ГлавнаяСтиль жизниНовости

30 лет спустя: как сейчас выглядит звезда сериала «Просто Мария»

55-летняя мексиканская актриса стала матерью троих, вышла замуж за сенатора и продолжает активно сниматься.

Викторию Руффо в России знают все, кому чуть больше 25 лет или около того… Сериал «Просто Мария», как и «Клон», мы бежали смотреть после уроков. Ну, а мамы и бабушки не ругались. Ведь они тоже откладывали дела, чтобы скорее увидеть строптивую крестьянку Марию, ее возлюбленного Хуана Карлоса и их сына Хосе Игнасио…

Сериал, вышедший в 90-х, с завидной регулярностью повторялся по телевизору. Но после окончания последней серии исполнительница роли Марии, актриса Виктория Руффо, испарилась. В буквальном смысле исчезла с экранов. Как оказалось, у нее на то были обстоятельства. Тяжелый развод, новое замужество, рождение близнецов в 42 года и отказ от съемок в угоду карьере мужа-политика.

Фото: кадр из фильма «Просто Мария»

Сейчас Виктории – 55 лет. Она живет в Мексике вместе с мужем – сенатором Омаром Файяд и двумя близняшками – Викторией и Ануара, которым уже по 13 лет.

Любопытно, что к моменту их рождения у Виктории был взрослый сын от первого брака и ей исполнилось 42 года… Актриса не думала, что у нее еще когда-нибудь будут дети. Но у мужа детей не было, и Виктория решила, что заявлять ему: «Я – состоявшаяся жена и мать» будет нечестно.

Забеременеть актрисе было непросто: проблемы со здоровьем и возраст. Тогда казалось, что все было против затеи. Но ни она, ни муж не отчаявались и больше трех лет боролись за детей. В итоге, когда долгожданные малыши наконец-то появились на свет, Руффо не захотела их отпускать от себя ни на шаг.

1/4
Фото: @victoriaruffo

Вернуться на экран Виктория решилась лишь несколько лет назад, когда дети подросли, семейное гнездышко разрослось до огромного загородного коттеджа и дома ее уже мало что держало. Да и у мужа появилось свободное время, чтобы присматривать за детьми в ее отсутствие.

Любопытно, что возвращение актрисы было таким же громким, как и ее первое появление на экране. В 2012-м Виктория приняла предложение о съемках в сериале «Королева слез», а в 2016-м в Мексике вышел проект «Амазонки» с ее участием.

10 наших фильмов, которые американцы считают лучшими
  • Подробнее
Какая ты современная икона стиля?
  • Пройден  970
  • Понравился  0
  • Пройти тест
Поделись с друзьями!
#Виктория Руффо#Просто Мария#тогда и сейчас#выбор редакции
26 октября 2017Кристина Десятова
Комментарии0
Эксперты форума
40 экспертов
Андрей Лычагин
Врач-андролог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Сергей Ланг
Парапсихолог
Ольга Халикова
Адвокат
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет