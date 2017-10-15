Яна Чурикова посоветовала студентам есть хлеб с майонезом

Первый день праздника юности в Москве начался с грандиозного шествия, продолжился концертом с участием звезд «Музыка Первого» и завершился красочным фейерверком.

Как и 60 лет назад, Россия принимает Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В том самом формате, что в 1957 году поразил мир. И это всего третий раз в истории нашей страны: предыдущий тоже проходил еще в Советском Союзе, в 1985 году. Главным городом фестиваля станет столица нашей второй домашней Олимпиады: в Сочи с 15 по 22 октября соберутся более 20 тысяч профессионалов в различных сферах от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. И впервые в истории в грандиозном слете молодежи и студентов поучаствует вся страна: более 2 тысяч иностранных гостей посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока. А стартовал праздник накануне с потрясающего карнавального шествия в центре Москвы. Более 35 тысяч молодых людей со всего мира прошлись дружной и стройной колонной от Васильевского спуска до стадиона «Лужники».

Россия в этом параде демонстрировала не только достижения своих культуры и науки, но и показывала, что мы по-настоящему гостеприимная страна и на самом деле хотим объединить весь мир. Поэтому каждая часть колонны, растянувшейся по центральным улицам города почти на восемь километров, представляла реконструкцию знаменитых фестивалей разных стран. Шел и Mardi gras – это на Западе как у нас Масленица – с его масками и плясками. Тут же – родные ромашки и румяные девицы. На реальной карте мира между ними десятки тысяч километров, а здесь шагают рядышком – каналы-карнавалы Венеции и китайские кварталы-фонарики, а вот уже и зацветает у стадиона «Лужники» японская сакура… Сотни национальных костюмов и под нескончаемые зажигательные ритмы барабанов, гитар, волынок – всего, на чем можно играть. 35 тысяч человек не только шли, но и ехали – на скейтбордах, велосипедах, мотоциклах, машинах, паровозах… Шли и ехали, заметили мы, одинаково неспешно: всем хотелось растянуть праздник.

https://m.youtube.com/watch?v=x1m6MDwCAGE

А больше всего поразило другое: сначала мы не могли понять, в чем же дело, но что-то было не так. А дело было вот в чем: шли молодые люди – и ни у кого из них в руках не было замечено ни одного гаджета. Они не шагали, как это обычно сегодня бывает, уткнувшись носом в смартфон, и даже, что совсем невероятно, не делали селфи. Они разговаривали друг с другом о своем, студенческом, и знакомились. Возможно, по итогам парада в мире появится не одна интернациональная семья. Ведь об этом, кстати, и поет Алексей Воробьев, ставший автором слов и музыки гимна фестиваля Love Is All That Matters. — Наше поколение, как и вся современная молодежь, не признает границ в общении, часовых поясов, национальной и расовой принадлежности, – подчеркивает певец. — Для нас, людей, которые строят будущее этой планеты, самой главной становится мечта о полном взаимопонимании, в котором будет возможность развиваться и достигать успеха в любых сферах. Лучше и не скажешь. Словно вторя его словам, так же дружно шествие, дойдя до конца, отправилось на концерт «Музыка Первого», на который в «Лужники» пускали не только молодежь и студентов, но и людей помоложе и постарше – всех желающих. Несмотря на то что весь день было довольно прохладно, да еще и моросил дождь, послушать самых популярных артистов нашей и зарубежной эстрады собрались не меньше человек, чем прошли по улицам, а под песни «ВИА Гры», Юлианны Карауловой, MBAND, Бьянки, «Хлеба», Олега Майами, Паши Панамо, Лои, Базиля, Романа Bestseller, Юли Волковой, Вани Чебанова и многих других все и согрелись.

Пока все танцевали и подпевали, а в перерыве смотрели красочный салют, Woman’s Day спрашивал у артистов и ведущих «Музыки Первого» совета, конечно же, для студентов, как им им через несколько месяцев после такого прекрасного праздника еще и сессию успешно сдать. И звезды поделились с нами своими лайфхаками.

Яна Чурикова

— Ребятки, если что-то не выучили, лучше договоритесь с преподавателем по-человечески о пересдаче. Преподаватель не зверь, вас поймет. Однажды на третьем курсе я вот так не выучила зарубежку – у меня было не прочитано 70 процентов из списка. Думала: ок, ночь не посплю, тезисы выпишу, а наутро все сдам. В итоге утром выпила кофе – отрубилась и проспала экзамен. Поэтому лучше уж с преподавателем договориться: спать для студента – это важно. Как и правильно питаться. Пока вы студенты, ешьте все это вредное и калорийное: печеньки, белый хлеб с майонезом, сосиски… А самый огонь – сосиска в тесте. Все будет хорошо. Вы студенты – это лучший период в жизни.

https://m.youtube.com/watch?v=fiKxWU1jyjo

5sta Family

— Не переживать, положить любой пятак в башмак – хоть медный, хоть 5 долларов. Усердно вспоминать, все что было на лекциях и семинарах, а после на экзаменах и зачетах быть абсолютно уверенными. Даже ошибаться с уверенностью во взгляде и голосе. Но самое главное – почитать отца и мать своих, как говорится в библейской заповеди. Уважение к родителям и следование их советам – верный путь к успеху.

Тимур Родригез

— Во время сессии я вечно находился в состоянии «после цейтнота». Когда все готовились, я выступал. Когда шли экзамены и зачеты, я продолжал выступать. У всех в голове билеты, а меня – песни и новые идеи для творчества. Не спасало ничего. Приходил не готовый, получал соответствующие оценки и шел на пересдачу. Скидку на занятость преподаватели не делали, даже по мировой литературе, которую я пересдавал трижды на французском языке, потому, что хотели, чтобы я знал предмет. Примета у меня все же была: надевал на экзамен папин костюм в полоску из Чехословакии, его перешивала мама, добавив одну пуговицу. Но если я не учил, костюм не работал. Лайфхак у меня такой: нам часто кажется, что-то, что мы учим, нам никогда не пригодится, но ведь понятие «эрудированный человек» никто не отменял. Отказываясь от знаний, мы много себя лишаем. Поэтому если есть возможность где-то сесть и взять книгу в руки, где-то сядьте и возьмите книгу в руки. Быть умным еще никому в этой жизни не помешало.

ESTRADARADA

— Выбирайте вуз, в котором вам было бы интересно учиться. Независимо от реакции преподавателей на ответ улыбаться и не подавать виду, что что-то сказал не так.

Кристиан Костов

В этом году я только окончил школу и поступил на стипендию в один из самых престижных вузов в мире – Музыкальный колледж Беркли в Бостоне. И отложил обучение до января, потому что работаю. Относитесь ко всему спокойнее: даже если что-то завалите, это не конец жизни. В школе я списывал все, что мог, и учителя об этом знали, но у нас было правило: если не поймали, не считается. И перед важными экзаменами я не ем. А как поступить в Америку? Надо быть собой. Во время прослушивания на меня давили, уверяя, что мне это не нужно, но я стоял на своем.

Дмитрий Борисов

Договаривались с группой и делили, кто какие билеты будет учить, а перед экзаменом друг другу рассказывали. Очень помогало и сплачивало. До сих пор помню некоторые вещи именно в пересказе однокурсников.

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