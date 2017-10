Яна Чурикова посоветовала студентам есть хлеб с майонезом

https://m.youtube.com/watch?v=x1m6MDwCAGE

А больше всего поразило другое: сначала мы не могли понять, в чем же дело, но что-то было не так. А дело было вот в чем: шли молодые люди – и ни у кого из них в руках не было замечено ни одного гаджета. Они не шагали, как это обычно сегодня бывает, уткнувшись носом в смартфон, и даже, что совсем невероятно, не делали селфи. Они разговаривали друг с другом о своем, студенческом, и знакомились. Возможно, по итогам парада в мире появится не одна интернациональная семья. Ведь об этом, кстати, и поет Алексей Воробьев, ставший автором слов и музыки гимна фестиваля Love Is All That Matters.

— Наше поколение, как и вся современная молодежь, не признает границ в общении, часовых поясов, национальной и расовой принадлежности, – подчеркивает певец. — Для нас, людей, которые строят будущее этой планеты, самой главной становится мечта о полном взаимопонимании, в котором будет возможность развиваться и достигать успеха в любых сферах.

Лучше и не скажешь. Словно вторя его словам, так же дружно шествие, дойдя до конца, отправилось на концерт «Музыка Первого», на который в «Лужники» пускали не только молодежь и студентов, но и людей помоложе и постарше – всех желающих.

Несмотря на то что весь день было довольно прохладно, да еще и моросил дождь, послушать самых популярных артистов нашей и зарубежной эстрады собрались не меньше человек, чем прошли по улицам, а под песни «ВИА Гры», Юлианны Карауловой, MBAND, Бьянки, «Хлеба», Олега Майами, Паши Панамо, Лои, Базиля, Романа Bestseller, Юли Волковой, Вани Чебанова и многих других все и согрелись.