Владимир Познер: «Я хорошо выгляжу? Это генетика, спорт и воспитание»

Знаменитый ведущий и публицист на творческом вечере в Екатеринбурге рассказал, как он чуть не стал разведчиком, побывал на дне рождения Брежнева и как держит себя в форме. Woman`s Day публикует самые интересные истории мэтра журналистики.

«Только русские умеют так преодолевать трудности. И сами их создавать»

Когда мы жили в оккупированной Франции во время войны, мой папа был в Сопротивлении – продавал пирожки в немецких гарнизонах. Он хорошо знал немецкий язык и подслушивал, что говорили солдаты и офицеры. Однажды решил спрятаться от дождя под навесом. Там же оказался офицер СС, который по-немецки спросил его, что он тут делает. Папа ответил: «Нихт фирштейн». Его выгнали из гарнизона. Кончилась война, мы уже жили в Америке, и папа полетел по делам в Лондон. В самолете рядом сидел мужчина, который казался знакомым и посматривал на него с улыбкой. И в конце концов спросил: «Все еще торгуете пирожками?». Оказалось, что тем «немецким» солдатом оказался английский разведчик. Они разговорились, и папа признался, что он русский. Разведчик заявил: «Знаете, вы, русские, умеете преодолевать трудности, как никто в мире! Но, к счастью для нас, то, как вы можете создавать себе трудности, тоже никто не умеет».

«Когда мы вернулись в Советский Союз, нам повезло – Сталин умер»

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Когда я впервые приехал в Советский Союз, мне было почти 19 лет, и я мечтал об этом. Так воспитал меня папа. Он сам – сын эмигрантов, которые уехали из России в 1922 году, когда ему было 14 лет. Тогда больше миллиона людей эмигрировали из Советской России. И моя семья уехала в Берлин, потом в Париж. Несмотря на это, мой отец рос с позитивным отношением к Советскому Союзу и хотел обратно. Думал, что именно там живет справедливость и новое общество. В 1943 году, когда мы жили в Нью-Йорке, папа получил российское гражданство. Долго рассказывать о том, как он организовал свое возращение. Но это получилось, и он привез в СССР меня, младшего брата и маму. Это было примерно за два месяца до смерти Сталина, поэтому нам сильно повезло: таких людей, как мой отец, сажали или расстреливали, потому что они могли оказаться шпионами. Короче говоря, все бы плохо закончилось. Но к счастью, обошлось. Так вот, отец воспитывал меня в просоветском духе. И я мечтал, что приеду в эту новую справедливую страну, где все равны, нет богатых или бедных – вся эта идеология, которая на словах одна, а в жизни – другая. Когда мы приехали, я увидел, что люди живут гораздо хуже, чем мне представлялось. Но я понимал: ведь была война и страшная разруха после нее.

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«Должен был стать ученым, но помешала фамилия»

Я хотел поступить в Московский университет на физиолога – мечтал открывать тайны человеческого мозга. Это волновало меня больше всего. Чтобы попасть на биофак, нужно было сдать пять экзаменов и получить 23 балла из 25 возможных. Решил, что сочинение напишу на «4», ведь я только недавно начал говорить по-русски. А остальные – на «5». Но физику я сдал на «хорошо», английский кое-как – учитель поставил тройку. А перед русским языком и литературой экзаменатор мне говорит: «Вы же не будете готовиться? У вас «отлично» за сочинение». Это было для меня удивительно, но я все равно готовился и набрал 24 балла. Пришел домой страшно гордый.

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Спустя неделю отправился смотреть списки зачисленных, но себя там не обнаружил. Подумал, что ошибка, и стал перепроверять. Но меня и правда не оказалось в списке. Спросил у экзаменационной комиссии, в чем дело. Они ответили, что многие сдали на 25. «То есть 24 – это уже не проходной балл? Все остальные – пятерки?» – интересуюсь. Я ушел дико расстроенный, но одна женщина меня догнала, попросила идти за ней. Мы вышли на улицу. Она: «Я вас не видела, вы меня не видели и я с вами не разговаривала. Вы, конечно, прошли, но у вас фамилия и биография не очень хорошие». Я был совершенно поражен, потому что никогда не догадывался, что у меня «не та» фамилия. Придя домой, спросил у отца: куда он меня вообще привез? Он возмутился и пошел «воевать» за то, чтобы меня приняли.

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«Можно быть патриотом-биологом?»

А тем временем меня вызвали в военкомат. Майор Рысь был очень вежливым, обращался ко мне по имени и отчеству: «Давайте мы вас в разведочку?». Я удивился: «Меня не взяли в университет, потому что у меня не та фамилия и не та биография, а вы меня в разведшколу?». Он ответил, на мой взгляд, гениально: «Владимир Владимирович, у нас разные учреждения». Но я все равно отказался, сославшись на то, что плохой разведчик. «Вы не патриот?» – спрашивает меня Рысь. Говорю: «А что, нельзя быть патриотом-биологом?». Ему это совсем не понравилось, и он попросил меня выйти в коридор. Затем меня вызвал военком – огромный и грозный мужик, который разговаривал уже на «ты»: «Значит, не пойдешь? Тогда пошел вон». Я вышел в коридор. Снова меня вызвал Рысь и сказал: «Раз не идешь в разведку, значит, будешь служить во флоте». А в те годы там служили пять лет. Меня это не остановило: «Воля ваша, но все равно не пойду». К счастью, отцу удалось добиться того, чтобы меня приняли. Это был первый звоночек: проснись, все эти сказки о том, что в СССР все чудесно – не совсем правда.

«Брежнева называли маразматиком»

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На протяжении всей моей жизни эта иллюзия разрушалась. И – да, я не стал биологом, хотя окончил биофак. В какой-то момент просто понял, что я не ученый. Делал переводы, но понял, что и этим заниматься не хочу. И совершенно случайно попал… ну, не в журналистику, потому что в Советском Союзе ее не было, но в ту сферу. Тогда она была пропагандой, а журналисты – солдатами идеологического фронта. В то время создали агентство печати «Новости», которое готовило продукт за рубеж. Мне предложили там работу, я согласился и стал «выходить» на Америку – пропагандировать достижения Советского Союза. Потом перешел на радио «Голос Москвы». Я понимал, что все не совсем так, как мы говорим, но был активным сторонником того, что строится новый мир. Основной удар по моему мировоззрению пришелся на 1968 год, когда мы ввели войска в Прагу. Вот тут образовалась трещина, которая постепенно росла. Я уговаривал себя, что все в порядке, потому что тяжело расстаться с верой в то, чем ты занимаешься. Но в конце концов мне пришлось признать это…

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Во время хрущевской оттепели страх, который был, куда-то ушел. Когда выступали молодые поэты – Вознесенский, Ахмадулина, Рождественский, Евтушенко – в залах не было ни одного свободного места. Появился Театр на Таганке, Гагарин полетел в космос… И появилось ощущение, что наконец можно дышать. Снова затеплилась надежда, что мечта о том, какой должна быть страна, наконец осуществится. Но совсем скоро случился разгром художников, появилось понятие «диссидент», потом сняли Хрущева. А о Брежневе люди отзывались плохо, называли маразматиком. Однажды я побывал на дне рождении Брежнева. Его дочь Галя работала со мной в агентстве печати «Новости». Ей нравился один парень из нашего коллектива, она хотела, чтобы он был на дне рождения отца. И предложила ему взять с собой еще товарищей. Одним из них оказался я, поэтому имел счастье побывать на дне рождении Леонида Ильича. Там был его младший брат, который целовал ему руки… Маразм полнейший! Но почему-то вспоминаю это с удовольствием.

«Я попрощался с иллюзиями»

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Во время студенчества я был в агитбригаде. Однажды мы приехали в Барнаул, там я пел французские и американские песни. Мы поднимались в пять утра, чтобы встать в очередь за черным хлебом, белого не было вообще. Я задал себе вопрос: «И это страна, которая победила в войне? Победила, а живет гораздо хуже побежденных». И почему люди с этим мирятся? Такие вопросы возникали в голове, а найти ответ не получалось. Я до сих пор иногда задаюсь этим вопросом. В 1990 году я писал книгу «Прощание с иллюзиями» на английском языке. Потом хотел перевести ее на русский. Но после окончания работы у меня просто не было сил. И думал: «Ладно, через год или два вернусь». Но я не занялся ею ни через год, ни через два. Осуществил перевод только через 18 лет. Перечитав, понял, что за 18 лет я изменился, и уже не согласен с некоторыми вещами, о которых писал. Конечно, можно было внести правки и сделать вид, что уже тогда я понимал то, что понимаю сегодня. Но я не стал. Решил, что лучше буду писать вставки и комментарии. Книга на русском вышла в 2012 году.

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Недавно был в Северодвинске, где делают подводные лодки с ракетами на заводе длиною в 5 км. Завод начали строить в конце XX века на болоте, где не то что строить – жить невозможно. Зато местность находится на берегу Белого моря. И построили феноменальный завод. Одна дама там у меня брала интервью. Она спросила: «Вы гордитесь тем, что у нас такая промышленность?». Я ответил: «Восхищаюсь тем, что вот это сумели построить. А вы видели, как живут люди в этом же городе – в каких домах, в каких условиях? Как может быть, что люди, совершившие абсолютный подвиг, живут так плохо? Где признание и забота? Этим гордиться невозможно». Я сейчас снимаю фильм о Скандинавии. И что меня поражает в этих странах, это уровень общественного согласия по гражданственности. Фильм выйдет осенью следующего года.

«Я верю в поколение тех, кому сейчас 15»

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Мне часто говорят, что я хорошо выгляжу. У меня была буржуазная и очень строгая мама-француженка. Она следила за тем, чтобы я правильно питался – три раза в день, здоровой едой, чтобы вовремя ложился спать и вел здоровый образ жизни. Видимо, это еще и гены: несмотря на то что папа ушел рано, в 66 лет, его сестры умерли за 90 лет. Поэтому правильное питание, наследственность и тот факт, что я слежу за собой, сыграли свою роль. Несколько лет назад я выступал перед аудиторией подростков. В конце встречи мальчик лет 15 задал вопрос: «Скажите, а кто такой «невыездной»? Нынешнее поколение не знает этого и даже не может представить. А для тех, кто застал советское время, невыездной – это нормально. Я очень сильно верю в это поколение, которым сейчас по 15 лет. Наша проблема в том, что страной правят люди, которые ходили в советскую школу, были пионерами и комсомольцами. Они сформированы определенным обществом. Общество изменилось, а люди прежние.

Блицопрос

Три книги, которые произвели наибольшее впечатление? Наверное, то, что мама мне читала, когда я был маленьким: это «Маленький принц», «Три мушкетера»… Третью книгу выбрать не могу – это слишком тяжело! Если перечислять, то хотя бы штук 30 книг, которые очень важны в моей жизни. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Оказавшись перед Богом, я скажу: «Как тебе не стыдно? Раз ты за все в ответе, все знаешь, все можешь, почему позволяешь такие вещи?». Но я понятия не имею, что бы он ответил.