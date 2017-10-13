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В гостях у сказки: Екатерина Вилкова представит фильм «Последний богатырь»

Одна из самых красивых актрис отечественного кинематографа едет в Нижний! И для этого у нее есть как минимум два серьезных повода.

Нижний Новгород для Екатерины – особенный город. Здесь она родилась, училась в школе, а затем – в театральном училище. Поэтому каждый приезд в Нижний – это встречи с родными и друзьями.

Но не только по семейным делам Екатерина навещает родной город. Например, 19 октября она представит землякам новый фильм «Последний богатырь», где сыграла роль красавицы Варвары, жены богатыря Добрыни Никитича. По сюжету фильма ее героиня сказочно красива и умна, обладает невероятной интуицией и магическими способностями. Княжна готова извести каждого, кто, по ее мнению, представляет опасность для нее или ее супруга.

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Сегодня Екатерина – не только одна из самых красивых российских актрис, она является и наиболее востребованной в картинах самых разных жанров. На ее счету несколько десятков успешных работ в кино, сериалах и популярных телевизионных шоу.

При этом наша землячка успешна не только в профессии, но и в личной жизни. Она счастлива в браке с актером Ильей Любимовым. Актерская чета растит двоих замечательных ребятишек – дочку Павлу и сына Петю.

Встреча с нашей красавицей-землячкой и эксклюзивный предпремьерный показ фильма «Последний богатырь» состоятся 19 октября в кинотеатре «Империя грез НЕБО». Начало в 18:30. Возрастные ограничения фильма – 6+. Билеты уже в продаже. Их можно приобрести на сайте https://империягрез.рф/film/posledny_bogatyr/

Не пропустите! Это отличный шанс получить двойное удовольствие: и от хорошего кино, и от встречи с хорошей актрисой.

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#Екатерина Вилкова#фильм "Последний богатырь"#премьера в Нижнем Новгороде
13 октября 2017Инна Алексеева
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