30 лет спустя: как сейчас выглядит звезда сериала «Просто Мария»

55-летняя мексиканская актриса стала матерью троих, вышла замуж за сенатора и продолжает активно сниматься.

Викторию Руффо в России знают все, кому чуть больше 25 лет или около того… Сериал «Просто Мария», как и «Клон», мы бежали смотреть после уроков. Ну, а мамы и бабушки не ругались. Ведь они тоже откладывали дела, чтобы скорее увидеть строптивую крестьянку Марию, ее возлюбленного Хуана Карлоса и их сына Хосе Игнасио… Сериал, вышедший в 90-х, с завидной регулярностью повторялся по телевизору. Но после окончания последней серии исполнительница роли Марии, актриса Виктория Руффо, испарилась. В буквальном смысле исчезла с экранов. Как оказалось, у нее на то были обстоятельства. Тяжелый развод, новое замужество, рождение близнецов в 42 года и отказ от съемок в угоду карьере мужа-политика.

Фото: кадр из фильма «Просто Мария»

Сейчас Виктории – 55 лет. Она живет в Мексике вместе с мужем – сенатором Омаром Файяд и двумя близняшками – Викторией и Ануара, которым уже по 13 лет. Любопытно, что к моменту их рождения у Виктории был взрослый сын от первого брака и ей исполнилось 42 года… Актриса не думала, что у нее еще когда-нибудь будут дети. Но у мужа детей не было, и Виктория решила, что заявлять ему: «Я – состоявшаяся жена и мать» будет нечестно. Забеременеть актрисе было непросто: проблемы со здоровьем и возраст. Тогда казалось, что все было против затеи. Но ни она, ни муж не отчаявались и больше трех лет боролись за детей. В итоге, когда долгожданные малыши наконец-то появились на свет, Руффо не захотела их отпускать от себя ни на шаг.

Вернуться на экран Виктория решилась лишь несколько лет назад, когда дети подросли, семейное гнездышко разрослось до огромного загородного коттеджа и дома ее уже мало что держало. Да и у мужа появилось свободное время, чтобы присматривать за детьми в ее отсутствие. Любопытно, что возвращение актрисы было таким же громким, как и ее первое появление на экране. В 2012-м Виктория приняла предложение о съемках в сериале «Королева слез», а в 2016-м в Мексике вышел проект «Амазонки» с ее участием.

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