И это вам не шутки! Скоро пятница станет выходным днем

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Ждать осталось совсем чуть-чуть. И россияне будут отдыхать три дня в неделю вместо двух.

«Среда – это маленькая пятница». Или вот еще: «Жизнь начинается с пятницы»… Сколько еще шуток существуют про этот замечательный день недели?! Но скоро (а точнее, через 15 лет) все дни перемешаются, а все потому, что пятница станет третьим выходным днем, а рабочая неделя сократится до четырех дней.

И не подумайте, мы нисколько не шутим. Новостью огорошил первый зампред Банка России Сергей Швецов.

Фото: iStock/Gettyimages.ru

«А как же работа?» – правильно спросите вы.

А работа будет, просто за станками и компьютерами в офисах нас заменят роботы.

«Я уверен, что на горизонте 15 лет мы будем серьезно обсуждать вопрос, что пятница должна стать выходным днем. Потому что мы развиваем медицину, развивается производительность труда, и возникает вопрос, чем будут заняты все эти люди», – заметил Швецов.

Но это не единственная хорошая новость. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин также заявил, что в XXI веке рабочий день может сократиться до четырех часов.

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«Может быть, в XXI веке будет стандарт — четыре часа, может, пять, может быть, шесть, я не знаю. Может быть, когда-нибудь люди будут успевать все за два часа, а потом заниматься своими делами», — отметил Топилин.

Ну а теперь держитесь за стулья! К сокращению зарплат уменьшение трудового дня не приведет.

Жаль только, что новшество возымеет место лет эдак через 15, а пока... Как трудились восемь часов, так и будем.

А вы бы хотели отдыхать по пятницам? Да! И у меня появилось бы время на себя!

Сомневаюсь. Иногда и два выходных нечем занять

Нет, я и за 5 рабочих дней с трудом все успеваю... А вы бы хотели отдыхать по пятницам? Опрос пройден: 55 раз 83,6% (46 человек) Да! И у меня появилось бы время на себя!

12,7% (7 человек) Сомневаюсь. Иногда и два выходных нечем занять

3,6% (2 человека) Нет, я и за 5 рабочих дней с трудом все успеваю... *Данные результатов голосования обновляются раз в 5 минут

Звездное мнение

Певица, ведущая «Дома-2» Ольга Орлова:

— Пятница – выходной? Ух, это прекрасно! А хотя это же значит, что пробки-то будут в четверг, вот вам и грустная новость сразу. Хотя я бы, признаться, отдыхала все семь дней в неделю… Только вот деньги нужны, так что семь дней в неделю приходится работать!

Фото: giphy.com

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