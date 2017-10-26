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Мы спросили у Юрия Дудя про Ольгу Бузову, и вот что он ответил...

Разбираемся, что произошло и почему начался скандал.

Кажется, Оля не только перепела песни Мадонны на сцене, но и взяла ее же манеру общения. А та, как известно, с журналистами не церемонится. Вот и Бузова решила показать класс!

Оля не просто проигнорировала вопрос журналистки, но и вступила с той в дискуссию…

Фото: @yurydud
Фото: @buzova86

— Что вы думаете о Юрие Дуде (самый известный интервьюер, прославившийся беседами со звездами в «Ютубе»)? Чем он берет? — спросила журналистка.

— Я не знаю такого журналиста, простите, – отмахнулась Бузова.

Но девушка не унималась… А Оля за словом в карман не полезла. «Я что должна знать всех?! Девушка, вы очень странно берете интервью, может, вам практики поднабраться?» – жестко отчитала коллегу певица.

Журналистка выложила ролик в соцсеть, который буквально за пару секунд подхватили поклонники Бузовой. А вот Юрий Дудь, из-за которого и начался весь сыр-бор, предпочел не вступать в дискуссию, а остаться в стороне…

«Я не понимаю, о ком или о чем идет речь. И, простите, я такие темы не комментирую», – ответил он на вопрос корреспондента Woman’s Day.

Напомним, это уже не первая ситуация, в которую попадает звезда «Дома-2». Еще месяц назад Оля вступила в перепалку с Самбурской. А до этого обвинила недоброжелателей, что те пиарятся на ее имени.

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#Ольга Бузова#Юрий Дудь#звездный скандал
26 октября 2017Кристина Десятова
Комментарии16
Гость27.10.17 14:10

Осталось только в президенты податься и все, пик популярности

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Гость27.10.17 14:00

я тоже не зню Дудя (((

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Гость27.10.17 13:59

Я тоже не знаю кто такой Дудь (((

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Гость27.10.17 13:11

когда уже эта ...успокоится или ее успокоят

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Гость27.10.17 13:09

Бузову разводят как простушку колхозную. Но нет, Оля опять подставляется, Оля опять народу глаз мозолит. Вот как денежки Олины глазки застили )))

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Гость27.10.17 12:28

БУЗОВА НЕ ПОЙ !

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Гость27.10.17 12:27

Бузова не пой !

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Гость27.10.17 10:49

По поводу таланта, она просто хочет петь!!!

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Гость27.10.17 10:21

Бузова, а может тебе практики в пении поднабраться?

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Гость27.10.17 10:14

Какая звёздная болезнь? Ответила первый раз по-человечески. Она что обязана всех знать? За всеми блогерами не уследишь...

Журналистка бестактно начала ей навязывать Как так...и прочее,это мы ещё выражения лица журналистки не видим в этой ситуации, а Оля видит..

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Гость27.10.17 10:06

БУЗОВОЙ НАДО САМОЙ ПОЧИТАТЬ КГИГИ И ВЫУЧИТЬ ГЕОГРАФИЮ МНОГО БЕРЁТ НА СЕБЯ

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Гость27.10.17 10:03

бузовой надо самой почитать книги и изучить географию ЗВЕЗДУЛЬКА!!!!

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Гость27.10.17 09:23

Ольга подхватила звездную болезнь! Раньше она мне нравилась,а сейчас через чур корчит из себя,того кем не является! Корону надо ей поправить... лопатой.

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Гость27.10.17 09:21

Все должны знать этого гения журналистики?

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Гость27.10.17 09:17

Какая еще перепалка? Что за бредовый бред. Сказала что не знает такого журналиста. И где перепалка? Драка чтоль была? Перевираете правду как только можно это сделать и из ничего делаете новость. Выставили Бузову, будто она послала НА эту журналистку, которая кстати, сама, получается, напросилась, раз написали, что она не унималась.

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Гость27.10.17 14:01

Я тоже не знаю Дудь (((

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