы гораздо сильнее, чем думаем, по крайней мере, становимся сильными, когда этого требует от нас жизнь. Перед вами вдохновляющие истории, которые помогут преодолеть любые испытания.

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/975995/?utm_source=wday&utm_medium=cpp&utm_campaign=collections09-10

Диана Акерман, «Жена смотрителя зоопарка»

В этой книге с блеском, юмором и бесконечным сочувствием воплощена подлинная история войны и величия человеческого духа. В ней рассказывается о героической чете Жабинских, владельцах Варшавского зоопарка, которые во время Второй мировой войны прятали в разоренных вольерах людей из еврейского гетто и таким образом спасли несколько сотен жизней.

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/972336/?utm_source=wday&utm_medium=cpp&utm_campaign=collections09-10

Джулиан Феллоуз, «Снобы»

Перед вами увлекательная комедия нравов из жизни аристократов и актеров конца XX века. Это история, достойная Джейн Остин и чем-то напоминающая Ивлина Во. Красавица Эдит Лэвери работает в агентстве по недвижимости в Челси. Однажды она знакомится с Чарльзом Бротоном, графом, наследником Акфильдским. В разделах светской хроники Чарльз возглавляет список самых завидных женихов среди богатых холостяков-аристократов. Он влюбляется и делает Эдит предложение. Но действительно ли она любит Чарльза? Или, скорее, его титул, положение и все, что сопутствует этому?

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1002691/?utm_source=wday&utm_medium=cpp&utm_campaign=collections09-10

Колм Тойбин, «Бруклин»

1950-е годы. Юная Эйлиш, девушка из ирландской глухомани, оказывается в никогда не затихающем нью-йорском Бруклине, с его роскошными универмагами, широченными улицами, сверкающими автомобилями. Эйлиш тоскует по дому, грустит от одиночества, но время идет, и постепенно она привыкает к Бруклину, становится его частью, и вот она уже своя в Америке, она уже ухватила свою птицу счастья. Пока не происходит событие, заставляющее ее вернуться в Ирландию… Это роман о выборе и поисках себя, о сомнениях и их преодолении, о тоске по прошлому и предвкушении будущего.

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/984542/?utm_source=wday&utm_medium=cpp&utm_campaign=collections09-10

Макс Фрай, «Новая чайная книга»

Однажды один писатель предложил собрать «Чайную книгу» – сборник рассказов, персонажи которых пьют чай, а авторы рассказывают читателям о способах его заварки. Так мы и сделали. С тех пор прошло много лет, и даже подумать страшно, сколько чашек, пиал и стаканов чая мы все за это время выпили. И сколько новых историй успели выслушать и рассказать. Самое время собрать «Новую чайную книгу» с новыми историями, новыми рецептами и новыми надеждами.

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1004167/?utm_source=wday&utm_medium=cpp&utm_campaign=collections09-10

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#книжные новинки#Читай-город
11 октября 2017
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