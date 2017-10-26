Мы спросили у Юрия Дудя про Ольгу Бузову, и вот что он ответил...

Оля не просто проигнорировала вопрос журналистки, но и вступила с той в дискуссию…

Кажется, Оля не только перепела песни Мадонны на сцене, но и взяла ее же манеру общения. А та, как известно, с журналистами не церемонится. Вот и Бузова решила показать класс!

— Что вы думаете о Юрие Дуде (самый известный интервьюер, прославившийся беседами со звездами в «Ютубе»)? Чем он берет? — спросила журналистка.

— Я не знаю такого журналиста, простите, – отмахнулась Бузова.

Но девушка не унималась… А Оля за словом в карман не полезла. «Я что должна знать всех?! Девушка, вы очень странно берете интервью, может, вам практики поднабраться?» – жестко отчитала коллегу певица.

Журналистка выложила ролик в соцсеть, который буквально за пару секунд подхватили поклонники Бузовой. А вот Юрий Дудь, из-за которого и начался весь сыр-бор, предпочел не вступать в дискуссию, а остаться в стороне…

«Я не понимаю, о ком или о чем идет речь. И, простите, я такие темы не комментирую», – ответил он на вопрос корреспондента Woman’s Day.

Напомним, это уже не первая ситуация, в которую попадает звезда «Дома-2». Еще месяц назад Оля вступила в перепалку с Самбурской. А до этого обвинила недоброжелателей, что те пиарятся на ее имени.