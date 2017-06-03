Звягинцев про «Нелюбовь»: ни один мальчик не пострадал

Знаменитый режиссер представил в Новосибирске новую картину «Нелюбовь», завоевавшую приз жюри Каннского кинофестиваля, и рассказал о съемках, жизни и отношении к социальным сетям.

Часто бываете в родном Новосибирске?

Прилетаю раз в три года, когда представляю новый фильм. Мама давно живет в Москве, здесь остались только знакомые. В этот раз даже по городу не успел прогуляться – прилетел в 17:15, а в 19:00 уже была встреча со зрителями в кинотеатре «Победа». Зашел в каждый из семи залов – сеансы начинались с разницей в 10 минут, и все места были заняты! Поговорил со зрителями перед сеансом, и уже после фильма общались допоздна.

Фото: Виктория Подгорная

Картина раскрывает серьезную проблему нелюбви родителей к своим детям и друг другу, почему решили поднять эту тему?

На самом деле я никогда не думаю о том, какую тему нужно поднять. Просто смотрю на окружающий мир и вижу определенные вещи, о которых лучше рассказать посредством кино. Очень хотелось бы, чтобы после просмотра картины зрители пришли домой и обняли своих близких.

Как вам кажется, это чисто российская история? Понятна ли она иностранцам?

Это очень жизненное кино, абсолютно не привязанное к национальностям. После показа фильма на Каннском кинофестивале ко мне пошли несколько иностранцев – испанец, американцы, девушка из Италии. Все они сказали: «Это про нас».

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Перевод названия удалось найти для проката в других странах?

Ищут, пока нет удачного варианта. Это задача переводчиков, продюсеров, прокатчиков. Все-таки Loveless – это «Без любви». Нелюбовь – нечто совсем другое.

Фото: Виктория Подгорная

На Каннском кинофестивале вы получили специальный приз жюри. Довольны результатом?

За победу на фестивале в Каннах боролись 19 достойных картин, и 12 из них остались вообще без призов, поскольку номинаций семь, две актерские и пять режиссерских. Специальный приз жюри – третий по значимости, до меня им были отмечены такие легендарные фильмы, как «Седьмая печать» Ингмара Бергмана и «Приключение» Микеланджело Антониони. Для меня это хороший результат и приятное сравнение.

А реакция зрителей для вас важна?

Конечно! На просмотре в Каннах рядом со мной сидела актриса Марьяна Спивак, сыгравшая главную героиню. Она впервые увидела картину целиком и не могла сдержать эмоций. Во время финальной сцены опознания в морге ее просто колотило, можно сказать, что мне пришлось ее держать в руках. Эту ключевую сцену, самую сильную и сложную, мы сняли с одного дубля. Сделали пробный вариант, когда я попросил даже не открывать так называемое «изделие» – муляж изуродованного тела мальчика. И потом включили камеру, откинули простынь и сняли за один раз.

А как же юный актер, который сыграл пропавшего мальчика? Как он себя чувствовал внутри этой тяжелой истории?

Дело в том, что Матвей Новиков, который сыграл Алешу, вообще не читал сценарий и не знал, о чем фильм. Ему просто ставилась задача, и он ее выполнял. Шел по лесу, плакал, бежал по лестнице. Отыграл и пошел. Так же, как исполнитель роли его друга. Можно сказать, на съемках ни один мальчик не пострадал.

Сколько времени создавался фильм?

Сценарист Олег Негин, с которым я всегда работаю над своими картинами, написал синопсис буквально за несколько дней. На основе трех страниц текста фильм приняли в производство, и мы приступили к подбору актеров, выбору натуры, а параллельно детально прописывали уже каждую сцену. Снимать начали осенью 2016 года и немного доснимали в марте, всего получилось 58 съемочных дней.

В финальной сцене – героиня на беговой дорожке в костюме с надписью «Россия». Этот бег на месте – метафора?

Действие в этой сцене происходит в феврале 2015 года – спустя год после Олимпиады в Сочи. Помните, как одевались люди в то время? Все старались раздобыть костюмы с олимпийской символикой. Во время перелетов в бизнес-классе казалось, что я в одном самолете с российской сборной. Так что это просто характерная деталь того времени.

Фото: Нонна Кротова

Читаете ли отзывы о своих фильмах в соцсетях?

Меня нет ни в одной из соцсетей. Главная причина в том, что я, как человек увлекающийся, боюсь «потонуть». Отзывы тоже не читаю, бывает, знакомые пытаются что-то рассказать, показать критику. В таких случаях прошу: «Лучше дайте что-то положительное».

О чем кино

Современная московская семья переживает тяжелый, мучительный развод. Женя и Борис – еще супруги, но каждый из них уже начал новую главу жизни, поэтому им не терпится покончить с формальностями. В череде конфликтов и взаимных претензий они не думают о своем единственном ребенке. 12-летний Алеша чувствует, что не нужен обоим родителям, и после очередной ссоры исчезает.

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