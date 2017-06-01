Зак Эфрон: личная жизнь буксует? Качайся!

Ради роли в фильме-версии сериала «Спасатели Малибу» худощавый красавчик накачался, чтобы достойно играть мышцами на фоне партнера Дуэйна Джонсона. Поклонниц у него теперь еще больше, а вот жениться 29-летний актер не торопится. Woman`s day вспомнил его не слишком удачные романы последних 11 лет.

Ванесса Хадженс и Зак Эфрон познакомились на съемках «Классного мюзикла» в 2006 и сразу влюбились друг в друга. Вскоре Эфрон в интервью стал говорить, что не мыслит своей жизни без любимой. Таблоиды смаковали любые подробности отношений Зака и Ванессы. Их называли одной из самых красивых пар Голливуда и называли «Занесса». Даже поговаривали, что молодые люди в скором будущем хотят узаконить свои отношения.

Но в конце 2010 пара объявила о расставании. Причина – из-за съемок влюбленным проходилось строить отношения на расстоянии, что оказалось очень непросто. Расставание не было драматичным – Зак и Ванесса решили остаться друзьями.

С Ванессой Хадженс все было серьезно Фото: Gettyimages

15 уральских звезд до и после славы. Редкие фото! Подробнее

В начале 2012 актеру приписывали роман с певицей Тейлор Свифт. Поводом послужили взаимные комплименты в интервью, а также совместный ужин в итальянском ресторане, куда они приехали вместе и «ворковали как голубки». Но было ли там место романтичным чувствам или они просто друзья – до сих пор загадка.

Через месяц у журналистов появляется новый повод для громких заголовков – Зак Эфрон и Лили Коллинз, актриса и дочь музыканта Фила Коллинза, вместе возвращались с вечеринки. А присутствующие на той самой вечеринки говорили, что они держались за руки и выпивали вместе в баре.

В 2014 году 26-летний Зак Эфрон закрутил роман с 35-летней Мишель Родригес. Во время отдыха на Ибице папарацци сфотографировали их на яхте – они все время целовались и держались за руки. Но роман длился не долго – Мишель бросила парня. Друзья актера говорили, что Зак переживал расставание болезненно.

Зак с Тейлор Свифт: друзья или любовники? Фото: Gettyimages

Гавр: «Самбурская, Батрутдинов… Так, как мы, звезд еще не унижали!» Подробнее

Через пару месяцев самый желанных жених Голливуда был замечен в обществе модели и блогера по имени Сами Миро на бейсбольном матче. Потом они вместе покинули борт самолета в Копенгагене. Но только в 2015 официально подтвердили, что влюблены друг в друга и находятся в отношениях. Однако в 2016 пара рассталась. По одной из версий причиной стала измена Сами.

Кстати, в 2014 на одной из тусовок Линди Лохан написала послужной список своих любовников, чтобы похвастаться перед подружками. Но журналисты как-то перехватили злополучный блокнот и опубликовали список мужчин рыжей скандалистки. Среди низ был и Зак Эфрон.

1 / 3 Во весь экран Зак и Сами Миро Фото: Gettyimages

Фото: Gettyimages

Фото: Gettyimages

Даша Клюкина из «Холостяка»: «Илья вспыльчив, а я не такая терпеливая!» Подробнее

«Спасатели Малибу» (18+)

Боевик, режиссер – Сет Гордон, в ролях: Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Приянка Чопра, Келли Рорбах. США, 2017 г.

Группа пляжных спасателей работает на побережье Тихого океана. Они всегда находятся на своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных случаев на воде. Главный герой, опытный спасатель Митч Бьюкеннон, и его молодой коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Большая нефтяная компания собирается разрушить побережье, преследуя личные интересы руководства, крепко завязанные на финансах.

1 / 3 Во весь экран Пляжная сумка Фото: «Континент-Синема»

Полотенце Фото: «Континент-Синема»

Бутылка для воды Фото: «Континент-Синема»

Сектор «Приз»

Выиграй билеты в кино и фирменные призы!

В каком известном американском сериале Зак Эфрон сыграл Камерон Бэйла? «Друзья». 2. «Игра престолов». 3. «Вечное лето».

Ответы присылай до 9 июня на электронную почту podarok@imge.ru или SMS на номер телефона 8−909−000−96−45, ключевое слово «Спасатели».

Призы – по 2 билета с открытой датой на любой фильм в кинотеатр «Континент-Синема» в ТРЦ «Фан-Фан» (ул. Ясная, 2, тел. 287−65−26), и один из трех сувениров - пляжная сумка, полотенце и бутылка для воды – достанутся первым трем читателям, давшим правильный ответ. При ответе указывай имя, фамилию и контактный телефон.

Итоги конкурса – 9 июня.