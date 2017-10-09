Ростовчане едва не выбыли из «Голоса улиц» из-за фейковых голосов

Однако организаторы заподозрили неладное, увидев стремительно растущие голоса, тогда как количество просмотров того или иного клипа было в разы меньше. Это было похоже на накрутку, поэтому решено было провести проверку и обнулить голосование.

— Увы, на данный момент мы зафиксировали большое количество фейковых голосов, из-за чего текущее голосование не может отражать реальную картину распределения реальных голосов, – рассказал Василий Вакуленко на своей странице в Instagram. — Мы стремимся к объективному и максимально честному конкурсу, поэтому приняли решение запустить повторное голосование. Теперь оставить свой голос за участников проекта можно, пройдя обязательную предварительную авторизацию в социальной сети «ВКонтакте». Проголосовать можно за неограниченное количество участников проекта, при этом за каждого только один раз. Мы за то, чтобы реальные люди голосовали за реальных людей. Мы за борьбу талантов, а не за борьбу накруток. Тот, кто не уверен в своих силах и творчестве, тот, кто покупает и накручивает голоса, вряд ли добьется чего-то на сцене. Надеемся на вашу честность, порядочность и поддержку.

Открытое голосование продлится до 18 октября, после чего Баста лично пообщается с теми, кто набрал наибольшее количество «хайпов». Видеоролики опубликованы на сайте телеканала «Пятница», там и идет голосование. Лишь 100 участников пройдут в следующий этап и будут приглашены в столицу, они и получат шанс выступить перед Бастой и Ресторатором.

Финальные съемки покажут в эфире телеканала «Пятница» до конца этого года. Среди тех, кто борется за победу, восемь ростовчан. На сегодня лидирует Давид Сайянц.