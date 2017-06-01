Банд’Эрос и Макс Барских выступят в Shakti Terrace

Shakti Terrace возобновляет серию летних вечеринок «Четверги Emil E7».

Фото: архив пресс-служб

8 июня на летней веранде Shakti Terrace свои хиты исполнят Макс Барских и группа «Банд’Эрос». Для украинского певца последний год был особенно успешен. Его песня «Туманы» собрала миллионы просмотров на YouTube, а одноименное концертное шоу пользуется популярностью. Группа «Банд’Эрос», несмотря на десятилетний опыт на сцене, до сих пор не потеряла искру выступлений и продолжает радовать драйвовыми треками. В общем, летнее настроение обеспечено.

Когда: 8 июня, сбор гостей в 20:оо

Где: Shakti Terrace (Болотная набережная, 11, стр. 1, метро «Кропоткинская»)