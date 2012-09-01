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Владимир Познер: «Я хорошо выгляжу? Это генетика, спорт и воспитание»

Знаменитый ведущий и публицист на творческом вечере в Екатеринбурге рассказал, как он чуть не стал разведчиком, побывал на дне рождения Брежнева и как держит себя в форме. Woman`s Day публикует самые интересные истории мэтра журналистики.

«Только русские умеют так преодолевать трудности. И сами их создавать»

Когда мы жили в оккупированной Франции во время войны, мой папа был в Сопротивлении – продавал пирожки в немецких гарнизонах. Он хорошо знал немецкий язык и подслушивал, что говорили солдаты и офицеры. Однажды решил спрятаться от дождя под навесом. Там же оказался офицер СС, который по-немецки спросил его, что он тут делает. Папа ответил: «Нихт фирштейн». Его выгнали из гарнизона.

Кончилась война, мы уже жили в Америке, и папа полетел по делам в Лондон. В самолете рядом сидел мужчина, который казался знакомым и посматривал на него с улыбкой. И в конце концов спросил: «Все еще торгуете пирожками?». Оказалось, что тем «немецким» солдатом оказался английский разведчик. Они разговорились, и папа признался, что он русский. Разведчик заявил: «Знаете, вы, русские, умеете преодолевать трудности, как никто в мире! Но, к счастью для нас, то, как вы можете создавать себе трудности, тоже никто не умеет».

«Когда мы вернулись в Советский Союз, нам повезло – Сталин умер»

Владимир Познер в детстве, фото
Владимир Познер в детстве, фото
Владимир Познер в детстве, фото
Владимир Познер в детстве, фото
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Владимир Познер в детстве
Фото: личный архив Владимира Познера
С мамой-француженкой Жеральдин
Фото: личный архив Владимира Познера
Мама была красивая и строгая
Фото: личный архив Владимира Познера
С братом и папой Владимиром – сыном эмигрантов
Фото: личный архив Владимира Познера

Когда я впервые приехал в Советский Союз, мне было почти 19 лет, и я мечтал об этом. Так воспитал меня папа. Он сам – сын эмигрантов, которые уехали из России в 1922 году, когда ему было 14 лет. Тогда больше миллиона людей эмигрировали из Советской России. И моя семья уехала в Берлин, потом в Париж. Несмотря на это, мой отец рос с позитивным отношением к Советскому Союзу и хотел обратно. Думал, что именно там живет справедливость и новое общество.

В 1943 году, когда мы жили в Нью-Йорке, папа получил российское гражданство. Долго рассказывать о том, как он организовал свое возращение. Но это получилось, и он привез в СССР меня, младшего брата и маму. Это было примерно за два месяца до смерти Сталина, поэтому нам сильно повезло: таких людей, как мой отец, сажали или расстреливали, потому что они могли оказаться шпионами. Короче говоря, все бы плохо закончилось. Но к счастью, обошлось.

Так вот, отец воспитывал меня в просоветском духе. И я мечтал, что приеду в эту новую справедливую страну, где все равны, нет богатых или бедных – вся эта идеология, которая на словах одна, а в жизни – другая. Когда мы приехали, я увидел, что люди живут гораздо хуже, чем мне представлялось. Но я понимал: ведь была война и страшная разруха после нее.

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«Должен был стать ученым, но помешала фамилия»

Я хотел поступить в Московский университет на физиолога – мечтал открывать тайны человеческого мозга. Это волновало меня больше всего. Чтобы попасть на биофак, нужно было сдать пять экзаменов и получить 23 балла из 25 возможных. Решил, что сочинение напишу на «4», ведь я только недавно начал говорить по-русски. А остальные – на «5». Но физику я сдал на «хорошо», английский кое-как – учитель поставил тройку. А перед русским языком и литературой экзаменатор мне говорит: «Вы же не будете готовиться? У вас «отлично» за сочинение». Это было для меня удивительно, но я все равно готовился и набрал 24 балла. Пришел домой страшно гордый.

Владимир Познер в юности, фото
Владимир Познер в юности, фото
Владимир Познер в юности, фото
Владимир Познер в юности, фото
Владимир Познер в юности, фото
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Владимир Познер в юности...
Фото: личный архив Владимира Познера
С младшим братом
Фото: личный архив Владимира Познера
Фото: личный архив Владимира Познера
Фото: личный архив Владимира Познера
Фото: личный архив Владимира Познера

Спустя неделю отправился смотреть списки зачисленных, но себя там не обнаружил. Подумал, что ошибка, и стал перепроверять. Но меня и правда не оказалось в списке. Спросил у экзаменационной комиссии, в чем дело. Они ответили, что многие сдали на 25. «То есть 24 – это уже не проходной балл? Все остальные – пятерки?» – интересуюсь.

Я ушел дико расстроенный, но одна женщина меня догнала, попросила идти за ней. Мы вышли на улицу. Она: «Я вас не видела, вы меня не видели и я с вами не разговаривала. Вы, конечно, прошли, но у вас фамилия и биография не очень хорошие». Я был совершенно поражен, потому что никогда не догадывался, что у меня «не та» фамилия. Придя домой, спросил у отца: куда он меня вообще привез? Он возмутился и пошел «воевать» за то, чтобы меня приняли.

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«Можно быть патриотом-биологом?»

А тем временем меня вызвали в военкомат. Майор Рысь был очень вежливым, обращался ко мне по имени и отчеству: «Давайте мы вас в разведочку?». Я удивился: «Меня не взяли в университет, потому что у меня не та фамилия и не та биография, а вы меня в разведшколу?». Он ответил, на мой взгляд, гениально: «Владимир Владимирович, у нас разные учреждения». Но я все равно отказался, сославшись на то, что плохой разведчик. «Вы не патриот?» – спрашивает меня Рысь. Говорю: «А что, нельзя быть патриотом-биологом?». Ему это совсем не понравилось, и он попросил меня выйти в коридор. Затем меня вызвал военком – огромный и грозный мужик, который разговаривал уже на «ты»: «Значит, не пойдешь? Тогда пошел вон». Я вышел в коридор. Снова меня вызвал Рысь и сказал: «Раз не идешь в разведку, значит, будешь служить во флоте». А в те годы там служили пять лет. Меня это не остановило: «Воля ваша, но все равно не пойду».

К счастью, отцу удалось добиться того, чтобы меня приняли. Это был первый звоночек: проснись, все эти сказки о том, что в СССР все чудесно – не совсем правда.

«Брежнева называли маразматиком»

Владимир Познер в советские годы, фото
Владимир Познер в советские годы, фото
Владимир Познер в советские годы, фото
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В журналистику Познер попал случайно
Фото: личный архив Владимира Познера
Фото: личный архив Владимира Познера
Фото: личный архив Владимира Познера

На протяжении всей моей жизни эта иллюзия разрушалась. И – да, я не стал биологом, хотя окончил биофак. В какой-то момент просто понял, что я не ученый. Делал переводы, но понял, что и этим заниматься не хочу. И совершенно случайно попал… ну, не в журналистику, потому что в Советском Союзе ее не было, но в ту сферу. Тогда она была пропагандой, а журналисты – солдатами идеологического фронта.

В то время создали агентство печати «Новости», которое готовило продукт за рубеж. Мне предложили там работу, я согласился и стал «выходить» на Америку – пропагандировать достижения Советского Союза. Потом перешел на радио «Голос Москвы».

Я понимал, что все не совсем так, как мы говорим, но был активным сторонником того, что строится новый мир. Основной удар по моему мировоззрению пришелся на 1968 год, когда мы ввели войска в Прагу. Вот тут образовалась трещина, которая постепенно росла. Я уговаривал себя, что все в порядке, потому что тяжело расстаться с верой в то, чем ты занимаешься. Но в конце концов мне пришлось признать это…

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Во время хрущевской оттепели страх, который был, куда-то ушел. Когда выступали молодые поэты – Вознесенский, Ахмадулина, Рождественский, Евтушенко – в залах не было ни одного свободного места. Появился Театр на Таганке, Гагарин полетел в космос… И появилось ощущение, что наконец можно дышать. Снова затеплилась надежда, что мечта о том, какой должна быть страна, наконец осуществится. Но совсем скоро случился разгром художников, появилось понятие «диссидент», потом сняли Хрущева. А о Брежневе люди отзывались плохо, называли маразматиком.

Однажды я побывал на дне рождении Брежнева. Его дочь Галя работала со мной в агентстве печати «Новости». Ей нравился один парень из нашего коллектива, она хотела, чтобы он был на дне рождения отца. И предложила ему взять с собой еще товарищей. Одним из них оказался я, поэтому имел счастье побывать на дне рождении Леонида Ильича. Там был его младший брат, который целовал ему руки… Маразм полнейший! Но почему-то вспоминаю это с удовольствием.

«Я попрощался с иллюзиями»

Владимир Познер, телеведущий, фото
Владимир Познер, телеведущий, фото
Владимир Познер, телеведущий, фото
Владимир Познер, телеведущий, фото
Владимир Познер, телеведущий, фото
Владимир Познер, телеведущий, фото
Владимир Познер, телеведущий, фото
Владимир Познер, телеведущий, фото
Владимир Познер, телеведущий, фото
1/9
В 2012 году вышла книга Познера «Прощание с иллюзиями»
Фото: @pozneronline
Фото: @pozneronline
Фото: @pozneronline
С Иваном Ургантом Познер сделали несколько передач и документальных фильмов...
Фото: @pozneronline
...и вообще, стали хорошими друзьями
Фото: @pozneronline
С Леонидом Парфеновым
Фото: @pozneronline
С Ренатой Литвиновой в жюри конкурса «Минута славы»
Фото: @pozneronline
С Аллой Пугачевой
Фото: @pozneronline
С Андреем Кончаловским
Фото: @pozneronline

Во время студенчества я был в агитбригаде. Однажды мы приехали в Барнаул, там я пел французские и американские песни. Мы поднимались в пять утра, чтобы встать в очередь за черным хлебом, белого не было вообще. Я задал себе вопрос: «И это страна, которая победила в войне? Победила, а живет гораздо хуже побежденных». И почему люди с этим мирятся? Такие вопросы возникали в голове, а найти ответ не получалось. Я до сих пор иногда задаюсь этим вопросом.

В 1990 году я писал книгу «Прощание с иллюзиями» на английском языке. Потом хотел перевести ее на русский. Но после окончания работы у меня просто не было сил. И думал: «Ладно, через год или два вернусь». Но я не занялся ею ни через год, ни через два. Осуществил перевод только через 18 лет. Перечитав, понял, что за 18 лет я изменился, и уже не согласен с некоторыми вещами, о которых писал. Конечно, можно было внести правки и сделать вид, что уже тогда я понимал то, что понимаю сегодня. Но я не стал. Решил, что лучше буду писать вставки и комментарии. Книга на русском вышла в 2012 году.

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Недавно был в Северодвинске, где делают подводные лодки с ракетами на заводе длиною в 5 км. Завод начали строить в конце XX века на болоте, где не то что строить – жить невозможно. Зато местность находится на берегу Белого моря. И построили феноменальный завод. Одна дама там у меня брала интервью. Она спросила: «Вы гордитесь тем, что у нас такая промышленность?». Я ответил: «Восхищаюсь тем, что вот это сумели построить. А вы видели, как живут люди в этом же городе – в каких домах, в каких условиях? Как может быть, что люди, совершившие абсолютный подвиг, живут так плохо? Где признание и забота? Этим гордиться невозможно».

Я сейчас снимаю фильм о Скандинавии. И что меня поражает в этих странах, это уровень общественного согласия по гражданственности. Фильм выйдет осенью следующего года.

«Я верю в поколение тех, кому сейчас 15»

Владимир Познер, телеведущий, фото
Владимир Познер, телеведущий, фото
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Конечно, так хорошо выглядеть в 83 года Познеру позволяет не только генетика, но и спорт
Фото: @pozneronline
Фото: @pozneronline

Мне часто говорят, что я хорошо выгляжу. У меня была буржуазная и очень строгая мама-француженка. Она следила за тем, чтобы я правильно питался – три раза в день, здоровой едой, чтобы вовремя ложился спать и вел здоровый образ жизни. Видимо, это еще и гены: несмотря на то что папа ушел рано, в 66 лет, его сестры умерли за 90 лет. Поэтому правильное питание, наследственность и тот факт, что я слежу за собой, сыграли свою роль.

Несколько лет назад я выступал перед аудиторией подростков. В конце встречи мальчик лет 15 задал вопрос: «Скажите, а кто такой «невыездной»? Нынешнее поколение не знает этого и даже не может представить. А для тех, кто застал советское время, невыездной – это нормально. Я очень сильно верю в это поколение, которым сейчас по 15 лет. Наша проблема в том, что страной правят люди, которые ходили в советскую школу, были пионерами и комсомольцами. Они сформированы определенным обществом. Общество изменилось, а люди прежние.

Блицопрос

Три книги, которые произвели наибольшее впечатление?

Наверное, то, что мама мне читала, когда я был маленьким: это «Маленький принц», «Три мушкетера»… Третью книгу выбрать не могу – это слишком тяжело! Если перечислять, то хотя бы штук 30 книг, которые очень важны в моей жизни.

Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?

Оказавшись перед Богом, я скажу: «Как тебе не стыдно? Раз ты за все в ответе, все знаешь, все можешь, почему позволяешь такие вещи?». Но я понятия не имею, что бы он ответил.

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#Владимир Познер#личная жизнь звезд
19 октября 2017Альбина Егорова
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