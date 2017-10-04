Откровение Ирины Хакамады в Воронеже

Ирина Хакамада с успехом проводит мастер-классы в Воронеже

Вы научитесь использовать свои и чужие эмоции для достижения целей, узнаете, как легко этим пользуется Хакамада и как вы лично сможете пользоваться этим. Приглашаем вас на мастер-класс-откровение «Эмоциональный капитал. Как эмоции превратить в доход» 25 октября в Воронеже.

Конвертировать эмоциональный потенциал в эмоциональный интеллект – это искусство. Обрести с помощью этого искусства возможность зарабатывать деньги, признание социума, любовь и уважение значимых для вас людей – это высший пилотаж.

Программа мастер-класса:

* Идентификация и понимание своих эмоций

* Управление своими эмоциями, включая умение мотивировать себя

* Социальная компетентность и социальные навыки

* Идентификация и понимание эмоций других людей из различных сообществ

* Построение команды на эмоциональном капитале и эмоциональное управление бизнес-конфликтами на базе управления эмоциями

* Навыки установления взаимоотношений

* Ответственное принятие решений — принимать конструктивные решения, уважая интересы других людей в контексте личного поведения и социальных взаимодействий

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