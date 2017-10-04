Откровение Ирины Хакамады в Воронеже

Вы научитесь использовать свои и чужие эмоции для достижения целей, узнаете, как легко этим пользуется Хакамада и как вы лично сможете пользоваться этим. Приглашаем вас на мастер-класс-откровение «Эмоциональный капитал. Как эмоции превратить в доход» 25 октября в Воронеже.
Конвертировать эмоциональный потенциал в эмоциональный интеллект – это искусство. Обрести с помощью этого искусства возможность зарабатывать деньги, признание социума, любовь и уважение значимых для вас людей – это высший пилотаж.
Программа мастер-класса:
* Идентификация и понимание своих эмоций
* Управление своими эмоциями, включая умение мотивировать себя
* Социальная компетентность и социальные навыки
* Идентификация и понимание эмоций других людей из различных сообществ
* Построение команды на эмоциональном капитале и эмоциональное управление бизнес-конфликтами на базе управления эмоциями
* Навыки установления взаимоотношений
* Ответственное принятие решений — принимать конструктивные решения, уважая интересы других людей в контексте личного поведения и социальных взаимодействий
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