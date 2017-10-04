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Откровение Ирины Хакамады в Воронеже

25 октября в Воронеже Ирина Хакамада раскроет истинные причины своего личного и общественного успеха. Она расскажет, какой капитал ей помог преуспеть в бизнесе, политике и общественной деятельности. Из первых уст вы узнаете, благодаря чему Хакамада остается самой известной женщиной России, за счет чего она добивается результатов в жизни и делах. Этот мастер-класс будет настоящим откровением и послужит мощнейшим драйвером к самосовершенствованию и развитию.
Ирина Хакамада проведет мастер-класс
Ирина Хакамада с успехом проводит мастер-классы в Воронеже
Фото: личный архив Ирины Хакамады

Вы научитесь использовать свои и чужие эмоции для достижения целей, узнаете, как легко этим пользуется Хакамада и как вы лично сможете пользоваться этим. Приглашаем вас на мастер-класс-откровение «Эмоциональный капитал. Как эмоции превратить в доход» 25 октября в Воронеже.

Конвертировать эмоциональный потенциал в эмоциональный интеллект – это искусство. Обрести с помощью этого искусства возможность зарабатывать деньги, признание социума, любовь и уважение значимых для вас людей – это высший пилотаж.

Программа мастер-класса:

* Идентификация и понимание своих эмоций

* Управление своими эмоциями, включая умение мотивировать себя

* Социальная компетентность и социальные навыки

* Идентификация и понимание эмоций других людей из различных сообществ

* Построение команды на эмоциональном капитале и эмоциональное управление бизнес-конфликтами на базе управления эмоциями

* Навыки установления взаимоотношений

* Ответственное принятие решений — принимать конструктивные решения, уважая интересы других людей в контексте личного поведения и социальных взаимодействий

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Доставка билетов по Воронежу бесплатная: 8 (473) 251-41-76

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#Ирина Хакамада#Воронеж#мастер-класс
4 октября 2017На правах рекламы
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