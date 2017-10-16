Зачем в космосе вязаные шапки и еще 5 неожиданных фактов

С 12 октября в прокат вышел новый космический блокбастер, основанный на реальных событиях – «Салют-7» с Владимиром Вдовиченковым и Павлом Деревянко в главных ролях. Автором идеи и документального фильма, ставшего основой сценария, стал экс-новосибирец, известный журналист Алексей Самолетов, который сам приехал, чтобы представить премьеру землякам в кинотеатре «Победа».
Всего было написано 13 сценариев
Два из них – практически полноценные детективные романы. Первый написан в 2013 году, в нем было много личных подробностей, от которых мы позже приняли решение отказаться. Поняли, что посягаем на личную жизнь людей, которые рядом с нами, не имеем на это права. Тогда мы сконцентрировались на технической стороне и сделали зрительское кино.
6 тысяч зрителей апплодировали, стоя
Главное произошло на премьере в Кремлевском дворце, где собрались 6 тысяч зрителей. После просмотра фильма раздались аплодисменты – космонавты Владимир Александрович Джанибеков и Виктор Петрович Савиных вышли на сцену, и шеститысячный зал на протяжении нескольких минут аплодировал стоя. Это можно сравнить фактически со вторым возвращением космонавтов из уникального космического полета.
Тема космоса собирает хиты в интернете
Документальный фильм «Салют-7. История одного подвига», предшествовавший художественному, был выложен в интернет в 2016 году и собрал почти 300 тысяч просмотров, «Юрий Гагарин. Семь лет одиночества» – за 50 тысяч просмотров, «Руслан, который объединил мир» – больше миллиона просмотров. Для чего я снимаю такое кино? Чтобы его смотрели, чтобы знали о подвигах и великих людях! Ровно за этим же мы с Алексеем Китайцевым сделали уже 14 документальных фильмов про космос.
Американцы сразу вышли на связь
Как только вышел документальный фильм «Салют-7. История одного подвига», мне тут же позвонили американцы. Они были в восторге от того, как документально точно переданы события. Мы не получили ни одного опровержения! В фильме на 18 минутах 47 секундах приведены конкретные цифры: кто, когда и на какую орбиту летал, с какой нагрузкой, там мало фактов, которые притянуты за уши. В художественном фильме мы не все реализовали из-за технической стороны.
В фильме все правда, кроме кувалды
Есть некоторые вещи, которые мы намеренно заменили. Если говорить о ключевых сценах: кувалды не было, конечно, была монтировка. Не было сломанного датчика, была заклинена солнечная батарея, под которую залип трос. Они монтировкой выколупывали этот трос. В остальном все так, как было на самом деле. Меня многие спрашивают про вязаные шапки – реальная ли это деталь. Конечно, да! Лидия Алексеевна, жена Виктора Савиных, подарила им эти шапочки, которые их и спасли в какой-то степени, когда оказалось, что станция обледенела, и там очень холодно.
«Салют-7» имеет к Новосибирску прямое отношение
Многие вещи для космоса нарабатывались именно здесь: плитку для «Бурана» откатывали в Институте теплофизики, гиперзвук делали в СибНИА, тепловизоры придумали в Академгородке. Мы так мало знаем про героев. Насос для перекачки крови, которым сейчас пользуется весь мир, был сделан в Институте ядерной физики. Вакцина против лихорадки Эбола создана в наукограде Кольцово. Этот список можно продолжать очень долго.
О чем кино
Космическая станция «Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы центра управления полетом. Принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический экипаж должен найти «мертвую» станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа.
«САЛЮТ-7» (12+)
В кино с 12 октября
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