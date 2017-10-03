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Юля Михалкова раздаривает свой шикарный гардероб

Красавица-актриса «Шоу Уральские пельмени» радует своих фанатов: она разыгрывает свои легендарные туалеты из выпусков программы среди подписчиков своего Instagram.

На прошлой неделе подписчиков Instagram Юлии Михалковой ждал необычный сюрприз: красавица решила, что ей необходимо «разгрузить» свой шикарный гардероб. Актриса решила разыграть одно из концертных платьев в соцсетях:

«Я хочу, чтобы у каждого из вас была частичка меня, и поэтому каждый понедельник буду проводить розыгрыш, в котором могут принять участие мои подписчики. Самое интересное, что же будет получать победитель? Это будут не только вещи из моего гардероба, в которых вы могли меня видеть на шоу „Уральские пельмени“, но и простые повседневные вещи, сумки и, конечно, открытка с моими наилучшими пожеланиями и автографом. Участие могут принимать как девушки, так и молодые люди».

Все вещи в отличном состоянии. К слову, Юлия – девушка очень изящная. Ее размер одежды – 38−40, а обуви – 36. Так что наряды, увы, подойдут не всякой екатеринбурженке.

Юлия Михалкова, актриса "Шоу Уральские пельмени", фото
Первый лот – «голое» платье – выиграла Анна Черкасова
Фото: @mihalkova

Чтобы получить юлину вещь, необходимо подписаться на ее аккаунт @mihalkova, отметить под постом троих друзей и открыть профиль. В минувшую пятницу шикарное «голое» платье от Юли Михалковой досталось Анне Черкасовой. Но на этом «аттракцион невиданной щедрости» не окончился. Как и было обещано, розыгрыши будут проходить каждый понедельник. Итак, новый лот – черное короткое платье оригинального кроя:

«Это замечательное и красивое платье, в котором я выступала, хочу подарить кому-то из вас!»

Победитель будет выбран в пятницу утром. Кстати, именно в этот день состоится премьерный показ новой программы «Гиря от ума» «Шоу Уральские пельмени».

Юлия Михалкова, актриса "Шоу Уральские пельмени", фото
Юлия Михалкова, актриса "Шоу Уральские пельмени", фото
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Сейчас разыгрывается необычное черное платье
Фото: @mihalkova
Фото: @mihalkova
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«Шоу Уральские пельмени»: «Гиря от ума» (12+)

6 октября, 20.00, 7 октября, 18.00, Дворец молодежи (пр. Ленина, 1, тел. 378−15−68)

Билеты: 1500−4500 руб.

Они ездят в магазин на велотренажере. Они жмут булку от груди и толкают штангу в пропасть. Они любят бег с шестом и спортивную ходьбу по квартире. Для них даже шахматы – травмоопасный вид спорта, а лыжная гонка – шанс пропасть в лесу.

Но они все равно чемпионы в своем новом шоу «Гиря от ума»…

"Шоу Уральские пельмени", программа "Гиря от ума", фото
Фото: «Шоу Уральские пельмени»

Выиграй билеты на шоу!

В августе этого года Вячеслав Мясников организовал собственное юмористическое шоу для телеканала «Россия 1». Как оно называется?

1. «Веселый вечер». 2. «Уральский вечер». 3. «Вечер с пельменями».

Ответы присылай до 6 октября на электронную почту podarok@imge.ru или SMS на номер телефона 8-909-000-96-45, ключевое слово «Пельмени».

Приз – два билета на «Шоу Уральских пельменей»: «Гиря от ума» – достанется первому читателю, давшему правильный ответ. При ответе указывай ваши имя, фамилию и контактный телефон.

Итоги конкурса – 6 октября.

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#Юлия Михалкова#шоу Уральские пельмени#наряд#платья#стиль звезд
3 октября 2017Альбина Егорова
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